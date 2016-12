20 frasi di Auguri di Capodanno religiosi e Buon Anno 2017. Frasi cattoliche di Felice Anno Nuovo per San Silvestro

Non solo champagne, cenoni e divertimento. Il Capodanno è una festa che offre tanti spunti interessanti. È un periodo utile a tracciare un bilancio di quello che è stato e di quello che sarà. Per quelli che aspirano alla salvezza dell’anima e quelli che cercano un ristoro da una vita che offre troppe insidie e ancora più stress, coltivare anche la fede rappresenta un utile riparo. Ecco una serie di frasi di Auguri di Capodanno religiosi e Buon Anno con una sezione di frasi cattoliche di Felice Anno Nuovo e da scrivere e inviare nella notte di San Silvestro.

Auguri di Capodanno religiosi

Non solo spensieratezza, allegria e abbuffate. Il Capodanno non può essere solo mondanità e bollicine. Anche la cura della propria anima è importante. Per questo abbiamo pensato di dedicare una sezione alle frasi di auguri di Capodanno religiosi.

Il 2017 è ormai alle porte. Speriamo che sia migliore dell’anno che si avvia alla conclusione. Troppe guerre, odio, rancore. Ti auguro di essere il mutamento che vorresti vedere nel mondo. Buon Anno. La vita è un dono che spesso viene sottovalutato. Ansia e stress sono all’ordine del giorno e impediscono di godersi le gioie che il Signore ci offre quotidianamente, Per questo 2017 ti auguro di amare la vita perché è l’unico regalo che non riceverai altre volte. Auguri. Ti auguro per l’anno che sta arrivando di scegliere sempre il meglio per la tua vita. Innanzitutto di amarla perché è un dono di Dio. Poi di viverla all’insegna della qualità, senza mai scendere a compromessi con la sterile quantità. Buon Anno Nuovo. Per l’anno nuovo auguro a tutta la vostra famiglia di essere irradiata dalla Sua luce. Che possa illuminare il percorso delle vostre vite donandovi gioia nel corpo e nello spirito. Auguri. Per il nuovo anno ti voglio dedicare una frase di Sant’Agostino: Ama, Ama ed Ama ancora. Perché tutto il resto non è niente se paragonato alla forza dell’amore. Buon 2017. Non dire mai che sognare è inutile. Perché inutile è la vita di chi non sa sognare. Che il Signore ti accompagni sempre nel viaggio della vita. Buon Anno! Trova il tempo di amare: è la vera gioia di vivere! O Dio dammi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare e la forza di distinguere le une dalle altre. Le parole di Sant’Agostino mi danno lo spunto per augurarti un Buon Anno Nuovo seguendo sempre la volontà di Dio. Per il nuovo anno voglio augurarti di trascorrerlo sempre tenendo presente il Comandamento dell’Amore. Quello che regala serenità, gioia del cuore e dell’anima. La malta per costruire la società dell’amore che Gesù appena Nato è venuto a predicare al Mondo intero. Ama il prossimo tuo come te stesso. Tutto il resto è secondario. Buon Anno Nuovo. Impara a conoscere la forza del sorriso che non costa nulla e arricchisce chi lo riceve senza impoverire chi lo dona. Buon 2017. Gesù Bambino sia la guida del tuo viaggio su questa terra e ti accompagni anche nel nuovo anno. Sempre con la gioia nel cuore. Buon Anno Nuovo Per il nuovo anno ti auguro ogni bene. Ricorda, però di essere di sostegno alla tua famiglia, pilastro della tua comunità religiosa e sempre al fianco dei poveri e degli emarginati. Buon Anno nel segno di Gesù Bambino nato nella Grotta a Betlemme. Ti auguro di vivere un anno sempre al fianco di Nostro Signore che ti accompagna nei sentieri della gioia e ti sostiene in quelli del dolore. Abbi fede e sarai felice. Buon Anno Nuovo. Asciuga le tue lacrime e gioisci per la nascita del Signore Gesù! Che quest’anno sia ricco di ogni benedizione di Nostro Signore. Auguri! Non dire a Dio quanto è grande il tuo problema, ma dì al problema quanto è grande il tuo Dio! Per il nuovo anno non avere paura! Affidati alla Grazia di Dio che ti accompagnerà nella buona e nella cattiva sorte alleviandoti il peso di ogni sofferenza. Buon 2017. Che la tua fede possa crescere ogni giorno nella Grazia e nella Benedizione di Dio. Buon Anno Nuovo. Bisogna avere sogni. Sono i sogni che ci tengono svegli nella vita. E ti auguro che i sogni si avverino nel prossimo anno con la benedizione di Dio, del suo figlio divino Gesù e dello Spirito Santo. Buon Anno Nuovo. Che la grazia di Dio riempia ogni giorno dell’anno che sta per arrivare. Buon 2017. La vita è quella cosa che ci accade mentre siamo impegnati in altri progetti. Non perdere l’occasione di vivere ogni giorno nella Grazia di Nostro Signore. Te lo auguro per i prossimo 365 giorni. La felicità non è nei beni materiali. Non è nella ricchezza, nel potere e nella sopraffazione. La felicità è nella Grazia di Dio. E spero che quest’anno tu ne riceva in abbondanza. Buon Anno Nuovo.

