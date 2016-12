Frasi Auguri Capodanno 2017 e Felice Anno Nuovo 2016-2017: video, foto, frasi inviare a amici sms, Whatsapp, Facebook, cellulare

AGGIORNAMENTO Auguri Capodanno 2017 e Felice Anno Nuovo 2016-2017 Frasi, video, foto su Facebook, Whatsapp, cellulare : Capodanno è ormai alle porte. Non fatevi trovare impreparati sugli auguri perchè non è da voi. Se non siete riusciti a pensare a frasi originali per gli auguri di Felice Anno Nuovo da allegare anche a video e foto e condividere su Facebook, Whatsapp oppure da inviare tramite un sms non vi preoccupate e seguite i suggerimenti che abbiamo pensato apposta per voi.

C'è magia nel passaggio del vecchio al nuovo anno. Perché è proprio questo il momento in cui si fanno promesse e buoni propositi. E anzi, le speranze sono tante e con molta fiducia nella loro realizzazioni. Tutti buoni propositi, insomma, che possono essere facilmente trasmessi alle persone che ci stanno emotivamente più vicine con l'invio di una frase di auguri.

Anzi, che siano delle semplice parole o un bel video, una foto speciale o un tradizionale biglietto di buon anno cambia poco. L'importante è cercare di raggiungere tutti con un messaggio di conforto, fiducia e speranza. Tra l'altro, le nuove tecnologie permettono anche di raggiungere un numero sempre maggiore di utenti e amici, reali e virtuali, con pochi passaggi. Basti pensare a Facebook o WhatsApp.

Auguri Buon Anno su Facebook a WhatsApp

Ci siamo allora: è tempo di pensare agli auguri di buon anno da condividere su Facebook o inviare con WhatsApp. Anche in questa occasione, come dimostrazione da questa ampia collezione di frasi per il Capodanno, il web viene in soccorso dei festeggiamenti e propone diverse soluzioni per fare sentire vicinanza e simpatia in maniera rapida e originale. C'è bisogna di una frase di Capodanno per amici per sorprenderli con una nota di incoraggiamento? Eccola: "Sono passati tanti anni, ma la speranza, che poi è una certezza, di festeggiare insieme a te altri e sempre più prestigiosi traguardi che riuscirai a raggiungere anche nel 2017 che si appresta ad arrivare, resta immutata. Buon Anno Nuovo".

Video Auguri di Capodanno per amici

Per chi è alla ricerca di un video di auguri di Capodanno per amici, un ampio ventaglio di proposte arriva naturalmente dalla coppia delle piattaforme più popolari per la condivisione video ovvero YouTube e DailyMotion. Basta indicare nel box di ricerca le parole chiave più appropriate e i risultati saranno tanti, molti dei quali decisamente apprezzabili. Non è naturalmente il solo mezzo da sfruttare per visualizzare i migliori video sul Capodanno 2017 da inviare agli amici. C'è ad esempio un portale molto popolare anche all'estero che anche per Capodanno si rivela utile e divertente. Si tratta di jibjab.com e consente di creare video personalizzati con le proprie immagini di irresistibili balletti di pochi minuti. Scommettiamo che una volta utilizzato non se ne potrà fare più a meno?

Auguri Nuovo Anno con SMS cellulare o con foto

Non è dunque difficile trovare la frase migliore per fare gli auguri per il nuovo anno con un SMS cellulare o con una foto, anche perché la maggior parte dei siti è ben equipaggiata con sezioni dedicate. Per trovare le parole giuste ci sono tante nuove soluzioni, anche perché molti siti propongono anche abbondanti selezioni di suggerimenti, molti dei quali inviati dagli stessi utenti e utilizzabili anche per inviare brevi messaggi di testo. Non solo foto con cardkarma.com, ma anche cartoline digitali da inviare scegliendo i soggetti che andranno a comporla. Proprio i sito stranieri sono quelli da seguire con attenzione per trovare frasi, idee e immagini che vanno al di là di quelle più tradizionali. Infine, non potevano essere da meno i siti di social network, a partire da Facebook.

