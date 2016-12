Auguri Buon Anno 2017, Capodanno in inglese: divertenti, amore, felice, video youtube. Messaggio SMS, WhatsApp,Messenger originale

Veramente facile riuscire a fare gli auguri di Capodanno 2017 quando si hanno a disposizione le infinite risorse di Internet. La maggiore difficoltà è rappresentata non tanto dall'individuar la frase migliore, il video più divertente o l'immagine più adatta per augurare buon anno. Quanto piuttosto riuscire a orientarsi tra le centinaia e centinaia di proposte. Complice anche l'aumento dei modi con cui fare gli auguri, dai tradizionali SMS ai più recenti messaggi via WhatsApp passando per la facilità con cui via Facebook è possibile raggiungere tutti gli amici, ecco allora che di Capodanno in Capodanno il numero delle occasioni tra cui scegliere è praticamente sterminato.

Frasi Auguri di Buon Anno divertenti, amore, felice

Il Capodanno 2017 è ormai alle porte e come da tradizione è tempo di fare gli auguri con frasi di buon anno divertenti, con un tono di amore e felicità. Non per tutti è però così semplice riuscire a trovare le parole e le frasi giuste per un messaggio nuovo e originale da spedire via SMS, con una email o via WhatsApp. Ecco perché di fronte al rischio di smarrirsi abbiamo raccolto in una sola pagina le idee più valide e interessanti per fare gli auguri di Capodanno con una bella frase. Questa di seguito, ad esempio, può andare bene per la propria fidanzata? "Le luci di questa notte magica possano sempre illuminare il nostro amore. Ti auguro un 2017 pieno di luce e di ogni soddisfazione. Sei una persona speciale e sono felice di poterti stare a fianco. Buon anno nuovo".

Auguri Buon Anno YouTube

A ogni modo, la Rete viene in soccorso con una miniera di soluzioni anche per chi immagina di fare gli auguri di Buon Anno con YouTube, come dimostrato dai tanti siti con filmati estratti dalla più popolare piattaforma di condivisione di filmati. Basta scrivere le giuste parole nel box di ricerca e il gioco è fatto ovvero è possibile trovare la frase migliore e inviarla via WhatsApp o condividerla sulla bacheca di Facebook copiando e incollando il link del filmato scelto. Esiste anche un portale alternativo in cui andare alla ricerca di video originali con cui fare gli auguri di Capodanno. Si tratta di DailyMotion e il funzionamento è praticamente lo stesso.

Auguri di Capodanno messaggio SMS, WhatsApp, Messenger originale

Non solo video e foto, c'è anche la possibilità di pubblicare una frase personale così come quella di leggere le dediche di altri lettori e condividerle con messaggio SMS, WhatsApp, Messenger originale. Molte hanno un carattere più intimista mentre altre sono simpatiche e divertenti. Non mancano poi quei siti, utili non solo per le dediche, ma anche per i biglietti e le immagini a tema Capodanno. L'importante è prestare attenzione e individuare la soluzione che, più delle altre, è in grado di sorprendere chi riceve il messaggio. Biglietti, poesie e filastrocche, attestati, disegni, striscioni, carta da lettere, segnalibri, lavoretti sono proposti a vario titolo dal sito maestramary.altervista.org. Si tratta un sito molto originale dal taglio artigianale, adatto per grandi e piccoli.

