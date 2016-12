Video Auguri di Capodanno 2017 e Auguri di Buon Anno 2016-2017 ad amici da spedire su cellulare, sms, Whatsapp, Messenger,Facebook

AGGIORNAMENTO Auguri di Capodanno 2017 e Auguri di Buon Anno 2016-2017 video ad amici: Se finalmente vuoi entrare anche tu nel mondo della multimedialità e inviare auguri moderni e inediti allora hai una sola strada da perseguire. Concentrati su quanto di proponiamo in questo articolo e potrai scegliere i video migliori da inviare su WhatsApp o su Messenger, e spedirli via email o condividerli attraverso sms. Dimostrerai finalmente di essere entrato, anche se con un po' di ritardo, nell'era moderna.

Ci sono anche i video auguri di Capodanno 2017 tra i modi più originali per raggiungere familiari, amici e colleghi di lavoro. Rispetto al tradizionale messaggio tutto testo, i filmati hanno un maggiore impatto e rapiscono l'attenzione per uno o più minuti riuscendo a strappare più di un sorriso. Non è un caso che, dati alla mano, gli auguri con video siano sempre più diffusi.

Un punto a favore è certamente rappresentato dalla diffusione sempre più capillare degli smartphone, affiancata dall'installazione di software che permettono la facile condivisione dei video, tra cui appunto quelli di Capodanno, come WhatsApp e Facebook Messenger. Insomma, siamo sicuri che in tanti dedicheranno più di qualche minuto di tempo per individuare il filmato più adatto per fare gli auguri.

Video per il nuovo anno

Dunque a poche ore dall'arrivo del 2017 è tempo di pensare ai video per il nuovo anno. Ma dove trovare gli auguri più belli, simpatici, divertenti e originali per il Capodanno 2017? Fra i siti più consultati per cercare il filmato migliore per l'ultima notte dell'anno c'è happynewyear2017dp.com con una ricca selezione di suggerimenti di durata variabile. In buona sostanza con una semplice ricerca, la proposta più congeniale ovvero quella che più rispecchia il personale modo di fare gli auguri farà la sua comparsa. Lo stesso ragionamento può essere applicato con molta facilità a YouTube e DailyMotion ovvero due delle piattaforme di condivisione video più conosciute e sfruttate a ogni latitudine. Con pochi passaggi e le giuste chiavi di ricerca (happy new year, ad esempio), il video è pronto per la condivisione.

Frasi Auguri di Buon Anno da inviare su WhatsApp

Ma non è il solo modo perché ci sono anche le frasi di auguri di buon anno da inviare su WhatsApp. Anche in questo caso, di siti ce n'è in abbondanza, anche con messaggi che non superano la lunghezza standard di 160 caratteri. Frasi elaborate, magari con rima, sono pubblicate si principali portali italiani, da consultare per ogni tipo di ricorrenza. In ogni caso, per offrire un punto di riferimento ragionato, invitiamo a consultare questa guida, in cui sono raccolte le migliori frasi per il Capodanno 2017, distribuite anche sulla base del destinatario perché magari mamma e papà richiedono un messaggio di auguri differente rispetto a quello per gli amici. C'è l'imbarazzo della scelta anche per chi è alla ricerca di una cartolina elettronica con immagini o video sul Capodanno.

Auguri Buon Anno con email e sms

Insomma, è realmente semplice riuscire a fare gli auguri di buon anno con email e sms, anche e soprattutto se vogliamo sorprendere chi ci sta tutti i giorni accanto. Proviamo a fare qualche esempio concreto tratto da questa raccolta delle migliori frasi per il Capodanno 2017.

Auguri per il marito. Quando sfioro le tue mani mi sembra di toccare l’infinito. Questo vuol dire amarsi ed è questo il sentimento che ci tiene legati anno dopo anno. E auguro a noi due che il 2017 ci riservi ancora tante fantastiche sorprese. Auguri amore mio.

Auguri per la moglie. L’anno che sta passando è stato pieno di gioie ed amarezze, vittorie e sconfitte, ma l’abbiamo superato con il sorriso. Averti al mio fianco è la cosa più bella che mi sia potuta capitare e spero che il 2017 ti riservi sempre e solo il massimo. Ti voglio bene. Buon anno.

. Mancano pochi giorni a Capodanno 2017. La fine del 2016 sta arrivando e quale miglior di festeggiare con ricette per Capodanno tipiche ed originali? Vuoi qualche idea per Auguri di Capodanno originali? Ne trovi centinaia nelle nostre sezioni