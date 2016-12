Acconciatura e trucchi Capodanno 2017: come truccarsi, idee capelli ultimo minuto. Scegliere l'abito e colore che va quest'anno

Glitter e rossetto rosso il must del trucco per l'ultima sera dell'anno: insieme ai preparativi su menù da portare in tavola per la cena dell’ultima sera di quest’anno 2016, particolari pensieri si concentrano sul look da scegliere per l’ultima notte dell’anno. Come di consueto, scegliendo un tubino nero, o un qualsiasi modello di vistitino nero, con brillantini e paillettes, arricchito da una scarpa con tacco a spillo, magari stravagante, e un trucco che colpisce, certamente non si sbaglia. Ma per un look indimenticabile via libera a scelte più improbabili per una solita serata fuori, ma al passo con la moda: abiti d’argento o d’oro, trucchi schock e scarpe infinitamente alte. Per non passare assolutamente inosservate. Molto chiaramente dipenderà da cosa si ha intenzione di fare la sera di Capodano. Per trascorrere, infatti, una serata a cena da amici e continuare la festa in casa, certamente, per piacersi particolarmente, si potrà scegliere un look sicuramente per molto più ricercato e curato del solito. Via libera ad abitini, gonne lunghe con camice, tubini stretch e un trucco che esalti la bellezza al femminile, senza, però, esagerare particolarmente.

A volte, infatti, basta truccarsi in maniera leggerissima, come se il trucco in realtà non ci fosse, puntando soprattutto su un rossetto dal colore moto accesso, preferibilmente un rosso per la sera di Capodanno, ma che potrebbe diventare anche un argento glitter o un nero-bordeaux. Se, invece, la serata sarà in discoteca, allora via libera alla fantasia, ma sempre con gusto, eleganza e non troppi eccessi, anche se la sera di Capodanno è la serata degli eccessi. Ma a volta di potrebbe rischiare di cadere nel volgare. La moda di quest’anno, tra abiti e trucco, è infatti una sorta di compromesso tra il semplice e l’estroso, tra outfit glamour, scintillanti, sexy ma che siano sempre di buon gusto. E’ la regola base: mai dimenticare il buon gusto e la raffinatezza. Nel caso in cui nel proprio armadio, guardando e riguardando, non si trovi nulla che vada bene per la sera di Capodanno, la scelta per l’acquisto dell’abito giusto è ben ampia.

E non serve nemmeno spendere un occhio della testa per vestirsi e truccarsi per essere bellissime, considerando i tantissimi negozi low cost che oggi offrono davvero il meglio dei capi di abbigliamento. Tra le scelte tra cui orientarsi, tubini aderente lunghi fino al ginocchio con maniche a tre quarti, completamente di pizzo nero, o, in una versione più semplice, si potrebbe cercare un semplice tubino nero, senza spalline e maniche, aderente fino al ginocchio e lungo dal ginocchio alla caviglia solo di velo di pizzo. La moda di quest’anno propone poi un’ampia scelta di cosiddetti tutoni: tute intere e lunghe che per la notte di Capodanno possono diventare delle più eleganti mai immaginate.

Se piace questo genere di abbigliamento, i negozi ne propongono di modelli sempre diversi: glitterate e scollate sulla schiena, semplicemente nere con scollo davanti a cuore, color argento, come tanto si usa quest’anno, ma non troppo acceso, o nera, semplice, con gamba larga fino a poco sotto il ginocchio. E chiaramente da abbinare sarebbero perfette decolltè a spillo, con la punta, tanto ormai tornate di moda. E anche sul colore della scarpa ci si può sbizzarrire, tra nero, nero lucido, rosso, argento, argento con i glitter o dorata, sia semplice che con i glitter. Sempre verdi anche i tronchetti, purchè siano eleganti, con tacco a spillo, rigorosamente a punta, o di pelle, o quelli più alla moda maculati, o a fantasie. Esagerato, per coloro a cui piace osare di più, potrebbe essere anche il trucco: se solitamente, però, ci si trucca poco o non ci si trucca proprio, meglio non esagerare. La certezza è che per il trucco della sera di Capodanno bisognerà scegliere tra ombretti glitterati o rigorosamente scuri, come grigio o nero, blush ‘importanti’ che sottolineino viso e zigomi per disegnare meglio la forma del viso, eye liner o matite nere e marcate, mascara capaci di allungare le ciglia in maniera perfetta (anche se un altro must del momento sono ormai le ciglia finte da applicare) e rossetti indelebili e dai colori decisamente vivi e accesi.

Passando alle acconciature per i capelli per la sera di Capodanno, in generale non si usa più molto acconciare i capelli in maniera particolare e piuttosto chi ha i capelli lunghi dovrà provvedere ad un’ottima piega, e magari a sistemare il coloro nel caso in cui fosse necessario. Molto usato ormai il taglio corto nelle donne o quello ancor più alla moda che prevede un lato più corto dell’altro. In questi casi, per la notte di Capodanno bisognerà, sempre nel caso in cui fosse necessario, sistemare il taglio e via pronte per la serata.

