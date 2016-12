Ricette Cenone Capodanno 2016-2017 Idee menù: ricette Bimby e Cuko per Piatti veloci originali sfiziosi: antipasti, primi, secondi

AGGIORNAMENTO: Bimby e Cuko hanno rappresentato per decine di migliaia di cuochi dell'ultima ora l'ancora di salvezza nei momenti di più elevata difficoltà. E quale banco di prova più impegnativo esiste al mondo rispetto al Cenone di Capodanno? Abbiamo pensato per questo di poporti le versioni più aggiornate le ricette per antipasti, primi e secondi piatti, sfiziose e veloci da preparare il Menù per il Cenone di Capodanno, con l'ausilio di questi amici elettronici.

AGGIORNAMENTO Ricette Cenone Capodanno 2017: Se non siete maghi dei fornelli, ma volete ugualmente invitare i vostri amici e parenti a casa vostra per il cenone di San Silvestro non abbiate paura. Fate pure. Ma prima leggere fino in fondo quest'articolo e prendete appunti. Tante idee per il menù di capodanno con ricette Cuko e Bimby per preparare antipasti veloci, primi originali, secondi sfiziosi.

Prepararsi alla realizzazione del menù di Capodanno 2016-2017: sono tutti in fermento per la scelta delle ricette da portare in tavola per l’ultima cena di quest’anno e insieme a tante amanti della cucina che hanno già iniziato a fare spesa e a realizzare le loro ricette migliori, è opportuno dare anche qualche spunto e consiglio per un menù di Capodanno con le ricette Bimby. Sono ormai tantissimi coloro che lo possiedono e che ne usufruiscono come valido aiuto in cucina e quale migliore occasione di usarlo se non quella della preparazione del cenone di Capodanno che prevederà, certamente, numerose portate e per tante persone.

Idee menù di Capodanno con ricette Bimby

Tra le idee per il menù di Capodanno 2017 con le ricette Bimby, partendo dagli antipasti, si potrebbero realizzare pizze rustiche e torte salate, con prosciutto e formaggio, o taleggio e speck, o ricotta e zucchine, servite tagliate a quadrotti.

Ottimo anche un Babbà Rustico, una specie di plum-cake salato, facile da fare che però tra lievitazione e cottura porta via due ore circa. Gli ingredienti per 4 persone sono 300 g farina, 30 g di zucchero, 50 g di latte, 130 di strutto, 2 cucchiai di parmigiano e 1 di pecorino, 4 uova 150 di prosciutto cotto e 150 di scamorza affumicata, sale, pepe e lievito di birra. Si inizia tritando a velocità 6 per 5 secondi prosciutto e scamorza, quindi bisogna aggiungere latte, lievito, strutto, sale e pepe, parmigiano e pecorino, mescolare a velocità 5 per mezzo minuto, poi aggiungere la farina e mescolare a livello 3 per 40 secondi e a livello 7 per 20 secondi, quindi lasciare lievitare mezz’ora e poi impastare ancora a velocità 7 per 50 secondi. Si versa poi la metà del contenuto in uno stampo da plum-cake, si farcisce il composto con prosciutto e scamorza e si versa il resto dell’impasto. Cuocere a 200 gradi per circa 40 minuti.

Passando ai primi piatti, si possono preparare le classiche lasagne, o anche con zucchine, ricotta e prosciutto crudo, sfiziosissime, o anche le bavette ai carciofi.Passando ai secondi, le ricette consigliate sono tagliata di manzo con confettura di peperoncino, o anche un buon salmone con patate, o anche tortini di carne e verdure. Per realizzare questa ricetta, servono (per 4 persone) 500 g di macinato misto, 100 g di fontina, 1 zucchina, 1 uovo, 50 g di olio extravergine d’oliva, pan grattato, vino bianco, sale e pepe. Bisogna tritare il formaggio per 10 secondi a velocità cinque, tritare anche le zucchine per 10 secondi a velocità 3, e poi nel boccale vuoto lasciar soffriggere olio e cipolla per 3 minuti a 100 gradi a velocità 1. Aggiungere la carne, sfumare con del vino bianco, e prolungare la cottura per altri 2 minuti. Aggiungere poi anche le zucchine, cuocere ancora 10 minuti e lasciare raffreddare.

Quando il composto si sarà intiepidito si possono aggiungere tutti gli altri ingredienti e mescolare il tutto per 20 secondi a velocità 2/3. Bisogna poi prendere gli stampi dei tortini, imburrarli, rivestirli di pan grattato e farcirli col composto. La cottura dura mezz'ora in forno preriscaldato a 180 gradi. Per lasciar dorare la parte superiore del tornito aggiungere anche dieci minuti di grill. Per quanto riguarda i dolci, infine, si possono preparare profitterol al cioccolato o un bel babà napoletano.

Idee menù di Capodanno con ricette Cuko

Passando, invece, alle idee di menù di Capodanno 2017 da preparare con il Cuko, che esattamente come il Bimby cucina da solo, passo dopo passo, tra le ricette tra cui scegliere per antipasti si potrebbero preparare vitello tonnato e barchette di patate, come primo risotto alle fragole e aceto balsamico, come secondo cotechino e lenticchie, o un polpettone di carne, o uno strudel di spinaci e salsiccia, o un gateau di patate, o anche polpettine di melanzane.

Come dolci, invece, si possono preparare tartufi al cioccolato e mandorle o un pandoro con crema allo champagne o crema al cioccolato. Ma si potrebbe preparare anche la panna cotta, o una semplice torta pan di spagna con crema al cioccolato, o crostatine con crema di nocciole.

