Feste Capodanno 2016-2017, eventi, party in locali Milano, Roma,Venezia,Napoli, sulla neve con cenone e fuochi d’artificio, dj set

Da Milano a Roma, Venezia, Napoli, alle più esclusive e suggestive località sulla neve, ci si prepara all’ultima nottata di quest’anno 2016. E tra feste, eventi e party nei diversi locali delle varie città, fervono i preparativi per la sera di Capodanno 2016.

Feste Capodanno 2016-2017 a Milano

Tante le feste e i party organizzati per la notte di Capodanno 2016-2017 a Milano, con moltissimi locali che insieme alla serata hanno organizzato anche cenoni: al The Beach di via Corelli 62, è stata organizzata una serata a tema, Fluo Gold, si può cenare al tavolo con servizio dalle 20:30, servirsi al buffet dalle 21 e ballare commerciale, house e raggaeton dalle 23:15 (cenone + drink + disco: 90 euro, buffet + drink + disco: 35 euro, disco + drink: 30 euro). Un cenone buffet è stato organizzato anche ai Magazzini Generali, che ospitano il dj Marco Ravelli e le performance di Nacha World e Federica Baby Doll (buffet e serata con 3 drink dalle 21 con 35 euro, serata e 3 drink dalle 23 per 25 euro). E anche all'Alcatraz è stata organizzata una gran cena a buffet e serata Gran Ballo di Fine Anno. Il costo del biglietto è di 60 euro. Eventi e party per la notte di Capodanno sono stati organizzati anche al Fabrique, dove dalle 23 partirà la serata Febbre a 90, party dedicato alla musica anni Novanta, dagli Oasis a Madonna, dai Garbage ai No Doubt, e il costo del biglietto è di 15 euro in prevendita); e al Plastic, dove è stata organizzata una serata a tema House of Bordello 1984, con una playlist che ripercorre le canzoni più amate di quegli anni (dall'1.00, ingresso 30 euro con drink). Al Magnolia, poi, il circolo Arci di Segrate celebra il 2017 con la serata dall'ironico titolo Maiunagioia con 2 sale aperte dalle 23 e ingresso a 10 euro con tessera.

Feste Capodanno 2016-2017 a Roma

A Roma sono state organizzate diverse feste e party organizzati per la notte di Capodanno 2016-2017 e tra questi segnaliamo la serata Ibiza al Palazzo dei Congressi, con tanta buona musica dai Beatles ai Rolling Stone, passando per i Led Zeppelin, con rigoroso abbigliamento flower chic; l’esclusivo party organizzato a Villa dei Principi quest’anno dove per la sera Capodanno si terrà la festa a tema ‘Broadway- The Golden Age’, ispirato ai migliori musical della tradizione newyorkese e americana, con tanti artisti che animeranno la serata durante il raffinato cenone, mentre dalle 23:30 si inizierà con le danze, che continueranno fino a notte fonda dopo il brindisi di mezzanotte. E ci saranno due piste da ballo: una con musica house e commerciale e l’altra happy revival ’70-’80-’90 con un ricco dj set.

Feste Capodanno 2016-2017 a Venezia

Tra gli eventi di Capodanno 206-2017 organizzati a Venezia segnaliamo innanzitutto il tradizionale il Capodanno all’interno del Teatro la Fenice, con concerto di Capodanno che si concluderà con ‘Va’ Pensiero’ del Nabucco e ‘Libiam ne’ lieti calici’ della Traviata. ma anche lo strepitoso cenone di San Silvestro in barca. Il programma per questa splendida serata nella città lagunare prevede alle 19:30 Imbarco dal pontile di Fusina (VE) e alle 20:30 Imbarco da Venezia (Riva delle Zattere). L’itinerario prevede una lenta navigazione lungo la Laguna Veneziana attraversando il Canale della Giudecca, il Canale di San Nicolò e le bocche di Porto del Lido di Venezia, sosta nel Bacino di San Marco e attracco per la discesa dei passeggeri in Riva dei Sette Martiri (Museo Navale). Alla fine del cenone, è previsto l’attracco in Riva Sette Martiri per raggiungere Piazza San Marco per partecipare a Love 2016 con circa 70.000 persone e grande spettacolo di fuochi d’artificio. La nave resterà attraccata fino al momento della partenza. Si ripartirà da Piazza San Marco all’1:30 e riprenderanno i festeggiamenti a bordo e alle 2:30 è previsto lo sbarco a Fusina (punto d'imbarco) per fine servizi. La cena a bordo sarà servita a lume di candela con intrattenimento musicale. Il menù prevede aperitivo di benvenuto a bordo; alici di laguna in agrodolce, Sarde in Saor alla Veneziana e Gamberi al tardivo e Carpaccio di Spada alle spezie d'oriente; risotto alle Capesante; per secondo, seppioline con crema di mais e pescato di laguna e di mare in fritto misto; e per dessert, Pandoro con cioccolata calda e pasticcini Cremosi. Vini selezionati e spumante, frutta fresca e secca, caffè e liquori. Il brindisi di mezzanotte avverrà a bordo dell'imbarcazione e per chi desidera brindare a Piazza San Marco saranno consegnati calici ed una bottiglia di spumante mignon. Il prezzo, a persona, è di 190 euro.



Feste Capodanno 2016-2017 a Napoli

Per chi trascorrerà la notte di Capodanno 2016-2017 a Napoli, le migliori proposte per un bella festa sono quelle del Cenone al Living e del Veglione all'Ammont. Il cenone al Living, dalle 20, prevede un costo di 80 euro per cenone e veglione; 140 euro per cenone, veglione, pernottamento e prima colazione; e 170 euro cenone, veglione, pernottamento, prima colazione e pranzo del primo gennaio 2017. I menù, a scelta, saranno sia a base di pesce che a base di carne, e la serata, dopo il cenone, e lo spettacolo dei fuochi d’artificio, andrà avanti tutta la notte con il classico veglione di fine anno e dj set. Per l’esclusivo party del Veglione di Capodanno 2017 all’Ammot Cafè a Varcaturo, il prezzo del biglietto è di 30 euro e la serata prenderà il via all’1. L’Ammot è un raffinato ed elegante locale sulla spiaggia, dove ci si riunirà per festeggiare il nuovo anno con i dj’s Raf Parola, Kenzo & Collins.

Feste Capodanno 2016-2017 sulla neve

E per amasse trascorrere il Capodanno sulla neve o avesse solo il desiderio di passare il Capodanno 2016-2017 sulla neve in maniera molto romantica e suggestiva, sono tantissime le offerte che semplicemente vagando sul web si possono trovare, eventi nelle baite di montagna, feste in rifugi, tra cenoni e balli innevati. Tra le feste organizzate, segnaliamo, per esempio, quella celebre che ogni anno si tiene in Val di Non nel rifugio Predaia, uno dei rifugi alpini più grandi di Italia. La festa di Capodanno in questa località si svolge, in realtà, su più giorni: il 31 dicembre alle 20, l’appuntamento è sulla neve, sulle piste della Predaia, nel solarium dell’omonimo rifugio, nel teatro tenda riscaldato a bordo pista, sulla slittinovia e sulla pista adiacente alle strutture. Il cenone, a base di piatti tipici, si svolgerà all’interno della struttura del rifugio o in alternativa si potranno scegliere altri ristoranti limitrofi. Anche quest’anno la festa vedrà dj set in terrazza sulla pista con animazione. A mezzanotte il cielo si illuminerà per un meraviglioso spettacolo pirotecnico e dall’1 partirà la fiaccolata.

