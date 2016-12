Frasi di Auguri di Buon Anno 2017: video divertenti, immagini originali, aforismi, pensieri, messaggi, link, sfondi

In questi ultimissimi giorni prima di Capodanno, fervono i preparativi su come organizzare l’ultima notte dell’anno e il cenone dal preparare sia per la sera della vigilia di Capodanno sia per il pranzo del primo dell’anno, ma è ancora corsa alla scelta dell’augurio migliore per il nuovo anno. Per fare gli auguri di buon anno 2017, si possono inviare frasi, messaggi, aforismi ma anche video e immagini divertenti, per auguri diversi dal solito, mai banali e originali.

Auguri di buon Capodanno 2017 con video divertenti e immagini originali

Augurare buon anno 2017 in maniera divertente e originale si può, dunque, non solo attraverso frasi simpatiche e ironiche, che spesso strappano un sorriso al destinatario, ma anche con video e sfondi, immagini di auguri di buon Capodanno 2017 che possono essere tanto originali quanto delle più romantiche. Per chi fosse alla ricerca di questo genere di auguri, è bene che sappia che si possono facilmente trovare cliccando su link e consultando siti web come www.happynewyear2017dp.com, www.videohive.net, www.jibjab.com, www.happynew-year2017.com, o anche YouTube e DailyMotion; tantissime immagini, e di ogni genere, per augurare buon anno nuovo 2017, sia in maniera originale e simpatica che in maniera tradizionale, si possono consultare siti ad hoc come www.bestwishesquotes.com, www.happynewyear2017images.net, www.123newyear.com, www.happynewyearwallpaper.org, www.happynewyear2017.wiki.

Auguri di buon anno con aforismi, pensieri, messaggi

Quali frasi, pensieri e messaggi inviare per auguri di buon anno ai propri cari? Le scelte sono delle più disparate e di seguito proponiamo alcuni esempi di frasi di auguri di buon anno da cui poter prendere spunto.

‘Mille pensieri d’amore, che l'anno nuovo sia pieno di sole e colmo di felicità. Felice 2017'

'Che nel nuovo anno tutti i tuoi desideri possano trasformarsi in realtà. Felice anno nuovo'

'Tanti auguri per un anno che riesca a riesca a stupirti, rendendoti felice ogni giorno di più fino alla fine dei 365 giorni in arrivo. Un sereno 2017'

'Nel nuovo anno ti auguro di percorrere vie sempre felici, illuminate dalla gioia, dalla soddisfazione e dal successo; ti auguro di procedere nelle strade della vita senza fatica o affanni e ti auguro di non incontrare ostacoli; auguro a me di starti accanto condividendo i tuoi passi e i tuoi sorrisi, le tue gioie e i tuoi traguardi, in un anno di amore e speranze tutte'

'La vita è fatta di calendari da sfogliare e giorni da consumare … io ti auguro di vivere ogni giorno del 2013 sorridendo, scoprendo nuove e belle emozioni, piangendo solo di gioia, incontrando successi e realizzando speranze sempre più grandi e più belle. Ti auguro di vivere ogni tua giornata intensamente sfogliando il calendario della vita ma, contemporaneamente, riempiendo di ricordi gioiosi l’album dell’esistenza

'Che sia uno splendido anno, lieto di essere vissuto in compagnia dei propri cari e del grande amore sostegno di una vita e gioia del cuore. Felice anno nuovo'

'Vivere, crescere e costruire se stessi non è sempre un affare semplice. Noi nel mondo siamo anime, menti e aspirazioni tutte in divenire, affermarsi è spesso complicato e a volte anche doloroso. Oggi voglio dirti grazie, grazie per avermi accompagnato nel corso di quest’anno, per avermi indicato la soluzione quando avevo dei dubbi; per avermi trattenuta quando avrei voluto correre e probabilmente sarei caduta; per avermi spinta quando la paura mi frenava; per avere asciugato le mie lacrime e fermato il mio pianto quando ero triste e scossa; per avermi regalato sorrisi insomma grazie per essere stato qui con me a condividere la vita. Oggi ti dico grazie con l’augurio e la speranza di dirti grazie ancora per le stesse cose e per i prossimi mille anni insieme'

‘Capodanno è il momento in cui si guarda verso nuovi orizzonti, si pensa ai nuovi sogni da realizzare, a riscoprire la forza e la fede, a gioire dei piaceri semplici e attrezzarsi per tutte le nuove sfide. Ti auguro un 2017 ricco di soddisfazioni. Buon Anno’

‘Nuovi sogni, nuove speranze, nuove aspettative e nuove gioie ti attendono. Ti auguro un Felice Anno Nuovo. Tanti Auguri e Buon 2017’

‘Spalancare le porte del nuovo anno ad un futuro atteso, con desiderio e speranza che ogni progetto si realizzi. Tanti auguri di un felice anno nuovo’

Ma per auguri di buon Capodanno, insieme a messaggi e pensieri, si possono dedicare anche particolari aforismi. Di seguito alcuni esempi.