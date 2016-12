Auguri di Capodanno e fine anno: ironici, originali, spiritosi, divertenti. Frasi, email, SMS 2017

A grandi passi verso le feste di fine anno. E tra un cenone e un pranzo è naturalmente tempo di fare gli auguri. Una bella frase è sempre in grado di catturare l'attenzione di chi lo riceve. Solo in secondo piano entrano in gioco gli strumenti con i quali vengono formulate. Di conseguenza, che si tratta di WhatsApp o di Facebook, di un SMS sul cellulare o di un più elaborato messaggio di posta elettronica, poco in realtà cambia.

L'importante è appunto fare gli auguri di un sereno anno, individuare la migliore opzione tra le tante presenti sul siti web e se possibile personalizzarla. E attenzione, tra tutti gli auguri per le feste tra la fine e l'inizio dell'anno, questi di Capodanno sono quelli che, più di altri, possono avere un tono ironico, originale, spiritoso e divertente.

Frasi Auguri di Buon Anno ironici e originali

Solo pochi giorni ci separano dal Capodanno per cui è tempo di andare alla ricerca delle migliori frasi di auguri di Buon Anno ironici e originali. Per tutti, naturalmente, sia per familiari e parenti, ma anche per amici e colleghi di lavoro. Poco importa se sono formulati con un breve messaggio di testo sul cellulare, con un messaggio di posta elettronica, via WhatsApp o sulla bacheca personale di Facebook. Chi è alla ricerca delle parole più adatte può dare un'occhiata a questa raccolta di frasi. Proviamo ad anticiparne almeno una ovvero una di quelle più originali con cui colpire l'immaginazione di chi lo riceve: "Se stai già immaginando pianeti sorridere, astri prevedere il futuro e il mondo applaudire le tue gesta, siediti e rilassati. Capodanno arriva tra poco, ma tu ti sei portato troppo avanti con lo champagne. Felice 2017!".

Auguri Buon Anno spiritosi e divertenti

E ben vedere, molte delle proposte di auguri di buon anno spiritosi e divertenti arrivano dagli stessi utenti. E lo stesso possiamo fare noi. Se abbiamo pensato a una bella frase e ci piacerebbe condividerla, possiamo sfruttare l'occasione fornita da molti siti Internet di pubblicare contributi personali sul Capodanno. In questo modo si allarga la possibilità di scelta, anche nell'ottica di sfruttare questa stessa frase per spedire card digitali. Sotto questo punto di vista, le occasioni sono tantissime, sia di cartoline statiche sia di biglietti animati. La procedura è sempre la stessa: basta inserire la mail del destinatario, indicare la propria, aggiungere un pensiero, stabilire l'orario di spedizione e il gioco è fatto. In pochi secondi e con pochi click, la cartolina viene recapitata all'indirizzo di posta elettronica. Tutte le card digitali sono rigorosamente gratuite.

Auguri di Capodanno: frasi per email e SMS

Anzi, proprio chi è alla ricerca di un semplice ma efficace biglietto d'auguri di Capodanno da spedire online o di frasi per email e SMS può attingere a piene mani dal web. Infine, segnaliamo che dall'appuntamento del Capodanno 2017 non sfugge il più popolare dei siti di social network. Sono infatti numerose le applicazioni che possono essere utilizzate per fare auguri originali e inaspettati attraverso Facebook.

