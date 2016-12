Frasi Auguri Capodanno e Buon Anno 2017, cosa fare e dove andare, Ricette Capodanno 2017 e spettacoli, concerti, fuochi artificio

AGGIORNAMENTO Capodanno e Buon Anno 2017, ricette, dove andare e cosa fare: Se amate gli spettacoli pirotecnici il Capodanno è la vostra festa preferita. Per sapere dove si svolgono quelli che meritano di essere visti consultate l'articolo in basso. Troverete altri spunti interessanti su cosa fare e dove andare nella notte di San Silvestro, alcune ricette facili da preparare per il veglione e le frasi, aggiornate ed inedite per fare i vostri Auguri di Buon Anno al meglio.

Quali sono le migliori frasi da dedicare per augurare buon anno nuovo ai propri cari? Quali le migliori ricette da portare in tavola per il cenone di Capodanno 2017? E quali gli eventi, concreti e spettacoli ai quali partecipare per trascorrere l’ultima notte di questo 2016 nel più grande divertimento? Di seguito proponiamo una serie di idee e consigli di cose da fare.

Frasi auguri buon anno 2017

Frasi di auguri di buon anno 2017 che potranno essere divertenti, originali e simpatici ma anche delle più classiche e tradizionali per dedicare un pensiero e un augurio di buon anno ad amici e parenti con grande sincerità. Ma quali sono le frasi migliori da scegliere da inviare per gli auguri? Di seguito proponiamo una serie di frasi come spunti e consigli di ogni genere per chi volesse qualche idea.

‘L’anno che sta per chiudersi ci ha portato tante sofferenze, tante lacrime, tante delusioni, ma la nostra forza, la nostra unione e il nostro amore sono riusciti a condurci oltre il muro degli ostacoli. Oggi rinasciamo più forti di prima, più che mai, pronti a godere di un nuovo anno che ci porterà serenità e gioia. Auguri di buon anno amore mio’

‘Che il dolce momento dell'Avvento possa portare pace e amore nei cuori e nelle menti. Auguri di buon anno nuovo 2017’

‘Alla donna della mia vita, tantissimi auguri di Buon anno che sia felice per entrambe come tutti quelli di questi anni felici trascorsi insieme. Auguri’

‘Capodanno è il momento in cui si guarda verso nuovi orizzonti, si pensa ai nuovi sogni da realizzare, a riscoprire la forza e la fede, a gioire dei piaceri semplici e attrezzarsi per tutte le nuove sfide. Ti auguro un 2017 ricco di soddisfazioni. Buon Anno’

‘Nuovi sogni, nuove speranze, nuove aspettative e nuove gioie ti attendono. Ti auguro un Felice Anno Nuovo. Tanti Auguri e Buon 2017’

‘Capodanno è alle porte, prepariamoci a brindare, il 2017 sta per arrivare. Festeggiamo in allegria l'Anno Nuovo in compagnia. Un frizzante 2017 a tutti’

‘Per questo 2017 vi auguro che Dio vi doni il conforto per ogni delusione della vita, la soluzione per ogni complicazione che dovesse presentarsi sul vostro cammino e la gioia per l'amore che ci lega. Buon anno nuovo’

‘C’è chi con la fine di ogni anno butta via le cose vecchia. Ma il sacco che mi servirebbe per contenere te dovrebbe essere talmente grande che non ne esistono, E sarò costretto a tenerti accanto a me ancora un altro anno. Che sia felice, pieno di serenità e desideri pronti ad avverarsi’

‘Se sapessi scrivere poesie te ne dedicherei milioni. Ma per il nuovo anno posso solo dirti che continuerò ad amarti come il primo giorno che ci ha visti insieme. Buon anno amore’

‘La notte di Capodanno permette di sognare ad occhi aperti. E lì davanti ci sei sempre e solo tu. Non aspetto altro che trascorrere altri 365 giorni in compagnia di una persona speciale come solo tu sai essere. Buon anno nuovo’

Ricette cenone di Capodanno 2017

Insieme alle parole giuste per augurare un felice anno nuovo alle persone care, altro impegno di questi giorni è la scelta delle ricette giuste da portare in tavola per il cenone di Capodanno 2017. Ci si può sbizzarrire con i menù più vari ma proprio per l’imbarazzo della scelta è difficile orientarsi. Per dare un’idea di menù da preparare, per ricette a base di pesce, si potrebbe partire da un antipasto con cocktail di gamberetti, bruschette al sapore di mare, seppioline alla catalana e mousse di tonno con crostini dorati; come primi si potrebbero preparare trofie con zucchine e gamberetti o una calamarata con frutti di mare, o gnocchetti cozze e pesto; come secondo si potrebbe poi preparare un filetto di orata con patate croccanti. Immancabile il cotechino con lenticchie e come dolci un bel pandoro farcito con crema al mascarpone o una torta al cioccolato con panna montata.

Cosa fare e dove andare per la notte di Capodanno 2017

Se la domanda che in tanti si stanno ponendo è cosa fare e dove andare la notte di Capodanno 2017, tra concerti, spettacoli pirotecnici, fuochi d’artificio e feste organizzate nei grandi locali delle principali città di Italia , sono diverse le possibilità per trascorrere una bella serata: a Milano, insieme al grande concertone in piazza Duomo dove saranno presenti Annalisa e Mario Biondi, sono state organizzate diverse feste ed eventi, dalla serata Fluo Fold del The Beach di via Corelli 62, al cenone buffet dei Magazzini Generali e dell'Alcatraz, al party Febbre 90 organizzato al Fabrique, alla serata dal titolo Maiunagioia organizzata al circolo Arci di Segrate. Spostandoci a Roma, è stata organizzata la serata Ibiza al Palazzo dei Congressi, con tanta buona musica dai Beatles ai Rolling Stone, ai Led Zeppelin; altra bella serata sarà certamente quella organizzata a Villa dei Principi che ha organizzato un party a tema ‘Broadway- The Golden Age’. A Firenze, il grande concertone in piazza sarà con Marco Mengoni, mentre chi passerà il Capodanno a Venezia potrà decidere se partecipare al tradizionale il Capodanno all’interno del Teatro la Fenice, con concerto di Capodanno che si concluderà con ‘Va’ Pensiero’ del Nabucco e ‘Libiam ne’ lieti calici’ della Traviata; o se partecipare al cenone di San Silvestro in barca; o partecipare a Love 2016 in una piazza San Marco che si prepara ad accogliere circa 70.000 persone.

. Mancano pochi giorni a Capodanno 2017. La fine del 2016 sta arrivando e quale miglior di festeggiare con ricette per Capodanno tipiche ed originali? Vuoi qualche idea per Auguri di Capodanno originali? Ne trovi centinaia nelle nostre sezioni