Frasi cattoliche di felice Anno Nuovo

Quali auguri possono essere più graditi da quelli formulati da un Papa così amato come Francesco? Qui di seguito alcune frasi cattoliche di felice Anno Nuovo pronunciate dal Pontefice per fare gli auguri agli uomini di tutto il mondo.

In questa notte risplende una grande luce; su tutti noi rifulge la luce della nascita di Gesù. Quanto sono vere e attuali le parole del profeta Isaia: “Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia”. Oggi scopriamo nuovamente chi siamo! In questa notte ci viene reso manifesto il cammino da percorrere per raggiungere la meta. Ora, deve cessare ogni paura e spavento, perché la luce ci indica la strada verso Betlemme. In una società spesso ebbra di consumo e di piacere, di abbondanza e lusso, di apparenza e narcisismo, Lui ci chiama a un comportamento sobrio, cioè semplice, equilibrato, lineare, capace di cogliere e vivere l’essenziale. Dentro una cultura dell’indifferenza, che finisce non di rado per essere spietata, il nostro stile di vita sia invece colmo di pietà, di empatia, di compassione, di misericordia, attinte ogni giorno dal pozzo della preghiera.

Le frasi con gli auguri da inviare nella notte di San Silvestro

Un altro anno si avvia alla conclusione portandosi dietro gioie, dolori, fatiche e soddisfazioni. I più impazienti stanno già pensando a come allestire il menù più gustoso per soddisfare il palato degli ospiti durante il grande cenone di Capodanno. Quelli più previdenti, invece, iniziano anche a pensare alle frasi con gli auguri da inviare nella notte di San Silvestro alle persone che più si portano nel cuore. Un piccolo gesto, spesso anche sottovalutato, ma che è in grado di infondere tanta gioia nel cuore di chi invia e riceve questo pensiero. Se volete ricercare una qualche ispirazione potete prendere spunto da questi nostri consigli.

Un altro anno sta per finire e vi auguro che il 2017 sia un anno migliore più ricco d’amore e di soddisfazioni per tutti. Buon Anno Nuovo. Che il nuovo anno possa portare nella nostra casa la gioia e la felicità in tutti i 365 giorni che verranno. Vi voglio bene. Buon capodanno e Buon Anno Nuovo. Per questo 2017 vi auguro che Dio vi doni il conforto per ogni delusione della vita, la soluzione per ogni complicazione che dovesse presentarsi nel vostro cammino e la gioia per l’amore che ci lega. Buone feste e Buon Anno Nuovo. So di essere il regalo più importante della tua vita, ma mi sono fatto due calcoli ed ho notato che per potermi incartare avrei speso troppo. Goditi allora questo piccolo pensiero ed i miei migliori auguri per una persona speciale. Auguri. Buon Natale, Buon Capodanno, Buona Befana, Buona Pasqua, Buon Compleanno e Buon Ferragosto. Ecco tutti i miei auguri, così non dimenticherò di mandarteli al momento opportuno e tu non ti offenderai come ogni anno. Auguri. Natale è la festa della luce e dell’amore e io ti faccio i miei più sinceri auguri di vero cuore. Buon Natale. La voglia di festeggiare l’arrivo del 2017 sia il carburante che alimenta le tue speranze, i tuoi sogni e i desideri. E che il nuovo anno possa esserne incendiato regalandoti ogni soddisfazione che meriti. Buone Feste e Buon Capodanno 2017. Sono passati tanti anni, ma la speranza, che poi è una certezza, di festeggiare insieme a te altri e sempre più prestigiosi traguardi che riuscirai a raggiungere anche nel 2017 che si appresta ad arrivare, resta immutata. Buon Anno Nuovo. Il Capodanno è l’occasione per fare un bilancio di quello che è stato e di augurare a una persona speciale come te il meglio anche per il futuro. Che il 2017 possa fare avverare tutti i desideri che conservi nel più profondo del tuo cuore. Buon Anno Nuovo e Buon 2017. Che le bollicine di questa notte magica di Capodanno accompagnino il tuo cammino lungo tutto il 2017. Un anno spumeggiante durante il quale tutti i tuoi desideri devono diventare realtà. Buone Feste.

. Mancano pochi giorni a Capodanno 2017. La fine del 2016 sta arrivando e quale miglior di festeggiare con ricette per Capodanno tipiche ed originali? Vuoi qualche idea per Auguri di Capodanno originali? Ne trovi centinaia nelle nostre sezioni