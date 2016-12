Auguri Buon Anno e Capodanno 2016-2017 frasi, sms, Facebook, Whatsapp, ricette Cenone, Veglione primi, secondi piatti, antipasti

Mancano ormai davvero pochissimi giorni alla fine di quest’anno 2016, un anno che per molti è stato da dimenticare e per altri bellissimo, ma per tutti con l’augurio che il prossimo sia sempre migliore e che permetta a tutti di realizzare tutti i propri desideri e di portare a termine ogni progetto pensato. E proprio per fare questo augurio si pensa alle migliore frasi da poter inviare ad amici, parenti ma anche colleghi di lavoro, per un buon anno nuovo e tanta felicità in famiglia. Ma a riempire le giornate di tanti in questi giorni, all’indomani delle grandi abbuffate natalizie, anche le indecisioni su cosa portare in tavola per il gran cenone del Veglione dell’ultimo dell’anno e per il pranzo del giorno di Capodanno.

Frasi Auguri di Nuovo Anno 2017 frasi sms Fracebook Whats app

Le frasi di auguri di un buon anno nuovo 2017 possono essere inviati tramite classici sms, email, ma anche tramite l’ormai amatissimo Whats app o Facebook, in ogni caso, per scegliere le parole migliori, basta semplicemente ascoltare istinto e sentimenti e scrivere ciò che più sentiamo di dedicare alle nostre persone più care tra amici e parenti. Insieme alle classiche frasi tradizionali, si possono scegliere anche frasi di auguri di buon anno nuovo divertenti e simpatiche di auguri di un felice anno nuovo. Proponiamo di seguito una serie di frasi per chi avesse bisogno di spunti e idee.

‘Previsioni Meteo per Capodanno: Prevista forte pioggia di baci ed abbracci, consigliabile chiudere l’ombrello ed aprire il cuore. Buon Anno 2017’

‘Salve, sono il signor nuovo anno, il mio arrivo era programmato da tempo, sono stato trattenuto perchè mi educassero in modo perfetto, adesso per te sarò semplicemente mitico. Felice 2017’

‘Se ti affacci alla finestra sentirai sul tuo viso un vento leggero, è il vento che porta sulle sue ali l’anno che verrà. Affidagli tutti i tuoi sogni e le tue speranze, ti auguro che il vento li prenda con sè e realizzi tutti i tuoi desideri. Auguri’

‘Auguro a te e a tutte le persone a te care un felice e sereno anno nuovo. Spero che questo nuovo anno sia per te ricco di gioia, pace e soddisfazioni, e che ogni tuo desiderio possa diventare realtà. Felice anno 2017’

‘E’ arrivato il 31 non c’è scampo per nessuno Un altro anno sta finendo mentre un altro sta partendo. A te tutti i miei auguri di splendidi giorni futuri. Auguri di Buon Anno’

‘Desidero che il prossimo anno possa darti sempre la forza di trasformare i tuoi desideri in realtà. Ti voglio bene. Tantissimi auguri’

'Più forte sarà l'esplosione del tappo che farai saltare a mezzanotte, più l'anno che inizia ti riserverà soddisfazione a frotte. Buon anno 2017'

'Stufo di illudermi ogni anno con la pace, la serenità, la gioia, l'amore e la salute, per quest'anno chiedo a tutti voi maggiore concretezza. Per il 2017 sono graditissimi assegni, contanti o monete sonanti. Grazie e se avete bisogno dell'Iban non esitate a chiederlo. Mille auguroni di buon anno nuovo'

'Alla migliore donna che potessi incontrare auguro un anno ricco di gioie e soddisfazione di ogni genere. Ti amo e buon anno nuovo a te che potrai sempre contare su di me al tuo fianco'

'Non posso immaginare un futuro lontao da te che mi hai rapito gli occhi con la tua bellezza e il cuore con il tuo amore. Saranno altri 365 giorni da favola da vivere insieme, affrontando gioie e delusioni con la forza dei nostri sentimenti. Buon anno, amore'

Capodanno 2017 ricette per cenone

Per il cenone del veglione di fine anno e per il pranzo del primo dell’anno, ci si prepara a sbizzarrirsi con ogni ricetta che si desidera, dalle più sfiziose alle più originali. A differenza, infatti, della cena della Vigilia e del pranzo di Natale, per cui nella maggior parte dei casi di rispettano le tradizioni culinari delle proprie regioni e delle proprie città, per le ricette di Capodanno tutto vale e si può dare libero spazio alla propria creatività in cucina. Via libera, dunque, ad antipasti come pan briosche farciti, magari non solo dei classici formaggio e prosciutto ma anche con tonno, peperoni e gorgonzola, o con salame e formaggio; stuzzichini salati al curry, torte salate; e cestini di prosciutto croccanti ripieni di strachino, mini crepes prosciutto cotto e funghi. Ampie le scelte anche per i primi: solitamente se si è in tanti si preferisce cucinare piatti al forno, come pasta al forno o lasagne, che però possono essere classiche al ragù o anche alle verdure, o anche con pesto prosciutto e mozzarella, o anche con ragù in bianco. Ma si potrebbero preparare anche risotti, o ai frutti di are o speck e zafferano, o anche linguine pomodorini e salsiccia con pecorino. Passando ai secondi, si potrebbero preparare roast beef e arrosti con patate al forno, ma anche sformati, di zucchine o di patate con le noci. Infinite anche le scelte per i dolci, dai più classici tiramisù alle più moderne cheesecake.

