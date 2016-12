Tanti Auguri di Buon Anno: modi originali per fare auguri di Buon 2017, idee piccoli regali Capodanno per fidanzata e fidanzato

Ci sono tanti modi per fare gli auguri di buon anno ed evidentemente non ne esiste uno migliore degli altri. Le soluzioni sono tutte originali per accogliere il 2017. In qualche maniera, sul versante degli auguri si replica quanto accade con la scelta delle pietanze da mettere da tavola. In quanti, ad esempio, hanno già fatto la lista della spesa per un veglione a base di pesce? Anche in questo caso occorre fare spazio a cotechino e lenticchie perché si tratta di un piatto beneaugurale e i commensali se lo aspettano. L'importante è non esagerare con le porzioni. Ed è un po' quanto accade con le frasi e i messaggi: via libera alla fantasia tra frasi, foto e video, ma sempre nel rispetto di una tradizione che si ripete immutata da sempre.

Frasi Auguri di Capodanno originali

Per trovare la parole originali per fare gli auguri di Capodanno, il web viene come sempre in soccorso. I siti da consultare sono tanti e ognuno di loro offre proposte differenti: qualcuna è più ironica, qualche altra più tradizionale. Per facilitare la vita di chi ama sorprendere per originalità, abbiamo creato uno spazio web con le migliori proposte per augurare buon anno. Estraiamo due frasi per dare un assaggio di cosa attendersi.

Gioia e amore sempre in tasca, tanti soldi in una vasca, i miei auguri per il nuovo anno sono le tante soddisfazioni che arriveranno. Buon 2017.

Che i giorni del nuovo anno siano 365 pagine bianche di un libro che contribuirai a scrivere con i colori del tuo cuore. Un arcobaleno di vittorie, successi e tanta, tanta gioia. Per un anno ricco di tutto ciò che desideri. Buon 2017!

Frasi Auguri di Nuovo Anno per fidanzata e fidanzato

Naturalmente non mancano i siti che mettono in mostra frasi di auguri per il nuovo anno per fidanzata e fidanzato così come aforismi, citazioni e frasi sull'importanza dell'inizio di un altro anno. Non solo, ma molte volte si tratta di aforismi inediti o tratti da libri e antologie fuori dal circuito delle grandi pubblicazioni. Come al solito, basta cercare e la frase adatta salterà fuori.

Un altro anno sta arrivando. Nella notte di Capodanno voglio brindare con te al nostro futuro. Che sia sempre colmo d’amore e di grazia come è stato fino ad oggi. Buon Anno nuovo!

Fin dal primo giorno ci siamo incontrati ho sentito che il mio cuore già ti conosceva. Sei il regalo più bello che la vita potesse farmi. Buon anno nuovo amore mio, che sia ricco di ogni soddisfazione per te.

Auguri Nuovo Anno con piccoli regali

