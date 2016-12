Auguri Capodanno 2017, Buon Anno e Buone Feste 2016-2017: frasi simpatiche, video divertenti, foto e immagini originali

AGGIORNAMENTO: Stanco delle solite frasi di Auguri di Capodanno? Vorresti restare impresso nella mente di chi riceverà i tuoi auguri almeno fino al 31 dicembre 2017? Allora evita di copiare o riciclare frasi ormai vecchie e stantìe e leggi qui sotto. Troverai indicazioni utili sulle frasi più simpatiche, i video più divertenti e le immagini o foto più originali da inviare a chi vuoi sapendo che farai un figurone!

Siamo sicuri che anche chi non ha in programma grandi festeggiamenti per la notte di Capodanno, non si sottrarrà dal consueto giro di auguri. Tra amici e familiari, colleghi di lavoro e parenti, sono in tanti da raggiungere di persona, con un messaggio sul cellulare o una condivisione sui profili di social network. E se le parole non sono sufficienti, è sempre possibile optare per un video divertente o una immagine originale.

Anche sotto questo punto di vista, Internet rappresenta una vera e propria svolta rispetto a un passato in cui non era così semplice trovare una nuova frase per sorprendere nel magico momento degli auguri. Almeno in linea teorica è possibile ipotizzare una frase differente su Capodanno 2017 per ciascun destinatario. L'effetto sorpresa sarebbe certamente assicurato.

Frasi Auguri di Capodanno simpatiche

Arriva puntuale la festa di fine anno e l'attenzione è concentrata anche sulle frasi di auguri di Capodanno simpatiche. Così come nelle altre ricorrenze dell'anno, il web è il posto migliore dove andare alla ricerca delle soluzioni migliori per stupire amici e parenti. Da una parte ci sono i tanti siti che propongono frasi nuove e originali da inviare via WhatsApp, con un SMS o con un messaggio di posta elettronica e dall'altra c'è chi come noi, con questa specifica sezione, raccoglie i migliori messaggi da spedire con pochi passaggi. Ne citiamo una sola da sfruttare per fare gli auguri di Capodanno ai parenti: "Che bello riunirsi tutti quanti nella notte magica per eccellenza e celebrare insieme la speranza che il nuovo anno sia migliore di quello appena passato. Questa unione sia sempre la vostra e la nostra forza. Auguri per un 2017 sereno".

Frasi Auguri di Nuovo Anno con video divertenti

Non sono certamente da perdere di vista quei siti che, accanto alle frasi di auguri per il nuovo anno, mettono a disposizione video divertenti. In tutti i casi il servizio è gratuito: basta lasciare gli indirizzi di posta elettronica del destinatario e il proprio e il filmato può essere recapitato via mail. Ovviamente è anche possibile condividerlo rapidamente via Facebook o WhatsApp. Ecco allora che due tra i portali più semplici da consultare sono videohive.net e happynew-year2017.com con filmati specifici sul Capodanno ormai alle porte. E a proposito di frasi, vale la pena far presente come la particolarità di tanti siti sta nel conteggio del numero delle dediche e la possibilità di offrire il proprio personale contributo per aumentare il numero delle proposte. Insomma, per fare rete.

Auguri Nuovo Anno con immagini-foto originali

Più in generale, per fare li auguri per il nuovo anno è anche possibile su immagini-foto originali. Tra i siti stranieri sono visitabili anche 123newyear.com, happynewyearwallpaper.org e happynewyear2017.wiki per via dell'ampia raccolta proposta. Non è escluso che Google inventi un doodle speciale per l'occasione, come d'altronde ci ha abituati per tutte le ricorrenze. Poi, rimanendo invece dentro i confini nazionali, c'è il sito aurorablu.it, che propone un'ampia selezione di poesie, cartoline, immagini e frasi anche d'autore.

. Mancano pochi giorni a Capodanno 2017. La fine del 2016 sta arrivando e quale miglior di festeggiare con ricette per Capodanno tipiche ed originali? Vuoi qualche idea per Auguri di Capodanno originali? Ne trovi centinaia nelle nostre sezioni