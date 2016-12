20 Aforismi di Buon Anno e Auguri di Felice Anno Nuovo 2017: frasi famose, auguri dei vip, memorabili

AGGIORNAMENTO: Il Capodanno è una festa che ha ispirato scrittori, poeti, personaggi famosi. Se vuoi utilizzare gli aforismi più belli per fare gli Auguri di Felice Anno Nuovo non hai altro da fare che leggere fino in fondo questo articolo aggiornato costantemente. Nel quale troverai anche le frasi memorabili e gli auguri inviati dai tuoi vip e personaggi famosi preferiti.

Scrivi sul tuo cuore che ogni giorno è il giorno più bello dell’anno. (Ralph Waldo Emerson). Tutti i sogni possono diventare realtà, se abbiamo il coraggio di seguirli. (Walt Disney). La speranza sorride alla soglia dell’anno che viene e sussurra: “Sarà più felice”.

(Alfred Lord Tennyson).

Massima, sentenza, definizione che in brevi e succose parole riassume e racchiude il risultato di considerazioni, osservazioni, esperienze. Questa è la definizione di aforisma. Frasi brevi ma ricchi di significati universalmente riconosciuti. Leggete i 20 Aforismi di Auguri di Buon Anno, Felice Anno Nuovo e Capodanno. Potrete prendere qualche spunto interessante per i vostri auguri.

I 20 Aforismi più belli per fare gli Auguri di Buon Anno

Altro che scrivere semplici frasi di auguri banali per augurare un anno nuovo all’insegna della felicità e del successo. Il Capodanno ha ispirato fior di intellettuali, scrittori, musicisti che, guidati dalla Calliope e dalle altre Muse sono riusciti a descrivere in frasi brevi, i cosiddetti aforismi, il significato più profondo, secondo la propria inclinazione, che potrebbe avere questa festosa ricorrenza.

C’è chi ha usato il sarcasmo, chi la riflessione filosofica e chi altro ancora l’ironia. Leopardi, Bukowski, Oscar Wilde, Gabriele D’Annunzio sono solo alcuni degli autori della selezione dei 20 aforismi più belli per fare gli Auguri di Buon Anno che pubblichiamo qui di seguito. A voi scegliere quello che sembra maggiormente adatto alle proprie inclinazioni.

Frasi famose e memorabili per dire Buon Anno Nuovo

Buon Natale, Buon Capodanno, Buona Befana, Buona Pasqua, Buon Compleanno e Buon Ferragosto. Ecco tutti i miei auguri, così non dimenticherò di mandarteli al momento opportuno e tu non ti offenderai come ogni anno. Auguri. Natale è la festa della luce e dell’amore e io ti faccio i miei più sinceri auguri di vero cuore. Buon Natale. La voglia di festeggiare l’arrivo del 2017 sia il carburante che alimenta le tue speranze, i tuoi sogni e i desideri. E che il nuovo anno possa esserne incendiato regalandoti ogni soddisfazione che meriti. Buone Feste e buon Capodanno 2017. Sono passati tanti anni, ma la speranza, che poi è una certezza, di festeggiare insieme a te altri e sempre più prestigiosi traguardi che riuscirai a raggiungere anche nel 2017 che si appresta ad arrivare, resta immutata. Buon Anno Nuovo. La vita è come una commedia, non importa quanto è lunga, ma come è recitata. Che questo anno sia uno tra gli atti più belli della tua sceneggiatura. (Seneca). Non abbiamo il tempo di essere noi stessi, abbiamo il tempo di essere felici. Tanti auguri per il 2017. (Camus). La pace non è un sogno: può diventare realtà; ma per custodirla bisogna essere capaci di sognare. (Mandela). Il Capodanno è l’occasione per fare un bilancio di quello che è stato e di augurare a una persona speciale come te il meglio anche per il futuro. Che il 2017 possa fare avverare tutti i desideri che conservi nel più profondo del tuo cuore. Buon Anno Nuovo e Buon 2017. Che le bollicine di questa notte magica di Capodanno accompagnino il tuo cammino lungo tutto il 2017. Un anno spumeggiante durante il quale tutti i tuoi desideri devono diventare realtà. Buone Feste. Bellezza ... Salute ... Allegria ... Felicità... Fiducia! Questo è l’inizio del tuo nuovo anno! Felice 2017!

Auguri dei vip per un Felice Anno Nuovo

Capodanno è un momento per festeggiare e per riposarsi. Soprattutto le celebrità di mezzo mondo, approfittano di questi pochi giorni per ricaricare le batterie in vista della seconda parte della stagione lavorativa. Ma dai paradisi di mezzo mondo in cui trascorrono le loro vacanze arrivano puntiali gli auguri dei vip per un Felice Anno Nuovo. Fedez e Chiara Ferragni si trovano per esempio a Los Angeles per trascorrere una vacanza d’amore e da lì probabilmente invieranno i loro auguri di Capodanno.

Come farà anche Alessia Marcuzzi, che ha sfoggiato il suo fisico da urlo indossando un bikini mozzafiato, e farà giungere i suoi auguri dalla località esotica segreta dove sta trascorrendo insieme alla sua famiglia. Maria Grazia Cucinotta invece ha utilizzato un video pubblicato su Facebbok per augurare un Buon Anno ai suoi fans. Il capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha invece avuto un pensiero per i terremotati del Centro Italia.