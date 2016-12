Cenone Capodanno 2016-2017: cosa fare, dove mangiare, feste a Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna, Venezia, Firenze

Quale menù scegliere per la cena dell'ultimo dell'anno e cosa fare la notte di Capodanno? Sono tantissime le possibilità tra cui scegliere e di seguito proponiamo una serie di idee e consigli da cui prendere spunto.

Cenone Capodanno 2016-2017

Dopo i grandi menù natalizi, ci si prepara al cenone di Capodanno e fervono i preparativi per decidere cosa portare in tavola. Tantissime le ricette tra cui scegliere, sia a base di carne che di pesce, bisognerebbe solo decidere cosa preparare in base ai gusti. Si parte da una ricca scelta di antipasti, da cocktail di gamberi in salsa rosa, alle ostriche, al carpaccio di salmone affumicato, ma anche pizze rustiche e pan briosche farciti, taglieri di salumi e formaggio; panzerotti e focacce. Passando ai primi un primo piatto a base di pasta con pesce e originalità, si potrebbero preparare le bavette scampi e melograno, ma anche un risotto con gamberi o con zucchine e gamberetti, o con funghi e gamberi, o per un primo a base di carne, cannelloni ripieni, anche nella versione ricotta e spinaci. Passando ai secondi, per ricette originali, si potrebbe pensare a preparare il petto d'anatra al miele e aceto balsamico, o patate, salsiccia e peperoni, o altrimenti pensare alle più tradizionali scaloppine, magari ai funghi, o ai classici arrosti con patate e verdure. Immancabile il cotechino con le lenticchie. Ampissimo anche il ventaglio di dolci da preparare, da tiramisù e profitterol a coppette di pandoro con gelato e panna per le ricette con gli avanzi di pandoro, un modo semplice ma goloso e di grande effetto; a classiche torte al cioccolato guarnite con panna.

Cosa fare e feste a Milano

Cosa fare la notte di Capodanno a Milano e quali feste sono state organizzate? A Milano, saranno protagonisti del concertone in piazza Duomo Mario Biondi e Annalisa, ma sono tantissime anche le serate organizzate nei locali più alla moda della città. Dalle 23.00 al Fabrique si festeggia con la serata Febbre a 90, party dedicato alla musica anni Novanta, dagli Oasis a Madonna, dai Garbage ai No Doubt (biglietto 15 euro in prevendita); musica house, commerciale e raggaeton al Tunnel (ingresso 10 euro, drink incluso); il Plastic ha, invece organizzato una serata a tema House of Bordello 1984, con una playlist che ripercorre le canzoni più amate di quegli anni (dall'1.00, ingresso 30 euro con drink). Al Magnolia, poi, il circolo Arci di Segrate celebra il 2017 con la serata dall'ironico titolo Maiunagioia con 2 sale aperte dalle 23 e ingresso a 10 euro con tessera. All'Alcatraz è stata organizzata una gran cena a buffet e serata Gran Ballo di Fine Anno (biglietto 60 euro). Cenone buffet anche ai Magazzini Generali, che ospitano il dj Marco Ravelli e le performance di Nacha World e Federica Baby Doll (buffet e serata con 3 drink dalle 21 con 35 euro, serata e 3 drink dalle 23 per 25 euro). Al The Beach in via Corelli 62, il tema è Fluo Gold, si può cenare al tavolo con servizio dalle 20:30, servirsi al buffet dalle 21 e ballare commerciale, house e raggaeton dalle 23:15 (cenone + drink + disco: 90 euro, buffet + drink + disco: 35 euro, disco + drink: 30 euro).

Cosa fare e feste a Roma

A Roma, invece, non si terrà il tradizionale concerto gratuito di Capodanno al Circo Massimo, che quest’anno doveva essere presentato da Max Giusti e avere tra gli ospiti Max Gazzè. Si potrà, tuttavia, partecipare alle tantissime feste private organizzate dai diversi locali della Capitale, dalla serata Ibiza al Palazzo dei Congressi, con tanta buona musica dai Beatles ai Rolling Stone, passando per i Led Zeppelin, con rigoroso abbigliamento flower chic; all’esclusivo party organizzato a Villa dei Principi quest’anno dove per la sera Capodanno si terrà la festa a tema ‘Broadway- The Golden Age’, ispirato ai migliori musical della tradizione newyorkese e americana, con tanti artisti che animeranno la serata durante il cenone, mentre dalle 23:30 si inizierà con le danze, che continueranno fino a notte fonda dopo il brindisi di mezzanotte. E ci saranno due piste da ballo: una con musica house e commerciale e l’altra happy revival ’70-’80-’90.

Cosa fare e feste a Torino

L'elegantissima Torino che per il suo Capodanno 2017 ha registrato un tutto esaurito vedrà trasformarsi la celebre Paizza San Carlo in un grandissimo palco per grandi artisti: si esibiranno, nell'attesa della mezzanotte e pronti a festeggiare l'arrivo del nuovo anno, Planet Funk, Ensi, Mangaboo, i giovani Niagara e Victor Kwality per finire con il djset di Krakatoa. Il concertone di piazza San Carlo è il primo Planet Funk, Ensi, Mangaboo, i giovani Niagara e Victor Kwality per finire con il djset di Krakatoa.

Cosa fare e feste a Napoli

A Napoli, invece, si festeggerà la fine di quest’anno e l’inizio del nuovo anno 2017 con gli Stadio, Clementino e i Tiromancino in ricordo di Pino Daniele. Anche nei più celebri locali del capoluogo partenopeo sono state organizzate feste, party esclusivi e alcuni anche a tema.

Cosa fare e feste a Bologna

A Bologna la sera del 31 dicembre in Piazza Maggiore si terrà il tradizionale Rogo del Vicchione, evento durante il quale un’immagine disegnata da un artista (ogni anno diverso) viene bruciata in un gran falò, simbolo della fine del vecchio anno e l’arrivo del nuovo. E dopo il suggestivo evento, la piazza si trasformerà in una discoteca a cielo aperto con DJ set per tutta la notte.

Cosa fare e feste a Venezia

Nell’esclusiva cornice veneziana sono diverse le serate organizzate per l’ultima sera dell’anno: molti gli eleganti ristoranti della città laguare che hanno organizzato grandi cenoni. In piazza San Marco torna il suggestivo evento del bacio collettivo a mezzanotte, con tanto di fuochi d’artificio sullo sfondo. E torna anche il tradizionale il Capodanno all’interno del Teatro la Fenice, con concerto di Capodanno che si concluderà con ‘Va’ Pensiero’ del Nabucco e ‘Libiam ne’ lieti calici’ della Traviata.

Cosa fare e feste a Firenze

Grande attesa per il concertone di Marco Mengononi a Firenze: in Piazzale Michelangelo è, infatti, in programma il concerto di Marco Mengoni per Capodanno 2017 e durante il live gratuito si esibirà con una serie di brani presenti nel suo ultimo album Marco Mengoni Live per poi brindare al nuovo anno in piazza con tutto il suo Esercito.

. Mancano pochi giorni a Capodanno 2017. La fine del 2016 sta arrivando e quale miglior di festeggiare con ricette per Capodanno tipiche ed originali? Vuoi qualche idea per Auguri di Capodanno originali? Ne trovi centinaia nelle nostre sezioni