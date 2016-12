Auguri di Buona Inizio e Buona Fine 2016-2017: frasi, messaggi, dediche, dichiarazioni d'amore auguri Capodanno 2016-2017

AGGIORNAMENTO Frasi, messaggi, dediche Auguri di Buona Inizio e Buona Fine 2016-2017, Capodanno 2017: Quale notte migliore di quella di San Silvestro per fare le dichiarazioni d'amore più suggestive e romantiche? Qui di seguito trovate le nostre proposte sempre aggiornate pensate per voi. Inoltre le frasi più belle per i brindisi di fine d'anno più originali e le idee migliori per fare gli auguri più belli durante il cenone di Capodanno. Non andate via. Leggete qui sotto.

In fin dei conti ci sono tante ragioni per fare gli auguri di buona fine e buon inizio 2016-2017. Il passaggio dal vecchio al nuovo anno, sancito appunto dalla notte di San Silvestro, è il momento delle grandi promesse e delle aspettative, delle speranze di trascorrere un anno all'altezza o comunque migliore del precedente. Ed ecco allora che ci si riunisce tutti insieme e si tira fuori il meglio che si ha, a iniziare dal cenone, in cui sono banditi dalla tavola di San Silvestro piatti e bicchieri di plastica così come le pentole dalla tavola. Insomma, anche in cucina l'occhio vuole la sua parte e le famiglie italiane tirano fuori i piatti da portata del servizio buono, i flute di cristallo, la glacette per tenere in fresco il vino e il centrotavola natalizio.

Auguri già al cenone di Capodanno

Già nella notte di San Silvestro è tempo di formulare gli auguri: il cenone di Capodanno è pur sempre un momento speciale. Siamo a poche ore dall'appuntamento più atteso e puntuale come ogni anno si pone la questione di come fare gli auguri ovvero della ricerca delle parole più simpatiche e originali da inviare con un sms sul cellulare o via WhatsApp. Per chi preferisce qualcosa di nuovo, suggeriamo una visita a questa ampia sezione che abbiamo creato appositamente per il Capodanno 2017. Due tra le tanti frasi di auguri per questa ricorrenza che senza dubbio saranno tra le più condivise sono:

Le luci di questa notte magica possano sempre illuminare il nostro amore. Ti auguro un 2017 pieno di luce e di ogni soddisfazione. Sei una persona speciale e sono felice di poterti stare a fianco. Buon anno nuovo.

Non basterebbero tutte le parole del mondo per dirti quanto ti amo. Ne abbiamo passate talmente tante che l’unica cosa che voglio augurare a noi è che il nuovo anno ci porti tanta felicità. Buon 2017!

Frasi per il brindisi di fine anno

Sono dunque decine i siti che propongono frasi per il brindisi di fine anno da inviare a amiche, colleghe e sorelle, amici, zii e nonni. In tanti casi si tratta di proposte suggerite dagli stessi utenti e in altri è addirittura presente anche il conteggio delle dediche per ciascuna frase. Naturalmente non potevamo mancare le cartoline elettroniche, per il cui utilizzo i passaggi da seguire sono pochi e semplici: scegliere la card da inviare, aggiungere una bella frase, scrivere l'indirizzo di posta elettronica e suggellare il tutto con la propria firma. Pensiamo ad esempio a una frase come questa:

Capodanno è vicino e un altro anno sta volando via. Vi auguro di trascorrere la prima notte dell’anno nella gioia che solo il calore della famiglia sa donare. Una gioia che ricopra tutti i giorni di questo 2017. Auguri!!!

Dichiarazioni d'amore per il nuovo anno

E se ne approfittassimo per una dichiarazione d'amore per il nuovo anno? In questo caso, la notte di San Silvestro tra il 31 dicembre e il primo gennaio 2017 non verrebbe mai più dimenticata. Si tratta di una ennesima possibilità per fare gli auguri proposta dalla Rete. Anche in questa occasione forniamo due possibili suggerimenti (e non dimenticatevi di farci sapere le se avete utilizzate!).

L’anno che sta passando è stato pieno di gioie ed amarezze, vittorie e sconfitte, ma l’abbiamo superato con il sorriso. Averti al mio fianco è la cosa più bella che mi sia potuta capitare e spero che il 2017 ti riservi sempre e solo il massimo. Ti voglio bene. Buon anno.

Amore mio le emozioni che mi doni quotidianamente sono uniche e irripetibili. Ogni gesto, ogni tuo sorriso rappresentano per me motivo di vanto e di orgoglio. E mi convincono che la mia vita senza di te sarebbe vuota. Spero che il 2017 che sta per arrivare ci doni ancora tanta felicità e amore. Buon anno nuovo.

