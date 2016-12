Auguri Di Capodanno 2017 e Buone Feste frasi più belle, regalini originali Capodanno, ricette cenone Capodanno veloci e semplici

AGGIORNAMENTO Auguri Frasi di Capodanno e Buone Feste, ricette Cenone e regali per Capodanno: Non solo ricette semplici e veloci per il Cenone di Natale e idee per regali sempre originali. Ti proponiamo anche le ultime frasi di Auguri di Capodanno. Qui sotto qualche esempio.

Ogni anno ci arricchisce di esperienza. Spero che il 2017 te ne faccia diverse e tutte positive e ti regali ogni cosa che tu desideri. Buon Capodanno. Propongo un brindisi per il nuovo anno, che sia spumeggiante come lo champagne che berrai questa notte. Auguri! Lasciati dietro tutte le sconfitte e le delusioni dell’anno che si sta per chiudere e chiudi nello scrigno del tuo cuore i successi, le gioie e gli amori. Spero che il nuovo anno contribuisca a renderlo sempre più ricco. Buon Anno Nuovo

Dalle idee di frasi migliori per augurare buon Capodanno ai propri cari, a consigli per ricette da portare in tavola per la cena della Vigilia del 24 dicembre e per il pranzo del 25, a idee regalo, per lei e lui, dell’ultimo minuto ma decisamente carini e originali. Di seguito proponiamo una serie di consigli tra cui poter scegliere per chi volesse spunti e idee.

Frasi Auguri di buon Capodanno e buone Feste più belle

Le parole per augurare un buon Capodanno ai propri cari sono tantissime. Sembra semplice comporre una frase di buon Natale e dedicare un pensiero a chi si vuol bene, ma spesso risulta decisamente complicato riuscire ad esprimere effettivamente ciò che si sente. Gli esempi di frasi più belle per augurare buon Natale sono diversi, da ‘Che la pace e la serenità del Natale vi accompagnino sempre. Tanti auguri di buone feste a tutti voi’, a ‘Un dolce e sereno Natale a te che lo meriti tanto’, ‘Quest'anno il mio Natale sarà ancora più bello, perché ho conosciuto una persona veramente molto speciale. Tantissimi auguri di buone feste’, ‘Anche se non ci si vede più tanto spesso, voglio che tu sappia che la nostra amicizia è rimasta immutata per me e spero che lo sia altrettanto per te. Buon Natale’, ‘Ti auguro un Natale pieno di gioia e un nuovo anno pieno di soddisfazioni nel lavoro di gioie e di amore. Tantissimi auguri di buone feste’, ‘Che il Natale possa portare nella vostra casa armonia, pace e serenità. Tanti auguri di buone feste’, ‘Il mio augurio di passare momenti di pace e serenità con i tuoi cari. Tanti Auguri di Buone Feste a te e a tutta la tua famiglia’, ‘Tanti Auguri di Buon Natale da una persona che non smette mai di pensarti’, ‘Alla persona più dolce dell'Universo e a tutta la sua famiglia auguro un Santissimo Natale e un meraviglioso e prospero nuovo anno’, ‘Tanti Auguri di felicita, pace e salute per le Sante Feste’, ‘ Un caloroso augurio di Natale alla mia migliore amica, confidente, fidanzata, compagna che riesce a farmi sentire come il miglior uomo possibile e ad offrirmi giorno dopo giorno un serio motivo per essere sempre felice e desideroso di stare con lei'.

Ricette di Capodanno pranzo e cena semplici e veloci

Se ci si prepara a portare in tavola per la cena della Vigilia di Natale e per il pranzo del 25 le ricette della tradizione che, soprattutto al Sud, prevedono piatti decisamente ‘importanti’ e che non si preparano quotidianamente, in occasione di queste feste è anche possibile portare in tavola ricette gustose e semplici e veloci da preparare. Dagli antipasti, che possono prevedere semplici tartine, focaccine o piccoli tramezzini che si preparano davvero in pochissimo tempo, ai primi, come lasagne, pasta al forno o risotto ai quattro formaggi, ai secondi, come arrosto con contorno di carote e patate, o una facile spigola al sale. E per dolce? Nulla di più semplice e gustoso di un pandoro ripieno di crema chantilly o di crema al cioccolato, veloci da preparare.

Idee regali di Capodanno

A pochi giorni dalle celebrazioni del Santo Natale, se qualcuno non avesse ancora acquistato i regali, ci sono alcune idee carine e originali, anche low cost, che si possono comprare all’ultimo minuto, come bellissimi centritavola natalizi che in occasione di pranzi e cene delle feste contribuiscono a rendere le tavole decisamente eleganti e colorate, ma anche candele colorate e profumate che rendono gli ambienti molto suggestivi. Per le nostre lei, si potrebbe pensare a regalare anche set da cucina, per le amanti della cucina ovviamente, da robot a set per la preparazione di dolci. Passando ai regali per gli uomini, un’idea particolare potrebbe essere quella di un buono regalo per un giro in pista su una Ferrari: attualmente in offerta al prezzo di 49 euro (solitamente è disponibile al costo di 196 euro) è possibile mettersi alla guida di una Ferrari F458 sul circuito di Castellletto di Branduzzo (PV), mentre pagando 84,50 euro si può fare un giro in pista alla guida di una Lamborghini Huracan sul circuito di Franciacorta (BS).

