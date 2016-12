Idee Capodanno 2017 e Ultimo Anno 2016: dove andare, cosa fare, spettacoli e concerti gratis Milano, Torino, Napoli, Roma

AGGIORNAMENTO Idee dove andare a Capodanno, party, feste spettacoli e concerti: Roma, Milano, Torino, Milano. Alcune tra le città più belle non solo d'Italia. Se vuoi essere sempre aggiornato su dove andare a Capodanno per trovare suggerimenti utili per feste, party, dj set, spettacoli e concerti gratis, sei sulla pagina giusta. Abbandonati alla lettura di questo articolo. Non te ne pentirai.

Feste, party, dj set, spettacoli e concerti gratis: per l’organizzazione dell’ultima notte dell’anno c’è solo l’imbarazzo della scelta, basta semplicemente decidere se si ha voglia di far baldoria in piazza assistendo ai concerti gratuiti organizzati nelle principali città italiane, se si ha voglia di scatenarsi in pista tutta la notte o se semplicemente si ha voglia di trascorrere una serata all’insegna del divertimento con i propri amici più stretti magari organizzando un cenone in casa. Le alternative, insomma, sono delle più disparate. Ma quali sono gli appuntamenti più glam delle grandi città italiane e quali i concertoni gratuiti organizzati?

Feste Capodanno 2017 e concerti in piazza a Roma

Niente concertone gratuito al Circo Massimo quest’anno, decisione presa dalla sindaca della Capitale giò qualche tempo fa. Nessuno in piazza, dunque, nella città eterna ma tante le feste e tanti i party per la notte di Capodanno 2016-2017: a La Cabala, locale in della movida romana, situato in pieno centro a pochi passi da Piazza Navona, per la sera di Capodanno è stata organizzata una serata in stile 'Dolce vita' dedicato alle donne e all'amore, con ingresso con selezione; al Palazzo dei Congressi, in rigoroso abbigliamento flower chic al via la serata ibiza; a Villa dei Principi, si terrà il party esclusivo a tema ‘Broadway- The Golden Age’; mentre al Piper, storico localo romano, la notte di Capodanno sarà ‘A tutta birra’ del Piper Club, con Open Baralcolico senza limiti, un party in perfetto stile Oktoberfest con menu tipico bavarese e birra Hofbrau, dalle 21 alle 24 con musica dal vivo fino al countdown e al brindisi e a seguire dj set house-commerciale fino alle 06 del mattino. E il Circolo degli Illuminati la notte di Capodanno propone cena, open bar e disco, dalle 20, e dj set fino all’alba.

Feste Capodanno 2017 e concerti in piazza a Milano

A Milano, quest’anno il concerto gratuito di Piazza Duomo vedrà come protagonisti Mario Biondi e Annalisa. Certamente in migliaia di riverseranno nella grandissima piazza del capoluogo meneghino per accogliere il nuovo anno 2017 in musica, ma tanti altri di coloro che passeranno il Natale a Milano preferiranno partecipare alle tante feste e party esclusivi nei diversi locali della città. Per esempio, al The Beach di via Corelli 62, è stata organizzata una serata a tema, Fluo Gold, e si può cenare al tavolo con servizio dalle 20:30, servirsi al buffet dalle 21 e ballare commerciale, house e raggaeton dalle 23:15. Cenoni a buffet e ore con dj set in attesa dell’alba del nuovo anno organizzati sia all’Alcatraz che ai Magazzini Generali, che al Plastic.

Feste Capodanno 2017 e concerti in piazza a Torino

A Torino, il concerto in Piazza San Carlo per la notte di Capodanno vedrà esibirsi Planet Funk, Ensi, Mangaboo, i giovani Niagara e Victor Kwality per finire con il djset di Krakatoa. Si potrà poi cenare e ballare all'Extratour e al Banus.

Feste Capodanno 2017 e concerti in piazza a Napoli



In piazza del Plebiscito a Napoli, il grande concerto gratuito di Capodanno sarà animato dagli Stadio, Clementino e i Tiromancino in ricordo di Pino Daniele. Ma sono diverse anche le feste e i dj set organizzati in città. Sabato 31 dicembre, infatti, all’Ammot Cafè, si terrà un cenone esclusivo, seguito da una serata di musica da ballo; è stato organizzato anche un grande cenone di capodanno al Living.

Feste Capodanno 2017 e concerti in piazza a Bari



Mega concerto gratuito organizzato a Bari, dove saranno protagonisti Fedex e J-Ax in Piazza della Libertà. Per consigli su dove fare il cenone di Capodanno, ‘Ai 2 Ghiottoni’ è uno dei ristoranti migliori dove poter festeggiare; per chi vuole un cenone di Capodanno dove mangiare senza spendere troppo, si potrebbe andare all’osteria delle Travi ‘Il Buco’, una delle più rinomati in tutta Bari Vecchia, dove il buon vino e la buona cucina la fanno da padrone.

