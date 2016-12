Frasi Auguri di Buon Anno e Capodanno 2016-2017: 10 immagini cartoline formali e 10 frasi clienti, 10 frasi a colleghi, al capo

AGGIORNAMENTO Frasi e immagini Auguri di Buon Anno e Capodanno 2016-2017 formali a capo, clienti, colleghi: Se speri in una promozione, ma non ci credi nemmeno tanto e vuoi solo stupire colleghi, clienti e capo con Auguri di Buon Anno inediti, leggi le selezioni che abbiamo scelto apposta per te. Qui troverai 10 frasi per colleghi, 10 frasi per i clienti, 10 frasi per capo, 10 immagini e cartoline da inviare per restare per sempre impresso nella mente di queste persone. A lavoro nulla sarà come prima.

Non solo auguri divertenti ed originali. L’arrivo del Capodanno impone, quando è necessario, anche di mantenersi nell’alveo della formalità. Certo, se siete persone che non sanno rinunciare a quel pizzico di creatività anche quando le circostanze non lo impongono, potrete sempre scegliere le formule meno scontate, ma quando si tratta di fare gli auguri di Buon Anno alle persone che condividono con noi le giornate di lavoro, la formalità deve essere rispettata. E se non hai una grande inventiva e ti sei fermato praticamente subito, ci pensiamo noi a venire incontro alle tue esigenze. Qui di seguito potrai trovare una nostra selezione di Auguri di Buon Anno 2017 formali con le dieci frasi per colleghi, le 10 frasi per clienti, le 10 frasi per il capo e le dieci immagini e cartoline più belle.

Frasi formali di Auguri Buon Anno per colleghi e clienti di lavoro

Fare gli auguri di Capodanno non è un’operazione semplice. Ancora più complessa può apparire quando i destinatari sono i colleghi, le colleghe oppure i clienti di lavoro con i quali si condividono intere giornate a pochi metri di distanza oppure trascorrendo ore e ore a parlare al telefono o comunicare via social. Non si può quindi essere scontati. Banali. Altrimenti non ci sarebbe nessuna differenza con una quotidianità che almeno in queste ore deve essere allontanata il più possibile. Provare ad essere originali senza invadere la privacy altrui è la scommessa da vincere. Noi proviamo a darvi qualche indicazione utile che potrete utilizzare come ispirazione e superare così qualche difficoltà per così dire creativa pubblicando queste frasi di auguri di Buon Anno per i colleghi, le colleghe o i clienti di lavoro. Buon divertimento.

Panta rei, tutto scorre, tutto passa. Anche il 2016 sta per passare il testimone al nuovo anno. Spero che nel 2017 a scorrere a fiumi possa essere l’entusiasmo per nuovi e più ambiziosi traguardi lavorativi raggiunti. Con affetto. Buon anno nuovo a te a alla tua famiglia. Il Capodanno è il primo giorno dell’anno. Un nuovo inizio per una vita che riparte all’insegna della fiducia nel futuro e nella capacità dell’uomo di superare ogni difficoltà. Un augurio sincero per un 2017 meraviglioso. Il 2017 sia l’anno del successo. Del raggiungimento di ogni traguardo che ti sei prefissato, anche quello più difficile da raggiungere. Hai tutte le qualità. Con affetto e stima. Auguri di buon anno!!! Che l’anno che sta per iniziare porti con sé ogni bene a te e alla tua famiglia. Un augurio sincero di buon capodanno e buon 2017. Si chiude una porta e si apre un portone. Spero che l’anno che sta per arrivare sia per te il portone attraverso il quale tu possa raggiungere tutti i sogni e i desideri, professionali e nella tua vita familiare, che hai in serbo nel cuore. Buon 2017. Possa il 2016 portarsi via tutte le delusioni e gli acciacchi fisici e morali e lasciare spazio a un 2017 esaltante sotto tutti i punti di vista. Auguri a te e a tutta la tua famiglia. Ti auguro un 2017 ricco ed abbondante. Con la stima e l’affetto che mi lega a te e alla tua famiglia. Che ogni giorno dell’anno che sta per iniziare sia accompagnato dalla Grazia e dalla Benedizione di Dio. Auguri sinceri per un 2017 di pace, amore e prosperità economica. In questa notte magica penso alle giornate trascorse a lavorare sodo. Magari senza guardarsi nemmeno negli occhi tanto è il carico da sostenere nell’arco della stessa giornata. Spero che l’anno nuovo ci aiuti a sorridere di più e a realizzare i nostri progetti, di lavoro e di vita. Buon 2017!!! Il 2016 è stato un anno duro, pieno di battaglie, difficoltà, ma anche di successi e soddisfazioni. Spero che anche l’anno che sta per arrivare prosegua nella stessa direzione, magari con meno fatica e più appagamento. Te lo auguro di cuore. Buon Capodanno e buon anno nuovo!

