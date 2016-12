Idee Capodanno 2017 Italia last minute: dove andare dormire, hotel, offerte per vacanze weekend San Silvestro, musica in piazza

Conto alla rovescia per la notte più festosa dell'anno ed è caccia alla migliori opportunità. Dove andare a Capodanno? Quali sono gli hotel consigliati per dormire? Dove trascorre il weekend di San Silvestro? Cosa propongono le città di Milano, Roma e Napoli? Musica dal vivo a parte, cosa propone la TV per chi invece trascorrerà dentro le mura di casa il passaggio dal vecchio al nuovo anno?

A Milano, in piazza Duomo, il nuovo anno si festeggerà con il concerto di Mario Biondi, artista soul jazz conosciuto in tutto il mondo per la sua voce inconfondibile, e di Annalisa, cantautrice diventata nota al grande pubblico grazie all'edizione 2011 di Amici di Maria De Filippi e dalla partecipazione al Festival di Sanremo. Lo spettacolo è organizzato dal Comune di Milano in collaborazione con F&P Group. L'esibizione terminerà poco dopo la mezzanotte per permettere a chiunque di salire sui mezzi pubblici cittadini o continuare la nottata di San Silvestro nei locali meneghini.

Una festa che partirà alle 22.30 al Circo Massimo e si concluderà addirittura la sera di Capodanno. Con 1 gennaio 2017 - La Festa di Roma, chi sceglierà la Capitale per celebrare il nuovo anno aspetterà l'alba in una festa lunga un giorno tra storia, contemporaneità e comunità, con un programma di eventi che andrà in scena su quattro ponti di Roma e su un chilometro di lungotevere che diventerà una grande piazza, con installazioni, giochi di luci, concerti, laboratori per bambini, performance teatrali, letture, cinema, musica e ballo. Saranno coinvolti 500 artisti, fra cui Ascanio Celestini, Massimo Popolizio, Lucrezia Lante della Rovere e musicisti come la Juni Orchestra e il Quartetto Sax Spmt.

Ci saranno i vincitori del Festival di Sanremo, gli Stadio guidati dal loro leader Gaetano Curreri. Poi i Tiromancino, il rapper Clementino, Franco Ricciardi e Valerio Jovine. Sono i big della musica italiana che andranno in scena al concertone di San Silvestro in piazza del Plebiscito, nel centro di Napoli. L'eccezionale cast accompagnerà i partenopei, a partire dalle 21.30 e fino all'una di Capodanno, verso le prime ore del 2017. Una esibizione pop, che con Clementino ha decisamente un tocco rap. Il rapper campano, reduce da Sanremo come la band degli Stadio, gioca praticamente in casa. Dopo il concerto inizierà lo spettacolo pirotecnico da Castel dell'Ovo, attorno all'1,30, che durerà una ventina di minuti.

Quest'anno, per la prima volta, Potenza diverrà la spettacolare cornice del Capodanno di Rai 1. Con la conduzione di Amadeus e la partecipazione di Teo Teocoli, L'Anno che verrà accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno dalla piazza Mario Pagano. Fra gli ospiti Renzo Arbore con l'Orchestra italiana, Nek, Arisa, Edoardo Bennato, Tony Hadley, Noemi, Benji&Fede, Alex Britti, Gazebo. Il Capodanno 2017 su Canale 5 è invece in compagnia di Gigi D'Alessio in diretta da Civitanova Marche. Con lui Loredana Bertè, Anna Tatangelo, Raf, Michele Zarrillo, Giovanni Caccamo, Giulia Luzi, Sergio Sylvestre e Chiara Grispo.

