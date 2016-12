Auguri Buon Anno 2017: frasi film, citazioni, poesie in rima. Le migliori frasi augurio Capodanno più belle

AGGIORNAMENTO Auguri di Buon Anno con citazioni, poesie in rima e frasi di augurio più belle: Vuoi scrivere le frasi più belle di augurio di Buon Anno? Non hai niente altro da fare che leggere tutto d'un fiato l'articolo in basso e scoprire le ultimissime versioni di poesie in rima, o, se preferisci, utilizzare le citazioni e le frasi dei film. Avrai solo l'imbarazzo della scelta.

Ovunque si decida di trascorrere la notte del 31 dicembre - a casa, in piazza, in una città estera - non si scappa dalla tradizione di fare gli auguri di Capodanno. Le distanze non contano perché poi per raggiungere tutti i contatti basta veramente poco. Ci sono i tradizionali SMS e i messaggi di posta elettronica, anche se in quest'ultimo caso i tempi di lettura possono essere più lunghi. Ma soprattutto ci sono WhatsApp, il più popolare software per la messaggistica istantanea, e Facebook, il più utilizzato tra le piattaforme di social networking. Insomma, non ci sono scuse per non fare gli auguri di buon anno e, anzi, la grande ricchezza di proposte sul web non può che rappresentare un incentivo a fare sempre meglio ovvero a trovare le frase migliori e più adatte.

Frasi Auguri di Capodanno citazioni, frasi film

Ormai manca veramente poco al Capodanno 2017 e perfino per chi intende fare gli auguri con citazioni e frasi di film non può che bussare alle porte della Rete per avere risposte. Lo aspettano infatti tanti frasi originali proposte per spedire un breve messaggio sul cellulare via SMS o via WhatsApp o con un più lungo messaggio di posta elettronica. Fra i siti da consultare c'è framor.com con tante idee d'autore. Ma non è ovviamente la sola soluzione se si pensa che tra i tanti siti c'è anche osr.org. In ogni caso si tratta di un modo certamente originale per fare gli auguri, anche a chi non è strettamente un amante dei film perché alcune frasi e citazioni sono così immortali da lasciare il segno dopo averle ascoltate o lette. E Capodanno è una buona occasione per provarci.

Frasi Auguri di Nuovo Anno poesie in rima

Sull'incalcolabile numero di pagine del web sono presenti miliardi di frasi di auguri per il nuovo anno, anche poesie in rima, frasi più o meno lunghe e tradizionali e brevi pensieri a effetto. Ci sono addirittura alcuni portali che si arricchiscono ogni giorno di nuove scelte ovvero dei contributi degli stessi utenti. Suggeriamo per esempio di fare un giro su pulcinella291.forumfree.it poiché sono raccolte filastrocche sul Capodanno in dialetto napoletano. Si tratta di un tuffo in un mondo tutto da scoprire e che ha evidentemente molto da dire su tradizioni e usanze. Basta leggere i primissimi versi di questa poesia per averne il sapore: "Nuje simme pellegrini E da luntano nuje venimmo. ràtice o buon signore pe’ lu santo capuranno, pe’ lu santu capuranno".

Auguri Nuovo Anno più belle, le migliori

Chi invece preferisce fare gli auguri per il nuovo anno con le frasi più belle e le migliori, magari da trascrive su un semplice dei biglietti d'auguri da spedire online, ha solo l'imbarazzo della scelta tra le decine e decine di siti creati per l'occasione. Un primo affidabile punto di riferimento è rappresentato da questa raccolta con decine di frasi ordinate non solo per tipologia ovvero frasi divertenti, simpatiche o originali. Ma anche in base al destinatario, così da calibrarle al meglio. E così, tra i tanti, ci sono messaggi per familiari, per amici o per colleghi di lavoro.

. Mancano pochi giorni a Capodanno 2017. La fine del 2016 sta arrivando e quale miglior di festeggiare con ricette per Capodanno tipiche ed originali? Vuoi qualche idea per Auguri di Capodanno originali? Ne trovi centinaia nelle nostre sezioni