Messaggi Auguri di Buon Anno,tanti auguri Capodanno 2016-2017: frasi amici, colleghi,clienti spiritose,formali,ironiche,divertenti

AGGIORNAMENTO Frasi, messaggi Auguri Buon Anno e Tanti Auguri Capodanno a amici, colleghi, clienti: Cerchi le versioni più aggiornate delle frasi più spiritose, ironiche e formali per colleghi e clienti di lavoro? Sei proprio sulla pagina giusta. Segui quest'articolo e potrai leggere sempre le ultime novità per fare gli Auguri di Buon Anno certo di non essere mai banale nè scontato.

Tra frasi spiritose, ironiche e divertenti, e frasi più formali da inviare ai propri colleghi di lavoro e clienti, per l’invio degli auguri di buon anno nuovo non c’è che l’imbarazzo della scelta. Ovviamente lo stile degli auguri dipenderà dal destinatario del messaggio, più informale, dolce e divertente per le persone vicine, amici, parenti, compagni, decisamente più formale per auguri ai colleghi di lavoro e ai clienti.

Frasi Auguri di Buon Anno spiritose, ironiche, divertenti

Sono tante le frasi di auguri di buon anno più spiritose divertenti e ironiche che si possono inviare ad amici, parenti e comunque persone più vicine, per augurare un felice anno nuovo strappando allo stesso tempo un sorriso. Di seguito una serie di esempi da cui trarre ispirazione.

'Fuori può anche piovere, tirare vento, scatenarsi la bufera, tuoni, fulmini e saette, ma spero che nel tuo cuore splenda sempre il sole per tutto questo nuovo anno'

'Possa il vostro Capodanno brillare come il sole, e profumare come i fiori appena sbocciati. Tanti auguri'

'Stufo di illudermi ogni anno con la pace, la serenità, la gioia, l'amore e la salute, per quest'anno chiedo a tutti voi maggiore concretezza. Per il 2017 sono graditissimi assegni, contanti e monete sonanti. Grazie e tanti auguri di buon anno a tutti'

'Il Natale è la festa della bontà e della comprensione. E' arrivato il momento di dirti che sono stati io a rigarti la fiancata della macchina. Felice anno nuovo e buone feste'

'Bloccati i festeggiamenti per il Capodanno 2017. Anche Titti reclama spazio nella notte di San Silvestro. Buon anno nuovo'

'Che il vecchio anno si porti con se tutti gli acciacchi e che il nuovo ano possa riservarvi benessere e salute. Buon anno nuovo'

'Auguri per un 2016 pieno di 'S': salute, serenità, soldi, sogni, sincerità, sicurezza, successo, speranze… Non ho scritto sesso: faccio auguri, non miracoli'

'Per le feste di Capodanno contribuisci a rendere più bella la tua città. Non uscire fino al giorno della Befana. Buon Natale'

'Prendi un sacco bello grande, perché non stai leggendo un sms normale. Qui ci sono tantissimi auguri che alla fine non saprai più dove metterli'

'A tutti quelli che l'anno scorso mi hanno mandato auguri di pace, prosperità, gioia, serenità, amore, benessere e cose del genere, sappiate che non sono serviti a nulla. Per il 2016, quindi, inviate soldi contanti e/o assegni, buoni benzina e/o gasolio, generi alimentari. Grazie e auguri di buon anno'

Auguri Buon Anno 2017 formali per colleghi, clienti

Le frasi di auguri di buon anno 2017 da inviare a colleghi di lavoro e clienti rispetto alle frasi di auguri da inviare ad amici, amiche, parenti, mogli, mariti, fidanzati, devono avere certamente uno stile diverso e una impostazione decisamente più formale. Di seguito proponiamo una lista di frasi di auguri per colleghi e clienti da cui prendere spunto.