Frasi di Auguri di Buon Anno da dedicare al Capo

Alzi la mano chi non ha mai avuto uno screzio, durante l’orario di lavoro con il proprio Capo. Non c’è cosa più usuale di questa e fa parte della normale dialettica lavorativa. Il Capo è una guida e spesso deve prendere decisioni importanti in pochissimi secondi. Non sempre le migliori. Ma senza un Capo sarebbe difficile coordinare le diverse attività ed ottenere successi. La sua è una posizione scomoda. Sempre al centro dell’attenzione e delle critiche, quando qualcosa non va. Ma in fondo tutti sono disposti a riconoscere la mole di lavoro e di responsabilità che il capo deve caricarsi sulle spalle quotidianamente. Per esprimere la propria gratitudine verso il suo lavoro vi indichiamo alcune frasi di Auguri di buon Anno da dedicare al Capo che potranno tornarvi utili per rendere l’onore delle armi e dimostrare la propria stima.

Ogni nostro sforzo e sacrificio nell’anno vecchio ci porterà gratificazioni nell’anno nuovo. Vi porgo nel 2016 tutta la mia fiducia e stima. Buon anno nuovo. Ad un nuovo anno ricco di nuovi sogni, nuova speranza e serenità. È quello che auguro a lei e alla vostra famiglia. Buon Anno capo. Possa il vostro Capodanno brillare come il sole, e profumare come i fiori appena sbocciati. Possa quest’anno essere quello in cui si realizzano i vostri progetti ed i vostri sogni. Buon anno. Felice anno nuovo da noi. La nostra società ringrazia i suoi clienti per la fiducia riposta, con l’augurio che possa essere rinnovata anche nell’anno nuovo. È con un tenero pensiero che mando a tutti voi un mondo di Auguri di Buon Natale e Felice Anno. Che questo Nuovo Anno possa portarvi tanta felicità, pace e serenità. In questa occasione così speciale che offre la possibilità di fare un bilancio di quello che è stato colgo l’occasione per ringraziarla degli insegnamenti ricevuti fino a questo momento sperando che il futuro sia sempre più roseo. Ad majora. Buon anno capo. Non è facile trovare una persona in grado di comprendere le esigenze e i problemi di chi lavora. Lei lo ha fatto fin dal primo giorno in cui ho messo piede in azienda. Per questo le auguro un Capodanno felice e un anno ricco di tante soddisfazioni. Un augurio di Capodanno che possa portarle bene per tutti i trecentosessantacinque giorni che verranno. Auguri di buon Capodanno, con la speranza che questa possa essere per lei il più bello di sempre. Siamo lieti di aver collaborato con lei durante quest’anno, le auguriamo buone feste, nella speranza di lavorare a nuovi ed entusiasmanti progetti insieme. La ringrazio per avermi dato la possibilità di poter collaborare presso la vostra azienda. Colgo l’occasione per augurare a Lei e alla sua famiglia un felice anno nuovo.

Le dieci più belle immagini e cartoline per gli auguri di Buon Anno 2017

Gli auguri di Buon Anno rappresentano uno dei pilastri più importanti sul quale si poggia il successo del Capodanno. Festa in cui gli eccessi sono la regola e il mondo intero si ferma per celebrare un rito collettivo che ha come mantra l’augurio di un anno che sia migliore di quello appena concluso. Ti offriamo qualche indicazione sui siti migliori per trovare le cartoline e le immagini più simpatiche ed originali per stupire le persone care a cui invierete i vostri auguri. Su Www.bestwishesquotes.com, per esempio, ma anche navigando su happynewyear2017images.net, 123newyear.com, e ancora su happynewyear2017.wiki potrete trovare le dieci più belle immagini e cartoline per gli auguri di Buon Anno.

