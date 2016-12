Auguri Capodanno e Buon Anno 2016-2017: countdown un secondo più tardi a causa leap time second

AGGIORNAMENTO Le ultime novità su frasi, video e immagini di auguri per il Capodanno: Curiosità del leap time second, video, immagini ma soprattutto le nuovissime frasi di Auguri di Buon Anno. Questo e tanto altro ancora troverete leggendo questo articolo che vi consentirà di fare i vostri auguri nel miglior modo possibile.

Tutto pronto con le frasi, i video e le immagini di auguri per il Capodanno 2017? Il conto alla rovescia è già iniziato e domani è tempo di farsi trovare pronti. Sia che si tratti di amici o di parenti, di clienti o di colleghi di lavoro, basta realmente poco per riuscire a raggiungere tutti in maniera originale e simpatica. Ci sono i tradizionali SMS, rispetto ai quali è consigliabile rimanere nel limite di 160 caratteri così da facilitare la lettura in un unico messaggio da parte di chi è dotato di un cellulare di vecchia generazione, e ci sono i nuovi strumenti di condivisione di frasi e pensieri. Si va da Facebook, attraverso cui raggiungere tutti gli amici virtuali con un solo gesto, a WhatsApp per una comunicazione più personale, ma utile anche per l'invio di foto e video. Il tutto mentre c'è curiosità intorno al leap second ovvero a quel secondo intercalare da aggiungere al tempo così come lo conosciamo per mantenerlo allineato al giorno solare medio.

Auguri di Capodanno

Ci sono dunque molte strade per fare gli auguri di Capodanno e una di queste passa appunto dalla collezione di proposte che abbiamo raggruppato in questa pagina unica. Si tratta di una facilitazione soprattutto per chi intende differenziare i messaggi da spedire sulla base del destinario. Magari con un amico si può osare di più rispetto ai propri genitori. Tra l'altro le stesse frasi possono essere condivise direttamente da questa sezione sia via WhatsApp e sia via Facebook e Twitter oltre che attraverso il QR Code. Proviamo comunque ad anticipare due idee.

Vivere tutti i giorni accanto a te è l’esperienza più bella che mi potesse capitare. Anno dopo anno abbiamo costruito un mosaico bellissimo, composto da tantissime tessere come il rispetto reciproco, l’amore, il dialogo, la passione. Sei una persona meravigliosa e ti auguro un anno pieno di cose belle.

Spesso le incomprensioni non ci permettono di andare oltre i nostri limiti e capire invece il grande amore che ci lega. Per questo, nella prima notte di questo nuovo anno, vi chiedo scusa per i miei errori e auguro di vivere 365 giorni di pace, di amore e di serenità. Siete i genitori più belli del mondo!

Video auguri di Capodanno

C'è poi la strada dei video auguri di Capodanno da seguire in vista dell'ultima notte dell'anno. E anche sotto questo versante non mancano idee e soluzioni per tutti i gusti. Come quelli proposti dal popolarissimo sito jibjab.com. L'idea è tanto semplice quanto irresistibile: inviare videomessaggi di auguri in cui i protagonisti siamo noi o chiunque altro di cui si dispone una foto. In pratica basta scegliere i soggetti (ballerini) e caricare le proprie immagini e il gioco è fatto. Anche per il Capodanno 2017 le piattaforme di condivisione YouTube e DailyMotion sono sempre delle preziose fonti per trovare divertenti filmati da inviare ai propri contatti.

Immagini auguri per il nuovo anno

E naturalmente ci sono le immagini per gli auguri per il nuovo anno. Fotobabble è un'app per iPhone, iPad e iPod touch con cui inviare cartoline personalizzate con un messaggio vocale. A proposito di immagini da pubblicare su Facebook o condividere via WhatsApp, consigliamo di visitare anche i siti stranieri proprio per le tante soluzioni originali a disposizione. Poesie, filastrocche, disegni, frasi, biglietti, inviti, coccarde, segnalibri, striscioni, disegni, attestati, copertine e cornicette sul Capodanno 2017 sono presenti sul sito maestramary.altervista.org.

. Mancano pochi giorni a Capodanno 2017. La fine del 2016 sta arrivando e quale miglior di festeggiare con ricette per Capodanno tipiche ed originali? Vuoi qualche idea per Auguri di Capodanno originali? Ne trovi centinaia nelle nostre sezioni