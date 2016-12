Come truccarsi per feste Capodanno 2017 e fine anno: idee trucco, glitter per Veglione, video tutorial trucco feste fine anno 2016

AGGIORNAMENTO Trucco a Capodanno 2017 e Fine Anno 2016 idee, video tutorial, glitter: Stanchi di cercare suggerimenti su come truccarsi a Capodanno per il Cenone? Avete tutte le ragioni del mondo. L'impresa è di quelle titaniche e chissà quante altre cose avete dovuto fare contemporaneamente per potervi dedicare al make up con la giusta concentrazione. Ma ora siete sulla pagina giusta. Sarebbe un peccato perdervi le nostre indicazioni con le idee più originali per il trucco, i siti migliori per i video tutorial che potranno fare al caso vostro. Un ultimo sforzo, dai.

Pailettes, luccichii, glitter, rossetti rossi: gli immancabili delle notti di Capodanno e per le donne che volessero osare, essere originali ma sexy e seduttive allo stesso in tempo diverso via libera ad un elegantissimo smoking da donna con camicia bianca e papillon, in perfetto stile maschile, ma molto molto più sensuale. Ci si prepara all'ultima notte di quest'anno 2016 e, soprattutto tra le ragazze, è corsa alla scelta dell'abbigliamento migliore del trucco più particolare. Che si decida di indossare un abito lungo o corto, stretto, a tubino o un po’ più ampio, l’importante è che sia del colore giusto, quest’anno i colori alla moda prevedono nero, con glitter anche e frangette, rosso, bordeaux ma anche rosa pastello e argento. Come il nero, anche l’oro resta sempre un ottimo colore per un abbigliamento di Capodanno.

La scelta dell'abbigliamento di Capodanno dipender molto dal luogo in cui si deciderò di trascorrere l'ultima serata del 2016: se, per esempio, si parteciperà a feste e cenoni e party esclusivi in grandi ville o monumentali palazzi, il consiglio è quello di indossare vestiti eleganti, magari di seta, molto raffinati ma sobri allo stesso tempo, con pellicciotti e gioielli anche importanti e vistosi. Sempre un’ottima scelta per l’uomo, in questi casi, lo smoking, semplice, rigorosamente nero o al massimo blu. Abbigliamento decisamente diverso e meno elegante se, invece, si deciderà di trascorrere la notte di Capodanno in discoteca o a casa di amici. In questi casi, per l’uomo la scelta dell’abbigliamento potrà essere decisamente più casual ma mai trasandato: via libera a jeans sì ma con camice e cardigan, e per chi lo desiderasse anche un cravattino abbinato, o con camice e giacche magari più sportive. Bene anche pantaloni con camicia e maglioncino.

Per le donne, anche se l’abbigliamento potrà essere più casual di un lungo abito di seta da sera, la scelta sarà sempre più vasta: si potranno indossare classici abitini da sera, magari particolari e luccicanti, o completi alternativi, pur sempre ricercati, come gli ampi pantaloni oggi tanto alla moda che arrivano al polpaccio, magari semplicemente neri, o con il bordo di paillettes, con una sobria camicetta nera o bianca, il tutto valorizzato da orecchini luminosi, anche di quei modelli molto grandi e vistosi, e scarpe con tacco. Le più ‘coraggiose’ potranno scegliere il tacco a spillo dei decolltè ma si potranno indossare anche tronchetti, più comodi ma sempre meravigliosi e alla moda, scegliendo tra tronchetti semplici neri ma con brillantini, tronchetti di velluto neri ma con il tacco fatto di pietrine o strass, tronchetti maculati o anche bordeaux di velluto con tanti nei negozi ultimamente.

Per le più classiche, un ever green per serate più particolari è certamente il lungo pantalone nero a sigaretta con camicia bianca, che potrà essere semplice di cotone, o di seta o di raso. A fare la differenza in questi abbigliamenti decisamente poco osè rispetto a più ardui tubini o scollature sono gli accessori: occhio, dunque, alla scelta giusta, belli ma senza esagerare, vistosi, ma senza cadere nella volgarità. La stessa attenzione dovrebbe esser posta al trucco: per idee di trucchi da fare per la notte di Capodanno 2017 si possono sfogliare le tante riviste che danno consigli per il trucco dell’ultimo dell’anno ma anche vedere i tantissimi ormai video tutorial disponibili sul web. Si possono infatti vedere tantissimi video che insegnano e danni consigli utili per ottimi trucchi di occhi innanzitutto, per cui si potranno scegliere ombretti vistosi, soprattutto scuri e glitterati, ma anche di rossetti, molto spesso messi insieme alle matite per le labbra per garantire una tenuta più a lungo del rossetto stesso, rigorosamente rossi o anche argento glitterati o prugna. L’unica regola importante da seguire nel caso del trucco, come del resto anche in quello dell’abbigliamento, è non esagerare perché gli eccessi, si sa, anche se sono i padroni delle notti di Capodanno, non sono mai belli da vedere. E sappiamo bene quanto l’occhio voglia la sua parte.

. Mancano pochi giorni a Capodanno 2017. La fine del 2016 sta arrivando e quale miglior di festeggiare con ricette per Capodanno tipiche ed originali? Vuoi qualche idea per Auguri di Capodanno originali? Ne trovi centinaia nelle nostre sezioni