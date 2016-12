Auguri 2017 di Buon Anno e Capodanno: migliori frasi, video divertenti, foto originali per augurare buon inizio

AGGIORNAMENTO Auguri 2017 di Buon Anno e Capodanno: Cerchi le ultime informazioni sui concerti e le feste che si terranno nella notte magica di San Silvestro nelle città più belle d'Italia? Qui troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno su quello che succederà a Torino, Roma, Milano, Napoli. Inoltre cneh le frasi di Auguri di Capodanno più belle.

In nessuna occasione dell'anno il web è utile e strategico come per il Capodanno per via della necessità di trovare le frasi di auguri buon anno 2017 così come foto e video. Ed evidentemente ci riesce molto bene considerando la ricchezza di alternative che è in grado di fornire sotto ogni punto di vista così come la completezza di informazioni su concerti, feste e cenoni a Torino, Roma, Milano, Napoli e non solo.

Frasi, foto, video auguri di Buon Anno

Questi sono anche i giorni degli auguri di Capodanno con frasi, foto e video per dire buon anno. E come al solito il web va in soccorso di chi è alla ricerca delle parole più adatte da spedire con messaggio, da scrivere con un biglietto di auguri o da inviare in modo informale via WhatsApp o Facebook. Di positivo c'è che in tanti casi le proposte arrivano dagli stessi utenti, assicurando così originalità e varietà. Anche le card elettroniche riscuotono sempre un grande seguito, ma da accompagnare con una belle frase! Eccone un paio da poter sfruttare:

Che i giorni del nuovo anno siano 365 pagine bianche di un libro che contribuirai a scrivere con i colori del tuo cuore. Un arcobaleno di vittorie, successi e tanta, tanta gioia. Per un anno ricco di tutto ciò che desideri. Buon 2017!

Stufo di illudermi ogni anno con la pace, la serenità, la gioia, l’amore e la salute, per quest’anno chiedo a tutti voi maggiore concretezza. Per il 2017 sono graditissimi assegni, contanti o monete sonanti. Grazie e se avete bisogno dell’Iban, non esitate a chiederlo. Auguri!

Auguri di Capodanno e concerti

Quali saranno i concerti di Capodanno in programma nelle principali città italiane come L'Aquila, Potenza, Catanzaro, Napoli, Bologna, Trieste, Roma, Genova, Milano, Ancona, Campobasso, Torino, Bari, Cagliari, Palermo, Firenze, Trento, Perugia, Aosta, Venezia? Terminato il cenone dell'ultimo anno, nella maggior parte dei casi l'appuntamento è nelle principali piazze. Qui, infatti, sono stati allestiti grandi palchi per l'esibizione degli artisti a cui, a mezzanotte, seguirà l'immancabile brindisi collettivo. In Piazza Duomo a Milano è prevista la doppia esibizione di Annalisa e Mario Biondi mentre Napoli, in Piazza Plebiscito, accoglierà il nuovo anno con gli Stadio, Clementino e i Tiromancino. Torino non si risparmia e in piazza San Carlo troveranno spazio Samuel dei Subsonica e i Planet Funk.

Feste e cenone con auguri per il nuovo anno

Sul fronte di feste e cenone con auguri per il nuovo anno, la città di Roma fa quest'anno un passo indietro e non è previsto alcun concerto al Circo Massimo. Sono comunque da mettere in conto eventi, spettacoli e feste ai Fori Imperiali, a Piazza del Popolo, al Palalottomatica, al Quirinale, a Piazza Navona, a Piazza Venezia e a Piazza di Spagna. Salerno è pronta a ospitare Antonello Venditti a piazza Amendola con Claudia Gerini a fare da madrina. A Sanremo è confermata la presenza di Enrico Ruggeri, ma anche della Med Free Orkestra e dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Anche quest'anno a piazzale Fellini a Rimini sarà allestito il "Capodanno più lungo del mondo" con il concertone, tra gli altri, di Francesco Renga. Da segnalare la presenza di Alvaro Soler, quest'anno giudice vincitore di X Factor, a Cosenza in piazza Bilotti.

. Mancano pochi giorni a Capodanno 2017. La fine del 2016 sta arrivando e quale miglior di festeggiare con ricette per Capodanno tipiche ed originali? Vuoi qualche idea per Auguri di Capodanno originali? Ne trovi centinaia nelle nostre sezioni