'Che l'anno che sta per iniziare porti con sè ogni bene a te e alla tua famiglia. Un augurio sincero di buon Capodanno e buon 2017'

'In questa notte magica penso alle giornate a lavorare sodo. Magari senza guardarsi nemmeno negli occhi tanto è stato il carico da sostenere nell'arco della stessa giornata. Spero che l'anno nuovo ci aiuti a sorridere di più e a realizzare tutti i nostri progetti, di lavoro e di vita. Buon anno 2017'

'Il 2017 sia l'anno in cui tu riesca a raggiungere ogni meta che ti sei prefissato. Anche la più difficile. Ne hai le qualità. Con affetto e stima. Auguri di buon anno'

'Che ogni giorno dell'anno che sta per iniziare sia accompagnato dalla Grazia e dalla Benedizione di Dio. Auguri sinceri per un 2017 di pace, amore e prosperità economica'

'Auguro a Lei e famiglia di trascorrere un sereno Capodanno e un felice anno nuovo'

'Che la il tuo nuovo anno come la tua vita lavorativa di quest'ultimo anno possa essere ricco di soddisfazioni, prosperità e serenità. Tanti auguri di buon anno nuovo 2017'

'Grazie alla tua collaborazione siamo riusciti a raggiungere importanti traguardi che senza il tuo prezioso contributo difficilmente avremmo potuto raggiungere. Con immensa gratitudine ti auguro un felice anno nuovo e un gioioso Capodanno'

'Tanti auguri di un nuovo anno pieno di gratificazioni a Lei e famiglia. Buon Capodanno'

'Ad un nuovo anno ricco di nuovi sogni, nuova speranza e serenità. Tanti auguri dalla nostra famiglia'

'Vi porgo nel 2016 tutta la mia fiducia e stima. Buon anno nuovo 2017’



Frasi Auguri di Capodanno per amici, parenti, amiche

Gli amici e le amiche il tesoro più bello che questa vita possa regalarci, sempre al nostro fianco, pronti a condividere gioie e dolori e ogni genere di esperienza capace di far crescere e imparare. E i parenti, le persone della famiglia a noi più vicini dopo i genitori, per le meno quelli più stretti che vivono con noi ogni momento importante e grazie ai quali le feste assumono ogni anno un carattere sempre più caloroso e d’amore. Anche a loro saranno dedicati pensieri speciali per gli auguri di buon anno. Di seguito proponiamo una serie di esempi di frasi per augurare buon Capodanno ad amici e parenti da cui prendere spunto.

‘Camminiamo l’una accanto all’altra da sempre ormai e sono ora che tra di noi c'è qualcosa di speciale per il nuovo anno non posso che augurarti e augurarmi di continuare a camminare per sempre al tuo fianco. Augurissimi di buon anno nuovo amica mia’

‘Capisci che una persona è davvero speciale per te, quando rimani 'nonostante' tutto. Buon 2017 amica mia’

‘Non sappiamo cosa ci attende il futuro, ma so che in questo momento sono esattamente dove voglio essere: con la migliore amica che avessi mai potuto desiderare per questa vita. Tanti auguri di un felice Capodanno 2017’

‘Con l’augurio che quest’anno possa essere per te il periodo migliore, che ti permetta di realizzare quei progetti e quei sogni che per troppo tempo sono rimasti chiusi nel cassetto. Buon anno nuovo 2017’

‘Sai sempre come rendermi felice e sono contenta di averti incontrato. Dopo tanti anni festeggiamo ancora insieme il nuovo anno e tanti altri ancora spero ne festeggeremo sempre insieme. Tanti auguri mio caro amico’

‘Ti auguro un anno ricco di soddisfazioni con la speranza che i tuoi progetti di vita si possano realizzare il più presto possibile. Auguri amico caro’

‘Una zia come te difficilmente avrei potuto trovarla cercandola. Ma la vita me l’ha fatta trovare e non posso che essere grata. Tanti auguri di un felice anno nuovo mia dolce zia’

‘Se è vero il detto che chi trova un amico trova un tesoro, aver trovato te in questa vita mi ha reso la persona più ricca del mondo. Tu, semplicemente inimitabile e unico. Tanti auguri di buon anno’

‘ Abbiamo passato insieme tanti momenti felici, ma anche tante situazioni difficili. Ricordati che io per te ci sarò sempre. Auguri di buon anno amica mia’

‘Siamo distanti, ma l'affetto e la stima che provo per te rimangono intatte nel mio cuore. Felice 2017, amico mio’

