Notte di Capodanno cosa fare: feste con open bar, dj set, discoteche. Party ultimo dell’anno, spettacoli pirotecnici Roma, cenone

AGGIORNAMENTO Notte di Capodanno le offerte, gli spettacoli pirotecni a Roma e tanto altro: Non solo cenoni e grandi abbuffate. La Notte di Capodanno offre molto altro ancora. Se siete curiosi di conoscere le offerte, le feste con con open bar oppure gli spettacoli pirotecnici a Roma siete atterrati sulla pagina giusta. In più anche preziose informazioni sul gran cenone.

E' partito ormai il conto alla rovescia per il Capodanno e come ogni anno le città su preoarano ad accogliere l'anno nuovo tra feste con open bar, dj set, grandi cenoni e spettacoli pirotecnici. Ma dove andare se decidiamo di trascorrere la notte di Capodanno 2017 in alcune delle principali città italiane come Roma, Milano, Napoli e Torino? Il ventaglio di offerte di serate, eventi e cenoni a cui partecipare è, come ben immaginabile, ampissimo, bisognerà solo decidere come passare l'ultima notte di quest'anno e scegliere poi la giusta location.

Notte di Capodanno 2017 a Roma

Tante feste e tanti party organizzati nella Capitale per la notte di Capodanno 2016-2017, dalla serata Ibiza al Palazzo dei Congressi, in rigoroso abbigliamento flower chic; all’esclusivo party organizzato a Villa dei Principi, dove si terrà festa a tema ‘Broadway- The Golden Age’, ispirato ai migliori musical della tradizione newyorkese e americana; al Capodanno ‘A tutta birra’ del Piper Club, con Open Baralcolico senza limiti, un party in perfetto stile Oktoberfest con menu tipico bavarese e birra Hofbrau, dalle 21 alle 24 con musica dal vivo fino al countdown e al brindisi e a seguire dj set house-commerciale fino alle 06 del mattino. Prezzo del biglietto è di 60 euro per il buffet e 40 per la discoteca dalle 23:30. A La Cabala, invece, locale molto elegante e apprezzato della movida romana, situato in pieno centro a pochi passi da Piazza Navona, per la sera di Capodanno è stata organizzata una serata in stile 'Dolce vita' dedicato alle donne e all'amore. Ingresso con selezione, per persone con età dai 25 anni in sù, previsto cenone all'Hostaria dell'Orso e intrattenimento musicale. La location è suddivisa su 3 piani: il piano bar nel ground floor, il ristorante (la celebre Hostaria dell'Orso ) e la discoteca situata all’ultimo piano, con una delle più belle viste su Castel S.Angelo e San Pietro. I prezzi partono da 100 euro per la cena a buffet fino a 280 euro per la cena servita. Al Circolo degli Illuminati la notte di Capodanno propone cena, open bar e disco. L’orario di inizio della cena sarà alle 20, con menu a scelta sia di carne, sia di pesce, sia vegano, open bare fino a mezzanotte e dj set fino all’alba. Il prezzo è di 100 per la cena e di 55 euro per il buffet, che prevede anche un angolo vegano Dopo il brindisi di mezzanotte, partirà la serata in musica. Prezzo: 23 euro.

Notte di Capodanno 2017 a Milano

Grande varietà di scelta anche per la notte di Capodanno a Milano, tra feste esclusive, cenoni ed eventi nei migliori locali della movida del capoluogo meneghino. Al The Beach di via Corelli 62, è stata organizzata una serata a tema, Fluo Gold, si può cenare al tavolo con servizio dalle 20:30, servirsi al buffet dalle 21 e ballare commerciale, house e raggaeton dalle 23:15. Per quanto riguarda i prezzi, per cenone e discoteca e consumazione alcolica il prezzo è di 90 euro; per la formula buffet + drink + disco è di 35 euro; mentre per la formula disco + drink, il prezzo è di 30 euro. Cenoni di Capodanno a buffet sono stati organizzati anche ai Magazzini Generali, che ospitano il dj Marco Ravelli e le performance di Nacha World e Federica Baby Doll (buffet e serata con 3 drink dalle 21 con 35 euro, serata e 3 drink dalle 23 per 25 euro) e all'Alcatraz. Feste da divertimento sfrenato per l’ultima notte dell’anno, invece, al Fabrique, dove dalle 23 partirà la serata Febbre a 90, party dedicato alla musica anni Novanta; al Plastic, dove è stata organizzata una serata a tema House of Bordello 1984, con una playlist che ripercorre le canzoni più amate di quegli; al Magnolia, dove il circolo Arci di Segrate celebra l’arrivo del 2017 con la serata dall'ironico titolo Maiunagioia.

Notte di Capodanno 2017 a Napoli

Per chi trascorresse il Capodanno 2017 a Napoli, sabato 31 dicembre all’Ammot Cafè, nella splendida cornice di un paesaggio di mare, sarà organizzato un cenone esclusivo, seguito da una serata di musica da ballo; è stato organizzato anche un grande cenone di capodanno al Living. In piazza del Plebiscito a Napoli, tra feste e fuochi d’artificio, ad accogliere l’inizio del nuovo anno 2017 gli Stadio, Clementino e i Tiromancino in ricordo di Pino Daniele.

Notte di Capodanno 2017 a Torino

A Torino per il Capodanno 2017 in Piazza San Carlo si esibiranno Planet Funk, Ensi, Mangaboo, i giovani Niagara e Victor Kwality per finire con il djset di Krakatoa. All'Extratour, al prezzo di 60 euro, dalle 20, si potrà prendere parte alla serata organizzata con cenone e discoteca. Al Banus, al prezzo di 20 euro, ci sarà la possibilità di fare cenone a buffet e ballare fino all'alba.

. Mancano pochi giorni a Capodanno 2017. La fine del 2016 sta arrivando e quale miglior di festeggiare con ricette per Capodanno tipiche ed originali? Vuoi qualche idea per Auguri di Capodanno originali? Ne trovi centinaia nelle nostre sezioni