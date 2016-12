Feste in piazza Capodanno 2016-2017: concerti gratis e musica in piazza, feste locali, party, dj set, discoteche cenone low cost

AGGIORNAMENTO Feste in piazza e Concerti Capodanno 2016-2017: Non solo i menù gastronomici sono abbondanti. Durante le festività natalizie e in particolare in vista del Capodanno anche l'offerta d'intrattenimento è vasta e variegata. Feste di piazza per il Capodanno, concerti gratis, veglioni, dj set, sono in numero così abbondante che si rischia di perdersi qualcosa. Noi abbiamo puntualizzato tutto in questo articolo. Tocca a te leggerlo e appuntarti gli eventi che più ti interessano.

Festeggiare il Capodanno 2017 tra concerti gratis, eventi, veglioni, party, dj set, discoteche con cenone anche low cost: fervono i preparativi per l’organizzazione di Capodanno 2017 e se alcuni hanno già deciso di trascorrerlo in casa con amici, cenando tutti insieme nell’attesa dell’arrivo di un nuovo anno da condividere, altri dopo la cena si riverseranno nelle piazze delle principali città italiane per assistere ad uno dei meravigliosi concerti organizzati quest’anno, e altri ancora si preparano ad una lunga nottata in discoteca, tra party esclusivi, feste e dj set.

Feste di Capodanno 2017 concerti in piazza

Sono davvero interessanti e molto belli i concerti in piazza gratuiti organizzati nelle in Italia quest'anno, ad eccezione di Roma, dove quest’anno non si terrà il tradizionale concertone al Circo Massimo. A Milano, in Piazza Duomo, ci saranno Annalisa e Mario Biondi; a Mantova, invece, in Piazza Sordello, Daniele Silvestri e gli Acrobati; a Bologna, in Piazza Maggiore dal balcone del Palazzo del Podestà, si esibiranno i giovani dj bolognesi Nas1 e Rou con tanta musica per ballare. A mezzanotte via al tradizionale rogo del ‘Vecchione’ d’artista al centro alla piazza; a Rimini sul palco di Piazzale Fellini si esibirà Francesco Renga. A Piazzale Michelangelo di Firenze, sarà Marco Mengoni a festeggiare insieme ai fiorentini l’arrivo del nuovo anno 2017. Spostandoci a Napoli, in Piazza Plebiscito, si onorerà la memoria di Pino Daniele e si esibiranno una serie di artisti italiani dai Tiromancino con Federico Zampaglione a Clementino e gli Stadio, vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo 2016; a Salerno, invece, il concerto di Capodanno 2017 avrà come protagonista Antonello Venditti; mentre a Bari il concerto in piazza di Capodanno 2017 sarà affidato a J-Ax e Fedez e ci sarà anche Rovazzi, e a Cosenza il concerto in piazza organizzato sarà con l’amatissimo Alvaro Soler. A Sassari, invece, ci sarà Raphael Gualazzi, insieme a Beppe Dettori, ex Tazenda; a Pescara ci saranno i Negrita. A Civitanova Marche, il concertone sarà affidato a Gigi D’Alessio & Friends e sarà un’occasione per raccogliere fondi proprio a favore delle popolazioni colpite dal terremoto. Con Gigi D’Alessio sul palco ci saranno, tra gli altri, Anna Tatangelo, Loredana BertèRaf, Michele Zarrillo, Giovanni Caccamo, e altri ancora.



Feste di Capodanno 2017 eventi, veglioni, party, dj set, discoteche, cenoni

Per chi alla ricerca di consigli e idee su dove trascorrere la notte di Capodanno tra eventi, party, dj set e cenoni, anche low cost, di seguito proponiamo alcune delle proposte più interessanti cui si potrebbe partecipare nelle principali città italiane. Partendo da Milano, è stata organizzata una festa a tema Fluo Gold al The Beach di via Corelli 62, che prevede cena al tavolo con servizio dalle 20:30, buffet dalle 21 e ballare commerciale, house e raggaeton dalle 23:15 e per quanto riguarda i prezzi, per la formula cenone, drink e discoteca serviranno 90 euro; per la formula buffet + drink + disco, 35 euro, e per la formula discoteca e drink, 30 euro. Cenoni a buffet con discoteca fino all’alba organizzati anche e ai Magazzini Generali e all'Alcatraz. Un party esclusivo decisamente da non perdere è stato organizzato a Villa dei Principi, dove la sera Capodanno si terrà la festa a tema ‘Broadway- The Golden Age’, ispirato ai migliori musical della tradizione newyorkese e americana, con due piste da ballo, una con musica house e commerciale e l’altra happy revival ’70-’80-’90, e un ricco dj set. Tra gli eventi di Capodanno 206-2017 organizzati a Venezia segnaliamo innanzitutto il tradizionale il Capodanno all’interno del Teatro la Fenice, con concerto di Capodanno che si concluderà con ‘Va’ Pensiero’ del Nabucco e ‘Libiam ne’ lieti calici’ della Traviata. Non proprio low cost (servono 190 euro a persona) ma decisamente suggestivo, bellissimo e indimenticabile, il cenone di San Silvestro in barca lungo la Laguna Veneziana tra il Canale della Giudecca, il Canale di San Nicolò e le bocche di Porto del Lido di Venezia, con sosta nel Bacino di San Marco. Spostandoci a Genova, ai Giardini Luzzati si festeggia l'ultimo dell'anno con un particolare programma che parte già nel pomeriggio con un laboratorio-concerto per bambini, visita in area archeologica e brindisi prima del brindisi in compagnia della musica di P.o.u.m. e Fusione Flamenca. Alle 20:45, inizierà il cenone atipico genovese con un menù che parte dal cocktail esotico di benvenuto e dal tris di focacce genovesi fatte in casa con salse internazionali e arriva fino salame di cioccolato con crema Chantilly e melograno. Poi dopo il tradizionale brindisi di mezzanotte, via al live di Troc e Pasticcio meticcio.

