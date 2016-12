Auguri Buon Anno Nuovo: frasi migliori, cartoline da inviare, aforismi, poesie in rima

Questo in corso è un periodo senza soluzione di continuità sotto il profilo degli auguri di buon anno nuovo. E così si va costantemente a caccia delle frasi migliori, delle cartoline da inviare, degli aforismi e delle poesie in rima. Perché come ci insegna ogni festività, pubblica e privata, ci sono realmente tanti modi per formulare gli auguri. Il tutto mentre c'è perfino chi suggerisce cosa si dovrebbe dire e cosa di dovrebbe comunicare in occasione dei messaggi e dei discorsi di fine anno.

Per dare un'idea più precisa, un proverbio inglese dice: la curiosità ha ucciso il gatto. E per non fare la stessa fine, è meglio evitare questioni personali. Essere indiscreti è il principale errore che si commette a Capodanno. Al bando anche le conversazioni su politica, religione e altri temi che possano creare divisioni. Almeno a fine anno non si dovrebbe litigare.

Frasi Auguri di Buon Anno migliori

Sabato 31 dicembre si celebra il Capodanno 2017 e, come un rito che si ripete, è caccia alle frasi di auguri di buon anno migliori. Anche per questa attesa ricorrenza, il web è il luogo più adatto per trovare le parole giuste o le soluzioni più originali e divertenti per fare gli auguri. Basta dare un'occhiata all'ampia sezione che abbiamo creato per questa occasione non solo per farsi un'idea ma per avere tante buone soluzioni a portata di tap o di click. Da quelle originali a quelle spiritose: c'è solo l'imbarazzo della scelta. Le frasi possono essere spedite sia con un messaggio sul cellulare sia via posta elettronica e sia con WhatsApp.

Auguri Buon Anno cartoline

Altrettanto ampia è la scelta per le cartoline per gli auguri di buon anno: basta scegliere l'immagine, affiancare la frase prescelta, indicare gli indirizzi di posta elettronica del destinatario e il proprio e le operazioni sono concluse. Fra i siti con più opportunità c'è 123greetings.com. Anche se è in in lingua inglese, le proposte di card sono così numerose da valere la pena la sua consultazione. Per spedire una cartolina elettronica, un altro sicuro punto di riferimento per la varietà delle scelte è 123newyear.com: basta conoscere la mail del destinatario, scegliere la card più adatta e con pochi click la card viene recapitata. All'interno di questi portali sono presenti anche decine e decine di immagini divertenti, simpatiche e poetiche per ogni ricorrenza. Tra l'altro sono a disposizione anche biglietti pieghevoli per gli auguri a Capodanno.

Auguri di Capodanno speciali con aforismi e poesie

Internet è come al solito il posto migliore per trovare le frasi più adatte per formulare gli auguri di Capodanno speciali con aforismi e poesie. Basta dare un'occhiata a questa stessa raccolta per trovare idee per tutti gusti. Tra l'altro, esistono anche siti web in cui sono contenute proposte che non oltrepassano generalmente la lunghezza standard di 160 caratteri così da contenerli in una sola spedizione con il cellulare. I nuovi software per comunicare, come WhatsApp, o le piattaforme di social media, come Facebook, allargano comunque le chance per fare gli auguri di Capodanno in maniera più articolata.