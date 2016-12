Auguri di Buon Anno formali e Capodanno: messaggi auguri tradizionali e frasi per colleghi

AGGIORNAMENTO Auguri formali di Buon Capodanno per colleghi: Scegliere la modalità giusta per inviare gli Auguri di Buon Anno ai colleghi di lavoro e al capo non è mai semplice. Ecco alcuni consigli inediti per farlo al meglio.

Buon Anno Nuovo, con l’augurio che questo 2017 sia ricco di successi professionali e di soddisfazioni nella vita privata. Auguri Auguri di Buon 2017 con la speranza di rivederla al più presto. Cordialmente Sperando di farLe cosa gradita, auguro a Lei e a tutti i suoi cari un felice e sereno 2017

Scegliere le frasi più formali per inviare i messaggi di auguri di buon anno e le frasi più tradizionali ai propri cari per un felice anno nuovo. Tante e diverse le possibilità e gli esempi tra cui orientarsi, soprattutto per coloro che hanno poca inventiva e fantasia per creare le frasi giuste da mandare.

Auguri Buon Anno 2017 formali per colleghi

Per inviare frasi e messaggi di auguri di buon anno nuovo 2017 ai propri colleghi, a differenza degli auguri da inviare ad amici e parenti più stretti, bisogna usare toni certamente più formali. Banditi sentimentalismi e romanticismi, dunque. Per orientare e proporre suggerimenti per frasi di auguri da inviare ai propri colleghi, si può consultare la seguente lista di messaggi e trarne spunto.

'Grazie alla tua collaborazione siamo riusciti a raggiungere importanti traguardi che senza il tuo prezioso contributo difficilmente avremmo potuto raggiungere. Con immensa gratitudine ti auguro un felice anno nuovo e un gioioso Capodanno'

'Che il 2017 sia l'anno in cui tu riesca a raggiungere ogni meta prefissata. Anche la più difficile. Ne hai le qualità. Con affetto e stima. Auguri di buon anno'

'Auguro a Lei e famiglia di trascorrere un sereno Capodanno e un felice anno nuovo'

'Che la il tuo nuovo anno come la tua vita lavorativa di quest'ultimo anno possa essere ricco di soddisfazioni, prosperità e serenità. Tanti auguri di buon anno nuovo 2017'

'Tanti auguri di un nuovo anno pieno di gratificazioni a Lei e famiglia. Buon Capodanno'

'Si chiude una porta e si apre un portone. Spero che l'anno che sta per arrivare sia per te il portone attraverso il quale tu possa raggiungere tutti i sogni e i desideri, professionali e della tua vita privata che hai in serbo nel tuo cuore. Buon anno 2017'

'Il 2016 è stato un anno duro, pieno di battaglie, difficoltà, ma anche successi e soddisfazioni. Spero che anche l'anno che sta per arrivare prosegua nella stessa direzione, magari con meno fatica e più appagamento. Te lo auguro di cuore. Buon Capodanno e buon anno nuovo anno'

'Che ogni giorno dell'anno che sta per iniziare sia accompagnato dalla Grazia e dalla Benedizione di Dio. Auguri sinceri per un 2017 di pace, amore e prosperità economica'

'Che l'anno che sta per iniziare porti con sè ogni bene a te e alla tua famiglia. Un augurio sincero di buon Capodanno e buon 2017'

'Ti auguro un 2017 ricco e abbondante. Con la stima e l'affetto che mi lega a te e alla tua famiglia. Buon anno nuovo'

Frasi Auguri Buon Anno 2017 tradizionali

Decisamente più semplice la scelta di frasi di auguri di buon anno 2017 più tradizionali, romantici, e sentimentali, più facili da scrivere. Basta solo sbizzarrirsi con la propria fantasia e scegliere le parole giuste da dedicare alle persone care, tra amici, parenti, fidanzati, mogli e mariti, tramite Whats app, Facebook, email o classici bigliettini. Di seguito proponiamo una lista di frasi di auguri tradizionali da cui poter prendere spunto.

'Auguri a te di portare con te tutte le cose belle del 2016 e getta via quelle brutte. Che il 2017 sia un anno migliore di quello appena concluso'

'Un altro anno sta per finire e vi auguro che il 2017 sia un anno migliore, più ricco d'amore e di soddisfazioni per tutti. Buon anno nuovo’

‘Nuovi sogni, nuove speranze, nuove aspettative e nuove gioie ti attendono. Ti auguro un Felice Anno Nuovo. Buon 2017’

‘A Capodanno tutto è magico, un'enorme festa ti aspetta, per salutare l'anno passato e festeggiare quello appena arrivato. Ti auguro di trascorrere un felice 2017’

‘Un sereno 2017 a tutti voi e che il calore di questi giorni di festa possa essere sempre il padrone della vostra vita. Felice anno nuovo’

‘Che il nuovo anno possa riempire la tua vita con felicità, gioia, prosperità e che possa realizzare tutti i tuoi sogni. Buon 2017’

'Luna d'argento con stelle dorate, gnomi, folletti e fatine incantate. Una pioggia d'auguri e un pensiero fatato per un nuovo anno da mozzare il fiato. Tanti auguri di buon anno 2017'

'L'anno vecchio sta finendo, ma i sogni rimangono. Spero che quelli che hai ancora chiusi nel cassetto della tua vita possano avverarsi in questo 2017. Buon anno a te amico mio'

‘Augurarti un sereno anno nuovo è ciò che di più facile possono fare sapendo che lo trascorreremo insieme pronti a vivere gioie e soddisfazioni e ad essere forti insieme se sarà necessario. Buon anno nuovo amore mio’

‘Alla donna della mia vita, tantissimi auguri di Buon anno nuovo che sia felice per entrambe come tutti quelli di questi anni felici trascorsi insieme. Auguri’

