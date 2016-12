App Auguri Capodanno e Buon 2017 per iPhone, iOS e Android: auguri nuovo anno originali personalizzati, video, foto, pensieri

Il brio della festa di Capodanno con tutto il suo carico di auguri per un buon 2017 può essere vissuto in pieno sfruttando una delle tante app per iPhone e iPad o smartphone e tablet Android. La varietà è così ampia da rendere molto facili le operazioni per fare gli auguri per il nuovo anno in maniera originale e personalizzata, con un video, una foto o un pensiero. Da non perdere di vista, ad esempio, 123greetings, il portale attraverso cui creare cartoline per la gli auguri di Capodanno e un buon 2017 da PC, smartphone e tablet.

Dopo la loro realizzazione, è possibile spedirle a uno o più destinatari via posta elettronica e poi condividerle sui vari siti di social network, da Facebook a Twitter, al pari dei video, foto, pensieri presenti nello stesso spazio web. Insomma, la sola cosa che occorre fare è una scelta! L'operazione comporta pochi passaggi e certamente sarà in grado di sorprendere amici, familiari, colleghi di lavoro e clienti per la qualità del risultato. Sul sito worldpps.com è invece presente una vasta scelta di presentazioni a tema Capodanno 2017.

App Capodanno per iPhone e iPad

Tutto pronto per la notte di San Silvestro. Quali sono le app di Capodanno per iPhone e iPad più adatte e originali per meravigliare e stupire chi ci sta vicino? In che modo il web può venire in soccorso? Meglio una frase tradizionale o trovare un modo diverso e magari divertente? Spulciando sull'App Store si scopre come ci siano tante possibilità e come la difficoltà maggiore sia essenzialmente quella di orientarsi tra le innumerevoli opportunità alla ricerca dell'app più adatta.

New Year Countdown. La sua utilità e presto detta ed è evidente sin dalla denominazione. L'app, gratuitamente scaricabile su iPhone e iPad, permette di avviare un vero e proprio conto alla rovescia in vista del nuovo anno. In buona sostanza, sul proprio dispositivo è possibile vedere in tempo reale quanti secondi, minuti, ore e giorni mancano al primo giorno del 2017. Tra l'altro, è possibile scegliere tra diversi sfondi o utilizzare anche foto personali. Infine, a completamente del ventaglio delle funzionalità offerto da questo software, c'è l'opportunità di aggiungere anche un sottofondo musicale presente nello storage dell'iPhone.

App Capodanno per cellulari e tablet Android

Le soluzioni proposte sono dunque tante e non potevano mancare le app di Capodanno per cellulari e tablet Android. Molte delle frasi proposte attraverso le applicazioni rappresentano il ponte per la spedizione di un messaggio via SMS, con una email o via WhatsApp e Facebook. Il tutto senza dimenticare questa ampia raccolta di frasi con decine e decine di suggerimenti, sia d'autore sia formulate dagli stessi utenti.

Capodanno Sfondo Animato. Consumerà certamente la batteria un po' più velocemente, ma per alcuni giorni si può anche fare. Capodanno Sfondo Animato propone live wallpaper a tema: basta toccare sul display per scegliere, ad esempio, tra alberi di Natale per illuminare con centinaia di luci scintillanti o fiocchi di neve. Nel carnet delle funzionalità rientrano sfondo interattivo, supporto per la modalità orizzontale e la commutazione home-screen, ottimizzazione della batteria, compatibilità con la stragrande maggioranza di smartphone e tablet Android, sfondi anche in alta definizione, foto e immagini per il Capodanno 2017 ormai alle porte.

