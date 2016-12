Auguri Anno Nuovo e Capodanno 2016-2017: WhatsApp, Messenger. Inviare auguri via sms, mms, Facebook, Instagram

AGGIORNAMENTO Auguri Anno Nuovo 2017 WhatsApp: Se non avete ancora pensato cosa scrivere nei vostri messaggi di Auguri per il Nuovo Anno da condividere anche sui canali più moderni come Messenger, WhatsApp, Facebook e Instagram, oppure attraverso quelli più tradizionali come sms e mms, allora non vi stressate nelle ricerche. Siete capitati sul posto giusto al momento giusto. Qui potrete trovare le soluzioni più aggiornate ai vostri problemi.

Ti auguro un anno meraviglioso per te e i tuoi cari, migliore di quello passato, ricco di gioia, amore. E anche tanta fortuna che non guasta mai. Tanti Auguri di Buon Anno. Auguri per ogni sorriso che ti rallegrerà il viso, x i sogni che riuscirai a realizzare quest’anno, per ogni bacio che accenderà la passione. Per un anno nuovo, insomma, ricco di piacevoli sorprese. Con lenticchie e cotechino, l’anno nuovo sarà divino. Con panettone e spumante sarà invece pazzo e brillante Ma cerchi quello stellare non ti resta che sognare.

Auguri di Capodanno e Nuovo Anno 2017: Mancano pochissimi giorni al Capodanno e quale miglior modo se non preparsi scegliendo alcune frasi originali di Auguri di Buon 2017 da inviare ai propri amici e parenti? Perchè attendere l'ultimo minuto? Ci sono tante possibilità di scelta, noi abbiamo raccolto oltre 100 frasi di Auguri di Capodanno da quelle divertenti, ironiche e simpatiche per gli amici, a quelle per parenti, genitori e fratelli fino a quelle più formali per clienti, colleghi e superiori.

C'è naturalmente ancora tempo per fare gli auguri di Capodanno, tuttavia muovendosi con anticipo è possibile individuare i migliori messaggi da inviare ad amici, familiari e colleghi di lavoro. Non è ovviamente una operazione difficile essendo tantissimi i siti web che propongono frasi di auguri di tutti i tipi da inviare tramite Facebook, WhatsApp, Instagram e Messenger.

Si tratta di una usanza che si rinnova di anno in anno e che anche questa volta si caratterizzerà per l'enorme varierà di soluzioni e per la mole di messaggi che saranno spediti in ogni parte del mondo, Italia inclusa. Pensandoci bene, è proprio grazie al web che è adesso possibile rinnovarsi di anno in anno, riuscire a inviare messaggi personalizzati ai contatti speciali o riuscire a raggiungere tutti con un solo click.

Frasi Auguri di Buon Anno da inviare con SMS e MMS

Se c'è una ricorrenza che viene attesa ogni anno è quella del Capodano e anche in questo 2017 si va alla ricerca delle frasi di auguri di buon anno da inviare con SMS e MMS. E se le idee non arrivano, basta consultare il web e qualcosa di interessante salterà di certo fuori tra frasi divertenti, immagini, foto, video simpatici da condividere su Facebook o con WhatsApp. Una prima e piuttosto completa selezione di proposte per tutti i tipi e per ogni destinatario è presente in questa raccolta. Come è possibile notare, sia che si decida di inviare un semplice SMS con il cellulare, sia che si scelga un più elaborato messaggio di posta elettronica, c'è solo l'imbarazzo della scelta fra le tante proposte pubblicate da siti e portali.

Auguri di Capodanno per Facebook e WhatsApp

Volgendo lo sguardo fuori confine per cercare idee orginali per fare gli auguri di Capodanno per Facebook e WhatsApp, vale la pena consultare il sito wishafriend.com: anche se in lingua inglese, ospita vignette e disegni sul Capodanno 2017 dal sapore particolare. E anche per questa occasione vale la pena spulciare quei siti che contengono frasi proposte nel corso del tempo dagli stessi frequentatori delle piattaforme web e quasi sempre molto belle e sicuramente originali. Alla propria fidanzata piacerà sicuramente una frase come questa: "A ogni capodanno mi trovo a ripetere le stesse cose. Ma che posso farci se stare con te è un’esperienza che ogni anno diventa sempre più esaltante? Spero che il 2017 ci riservi tante belle sorprese. Sei una persona unica".

Frasi Auguri di Nuovo Anno per Instagram e Messenger

Le stesse frasi di auguri per il nuovo Anno per Instagram e Messenger possono essere affiancate da foto e immagini. Ma anche da cartoline elettroniche, grandi classici di ogni festa, compresa questa del Capodanno 2017. Sono decine i siti che propongono ampie collezioni, così come di, GIF animate, sfondi e video in flash. Esistono addirittura alcune piattaforme, come bigliettieauguri.it, che mettono a disposizione anche filastrocche per bambini. Da tenere presente anche iltuocruciverba.com su in cui sono presenti immagini di Capodanno scaricabili per Instagram e Messenger. Simpatiche proposte anche su frasionline.it, portale spesse e volentieri arricchito dagli stessi utenti.

