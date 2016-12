Frasi Auguri di Capodanno e Buon Anno 2016-2017 indimenticabili per stupire e sorprendere

Mai come in questa parte dell'anno, tra una festa e l'altra, lo scambio di messaggi di auguri raggiunge picchi inimmaginabili. E subirà una grande accelerazione in vista del Capodanno. Sarà perché le risorse proposte dal web, tra frasi, foto, biglietti d'auguri, immagini e video, sono sempre nuovi e originali. Oppure sarà per le tante soluzioni proposte dalle nuove tecnologie, considerando che ai classici SMS, ancora in uso nonostante l'evidente calo rispetto al passato, si sono aggiunti i vari WhatsApp e Facebook, oltre che ai messaggi di posta elettronica, ma fare gli auguri a Capodanno è diventata un'operazione anche divertente.

Frasi Auguri di Buon Anno indimenticabili

Tante e tutte diverse le opportunità per fare gli auguri di buon anno indimenticabili. Che dire, ad esempio, nelle decine e decine di frasi contenute in questa pagina e sapientemente suddivise sulla base di riceve il messaggio? Come è possibile notare, ci sono idee nuove e originali, simpatiche e divertenti, anche per amici, familiari e colleghi di lavoro. Ne ricordiamo solo una, per chi ha una dolce metà a cui augurare un anno da ricordare, naturalmente nel segno dell'amore: "Anche il 2016 sta andando via, ma la mia voglia di stare insieme a te resta e diventa ogni giorno più forte. Voglio condividere con te ogni istante, ogni attimo, ogni successo e ogni delusione che ci regalerà anche quest'anno. Buon Capodanno amore!".

Auguri Buon Anno per stupire

Ma per fare gli auguri di buon anno per stupire il modo più efficace è quello dei video, in particolare quelli personalizzabili. Il riferimento va alla collezione di filmati originali presenti sul sito jibjab.com. Basta caricare la propria immagini o quella dei propri amici e familiari e il risultato è assicurato. Basti pensare che tra le proposte sfruttabili ci sono il buon anno sulle note della canzone più famosa di Pharrell Williams o a tema Kool & The Gang. Ma si tratta appunto di due delle tantissime proposte: basta dedicare qualche minuto di tempo e con molta facilità salterà fuori il video più adatto. Poi naturalmente è sufficiente fare un giro e qualche ricerca a tema Happy New Year su YouTube o DailyMotion, due delle piattaforme più popolari per cercare video da convidere con amici e parenti su WhatsApp e Facebook e i risultati non deluderanno.

Auguri di Capodanno per sorprendere

E poi, gli auguri di Capodanno per sorprendere passano anche dalle cartoline elettroniche. Tra le infinite opzioni ci sono anche le card digitali di kisseo.it. Le proposte sono tutte gratuite e facilmente utilizzabili. Biglietti, poesie e filastrocche, attestati, disegni, striscioni, carta da lettere, segnalibri, lavoretti in vista del nuovo anno, per grandi e piccoli, sono proposti dal sito maestramary.altervista.org. Si tratta un sito originale e molto semplice nella sua struttura. Infine, per chi preferisce un tocco di ricercatezza, consigliamo di visitare quei portali web che propongono citazioni d'autore sull'inizio di un nuovo anno a firma Tommaso Montini, Elsa Morante, Sofocle, Khaled Hosseini, Adalbert von Chamisso, Enzo Biagi, Kahlil Gibran e Honorè De Balzac.

