Vestiti, trucco, capelli idee Feste e cenone Capodanno 2016-2017: come vestirsi,truccarsi consigli, video tutorial, glitter,colori

Feste e Cenone Capodanno 2016-2017 : Donne attenzione, è arrivato Business Online! Se non sapete che look scegliere per il cenone di Capodanno don't warry! Armatevi di carta e penna e prendete appunti. Qui di seguito potrete trovare i consigli per il make up più indicato, per le acconciature più raffinate e l'abbigliamento più trendy. Inoltre anche glitter e video tutorial su come truccarsi e vestirsi. Non perdete questa fantastica occasione. Farete impazzire tutti gli uomini che ronzeranno nei paraggi.

Tra moda, gusti personali, ricerche e video tutorial su come truccarsi e vestirsi,che ormai invadono il web, la scelta per come prepararsi a trascorrere il cenone di Capodanno 2017 e l’ultima notte di quest’anno 2016 potrebbe essere davvero ‘ardua’, soprattutto per tante ragazze e donne. Rispettando i must sempre verdi dell’ultima notte dell’anno, vale a dire glitter, colori di tendenza e un rigoroso rosso, anche per i rossetti, ognuna può poi variare a piacimento e scegliere l’abbigliamento che chiaramente più ama. Decisamente ampia la scelta.

Idee trucco per cenone di Capodanno 2017

Partendo dal trucco, il make up di Capodanno, ormai si sa, deve essere certamente diverso dal solito che ogni giorno si fa, arricchito di luccichii, glitter, colori forti e anche stravanganti. E non c'è miglior detto per il trucco di Capodanno se non quello dell'occhio che vuole la sua parte. Il trucco per l'ultime notte dell'anno si dovrebbe concentrare, come oggi tanto si usa, sugli occhi: colori accesi, con glitter e brillantini, a coprire tutta la palpebra in un mix di sfumature capaci di rendere l'occhio accattivante, contornandolo con una matita o un ey liner a segnarne la forma, in modo da rendere l'occhio più grande e lo sguardo più profondo. Per i colori di tendenza, via libera ad ombretti argentati, neri con glitter, viola scuro cin brillantini, semplicemente argentati o grigi sfumati di bianco. Particolare attenzione poi alle labbra, che possono truccarsi con rossetti rossi, di ogni sfumatura, viola scuro, argento, fino a quelli glitterati che si sono visti sulle ultime passerelle e che impreziosiscono bocca e labbra, fino quasi a diventare un accessorio. Base, ovviamente, del trucco è però il viso: l’attenzione per un make up perfetto e sfavillante dovrà esser posta innanzitutto a fondotinta, terre e ciprie che si metteranno, particolarmente consigliato, e ultimamente sempre più di gran moda, il blush che disegna i lineamenti, rendendo il viso più radioso e luminoso.

Idee vestito per cenone di Capodanno 2017

Vi state chiedendo cosa indossare per l’ultima notte dell’anno e quali vestiti per il cenone di Capodanno 2017? Il consiglio è sbizzarrirsi tra brillantini e luccichii seguendo i diktat della moda. Via libera, dunque, a vestiti neri, che siano lunghi per serate chic ed eleganti, a tubino per una serata in discoteca o un cenone con amici, magari scollati sulla schiena o che fascino al massimo corpo e forme. Via libera anche a gonne con paillettes, d’oro o d’argento, abbinate a semplici camicette bianche, di seta o di raso, e tacchi rigorosamente a spillo (decolté) o tronchetti di quelli più alla moda. Per le più audaci, che decideranno di fare il cenone di Capodanno 2017 in un posto esclusivo, perché non indossare un sensualissimo smoking al femminile con papillon o cravattino, in stile molto maschile, ma con un decolté a spillo altissimo, che potrebbe essere nero di vernice, con uno smoking nero indossato con camicia bianca, o rosa pastello sempre di vernice, o anche rosso o argento. Tra gli altri abiti da indossare per grandi feste e party di fine anno, anche vestiti rossi, o di pizzo, molto dipenderà dalla serata a cui si parteciperà. Un look, per esempio, più sobrio e casual si potrà certamente preferire se si trascorrerà la notte di Capodanno a casa di amici, tra cenone, chiacchiere e balli. In questo caso si può indossare anche un semplice pantalone nero con camicia, un abitino particolare ma non certo impegnativo, un jeans decisamente casual con una casacca o una camicia particolare. Il tocco in più, per ogni genere di abbigliamento, sarà dato dagli accessori che potranno essere dei più vistosi e dei più semplici ma l’importante è che siano perfettamente abbinati all’abbigliamento scelto.

Idee capelli per cenone di Capodanno 2017

A Capodanno, sappiamo, che tutto vale e per tutte coloro che si stanno chiedendo quale sia la migliore acconciatura per capelli per Capodanno 2017, è bene dire che il must di quest’anno è semplicità e minimalismo. I capelli possono essere portati sciolti e mossi, con morbide onde, acconciatura ideale per una serata a casa o al ristorante ma adatto anche per un’occasione più elegante. Si può anche portare una coda, che, semplice ed elegante, tiene in ordine i capelli e lascia scoperto il viso; o fare uno chignon alto a nodo, magari legato da un fermaglio gioiello, luccicante e glam come la notte di Capodanno richiede. Anche i cerchietti sono oggi di gran moda per arricchire la propria testa e perché non indossarlo per la notte di Capodanno? Molto chic anche i tagli corti tanto di gran tendenza, che sotto forma di look mascolini esaltano invece al massimo femminilità e sensualità.

