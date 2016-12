Ricette Capodanno 2017: idee antipasti, primi e secondi piatti di pesce e carne, dolci veglione, cosa fare cenone 2016

Sbizzarrirsi per il cenone di Capodanno tra le mille ricette possibili di antipasti, primi, secondi, che potranno essere sia a base di carne che a base di pesce, e immancabili dolci. Ma tra le tante ricette disponibili quale scegliere? Di seguito proponiamo una serie di idee e spunti da portare in tavola per il cenone dell’ultima sera dell’anno 2016.

Ricette di Capodanno 2017 idee antipasti

Tavole imbandite di ogni genere di antipasto sono il must del cenone di Capodanno 2017: vassoi di tartine, che possono essere di ogni genere, da burro e salmone, a tonno a maionese, prosciutto e formaggio spalmabile; ma anche di bruschette, che possono essere delle più classiche, semplicemente con pomodorini, un filo di olio e origano, o delle più gustose, fatte per esempio con stracciatella e pomodori secchi, o con ricotta tartufata e rape stufate; pan briosche e pizze rustiche farcite a piacimento; involtini di salmone o anche di bresaola e phipadelphia; salumi e formaggi, accompagnati da marmellate e mieli, senza dimenticare le amatissime coppette con cocktail di gamberetti e salsa rosa.

Ricette di Capodanno 2017 idee primi piatti

Per ricette di Capodanno 2017 di primi piatti da portare in tavola c'è solo l'imbarazzo della scelta: si potrebbero preparare pennette con salmone e vodka o con speck e zafferano, o un timballo di pasta con radicchio, salsiccia e scamorza, linguine ai frutti di mare o semplici orecchiette con pomodorini e frutti di mare o un più originale piatto di lumaconi con salsiccia e scamorza. Per realizzare questa ricetta servono (per una teglia da 27 cm di diametro) 150 gr di sedano 150 g, 100 gr di carote, 150 gr di cipolle rosse, 20 lumaconi 500 gr di salsiccia, 150 gr di scamorza, grana padano da grattugiare, sale, pepe nero, un pizzo di semi di finocchi, besciamella. Si parte con la preparazione del ragù: togliete il budello che avvolge la salsiccia e tenete da parte la carne; quindi preparate il soffritto, sbucciate la cipolla rossa e tritatele, lavate e pelate le carote e tagliatele a piccoli dadini, lavate e tritate anche la costa di sedano; poi scaldate un filo di olio in padella e versate le verdure, fate appassire il soffritto a fuoco dolce per almeno 10 minuti poi unite la salsiccia sgranata, mescolate per amalgamare, salate e pepate. Poi aromatizzate con i semi di finocchietto selvatico, sfumate con il vino bianco, coprite con il coperchio e lasciate cuocere per circa 15 minuti, a cottura ultimata spegnete il fuoco e tenete da parte. Fate bollire in una pentola abbondante acqua salata, versate i lumaconi e cuoceteli per 10 minuti, una volta pronti trasferiteli su un vassoio rivestito con un canovaccio e lasciateli asciugare e intiepidire leggermente per non rischiare di scottarvi quando dovrete farcirli. Infine, tagliate la scamorza a cubetti, quindi prendete una teglia da forno del diametro di 27 cm stendete sul fondo uno strato di besciamella, poi distribuite uno strato di ragù e insaporite con qualche cubetto di scamorza. In una ciotola mescolate il ragù con i cubetti di scamorza rimasti e con l’aiuto di un cucchiaio farcite i lumaconi con il ragù e metteteli nella teglia uno accanto all’altro. Riempita la teglia, condite i lumaconi con la besciamella avanzata e con il Grana grattugiato, fate gratinare sotto il grill per 5 minuti, sfornateli, e lasciateli intiepidire prima di servirli.





Ricette di Capodanno 2017 idee secondi piatti

Passando ai secondi piatti, le ricette di Capodanno 2017 prevedono secondi sia di pesce, come tranci di tonno impanati in padella, o gamberoni alla griglia, sia secondi di carne, come parmigiane, di melanzane fritte o anche di zucchine, o un bel rollè di carne con contorno di patate al forno, o un cotechino in crosta, una ricetta sfiziosa e tipica del cenone di Capodanno, accompagnato, chiaramente, dalle lenticchie. Per prepararlo, bisogna prima cuocere il cotechino e poi avvolgerlo nella pasta brisèe. Gli ingredienti necessari sono un cotechino, mezza cipolla, 200 gr di burro, pepe nero, sale, olio, un rotolo di pasta brisèe, 150 gr di lenticchie, 2 rametti di rosmarino, brodo vegetale, un tuorlo, mezza carota e 30 ml di panna fresca liquida. Per preparare il cotechino iniziate cuocendo il cotechino in abbondante acqua, una volta pronto, scolatelo, fatelo raffreddare e privatelo della pelle. Nel frattempo, preparate le lenticchie. Poi, sciogliete il burro e l’olio in una casseruola e aggiungete la cipolla, carota e sedano tritati e i rametti di rosmarino, fateli appassire per 10 minuti, poi incorporate anche le lenticchie ben scolate. Fatele rosolare per qualche secondo e poi aggiungete un paio di mestoli di brodo. Portate a termine la cottura delle lenticchie aggiungendo del brodo se serve, infine salate e pepate a piacere. Eliminate, quindi, i rametti di rosmarino e frullate le lenticchie in un mixer fino a quando non si sarà creata una crema asciutta ma spalmabile.

Spalmate il cotechino ormai freddo con la crema di lenticchie, stendete la pasta brisèe e stendete un rettangolo di crema di lenticchie, quindi posate il cotechino al centro e avvolgetelo; spennellate la pasta brisèe con il tuorlo sbattuto insieme alla panna e cuocete il cotechino in forno per circa 30 minuti a 180°C fino a che la pasta brisèe non sarà ben dorata. Quindi sfornate, fate raffreddare e tagliate in porzioni da servire a tavola.

Ricette di Capodanno 2017 idee dolci

Tantissime anche le ricette di Capodanno 2017 di dolci: dal più classico tiramisù, ad una ottima crostata di ricotta e cioccolato, ad un buon pandoro farcito con crema al mascarpone, senza dimenticate mousse e budini che tanti amano.

