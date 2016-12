Auguri Capodanno e Nuovo Anno 2016-2017: 10 video da ridere, 10 video sexy, 10 video di scherzi

Se c'è un modo per catturare l'attenzione in vista del Capodanno ovvero per fare gli auguri per il nuovo anno, la migliore idea è senza dubbio quella di inviare un bel video. Il ventaglio delle occasioni è molto ampio e comprende i filmati per ridere, quelli a sfondo sexy e quelli scherzosi. L'ampliamento delle possibilità con cui fare gli auguri favorisce l'invio degli auguri di Capodanno con un video ad hoc. Sono infatti realizzati in un formato tale da rivelarsi leggeri e facilmente gestibile. E così possono essere facilmente spediti via WhatsApp ai propri contatti, condivisi via Facebook sulla bacheca dei propri amici o su quella personale così da essere accessibile a tutti. E allo stesso tempo, i video di auguri di Capodanno possono essere inviati con un messaggio di posta elettronica.

10 video da ridere di Capodanno

Ecco allora che una buona soluzione per gli auguri è proprio quella di individuare i 10 video da ridere di Capodanno tra cui scegliere. Ebbene, per chi è alla ricerca di originalità proponiamo due strade. La prima è di effettuare specifiche ricerche su YouTube o DailyMotion, senza limitarsi alla selezione dei primi risultati. La seconda è più insolita ma è in grado di aprire nuove strade. Si tratta di consultare il portale moviesongs.com che raccoglie risorse dal mondo del cinema. Sono appunto presenti video di Capodanno a sfondo cinematografico in grado di dare anche un tocco di attualità e di meraviglia. Solo per chi intende realmente stupire in vista del nuovo anno.

10 video sexy per il Nuovo Anno

E poi, perché no, si può andare alla ricerca dei 10 video sexy per il nuovo anno. Anche in questo caso, YouTube o DailyMotion rappresentano sempre degli ottimi e ben nutriti pozzi in cui cercare i filmati migliori. Ma si può andare anche oltre, come dimostrato dai contenuti presenti nella piattaforma happynewyearimages-2016.com. Ci sono anche immagini e video degli scorsi anni, ma alcuni sono generici e sicuramente condivisibili. Per fare un servizio completo è poi possibile aggiungere una bella frase di auguri di Capodanno. Ne anticipiamo una sola, che può fare al caso dei video sexy: "In questo particolare momento di gioia e di speranza, nel quale ti voglio augurare il meglio per un anno all'insegna della spensieratezza, del successo e della salute, non posso non invitarti a pensare, solo per un minuto a chi, non sarà altrettanto fortunato come te. LE VONGOLE! Felice anno nuovo".

10 video di scherzi per il Buon Anno

Infine, possiamo prendere in considerazione anche i 10 video di scherzi per il buon anno. E anche in questo caso c'è un sito che viene in nostro soccorso. Si tratta di whatsapptube.in, contenente decine di proposte anche in vista del Capodanno 2017. Questa piattaforma di condivisione può essere sfruttata anche in altre occasioni dell'anno così come YouTube o DailyMotion rappresentano qualcosa di più di una semplice alternativa per andare alla ricerca dei 10 migliori video di scherzi per il buon anno. Insomma, come si dice sempre, chi cerca trova.

