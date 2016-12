Frasi Auguri Capodanno e Buon Anno 2017 Whatsapp, Facebook, SMS, ricette Veglione 2016. Feste e ricette cenone

Ci sono dei momenti, come l'invio delle frasi di auguri per il Capodanno, come un semplice buon anno 2017, in cui è ragionevole pensare che si voglia fare bella figura. O semplicemente sorprendere amici e parenti, familiari e colleghi di lavoro con un bel messaggio.

Auguri Buon Anno WhatsApp, Facebook, SMS

Questi sono anche i giorni degli auguri di Capodanno da formulare alternative con WhatsApp, Facebook o un tradizionale SMS. E la Rete, come è possibile apprezzare con questa raccolta di frasi, va in soccorso di chi è alla ricerca delle parole più adatte da spedire con messaggio o da riportare in un biglietto di auguri. E se poi le proposte arrivano dagli stessi utenti, ecco che originalità e varietà sono assicurate. Anche le card elettroniche riscuotono sempre un grande seguito, da tenere in considerazione per tutte le ricorrenze e arricchite dalla frase giusta, come le seguenti:

Due sono le cose sicure sulla faccia della Terra. Che morto un Papa se ne fa un altro e che dopo il 2016 arriva il 2017! E tanti auguri!

In questo particolare momento di gioia e di speranza, nel quale ti voglio augurare il meglio per un anno all’insegna della spensieratezza, del successo e della salute, non posso non invitarti a pensare, solo per un minuto a chi, non sarà altrettanto fortunato come te. Le vongole! Felice anno nuovo.

Ricette di Capodanno

Non è evidentemente difficile farsi suggerire dal web le ricette di Capodanno. In buona sostanza, chi non ha ancora chiare le idee chiare sul cenone, ogni portale dedicato al mondo della cucina è pronto a suggerire le migliori soluzioni per non sfigurare davanti ad amici e parenti. Ad esempio, tra i piatti più originali ci sono risotto allo spumante, foglie di salvia in pastella, trance di spigola al cartoccio con carciofi e patate, friggitelli con mandorle e uva passa. Ma per il cenone si può puntare anche su ravioli di baccalà e patate, cappon magro, mini muffin pomodoro e curry, torta salata di ricotta e cavolo nero, patate in purè da mangiare con le mani. E per chi vuole realmente osare per il veglione, ecco aragosta in court-bouillon, bicchierini ai marron glacé e meringhe, spigola alla pancetta con cipolle e arance in agrodolce, capesante gratinate al burro e brandy.

Feste Nuovo Anno

C'è solo l'imbarazzo della scelta tra le tante feste per il nuovo anno. A Mantova spetterà a Daniele Silvestri e agli Acrobati accogliere il nuovo anno. Grande spettacolo a Civitanova Marche con Gigi D’Alessio & Friends, finalizzata alla raccolta fondi a favore dei terremotati del centro Italia. Tra i friends ci sono Anna Tatangelo, Loredana Bertè, Raf, Michele Zarrillo, Giovanni Caccamo, Sergio Sylvestre. Il tutto mentre a Potenza Amadeus e Teo Teocoli presenteranno uno dopo l'altro Noemi, Nek, Arisa, Edoardo Bennato, Benjii e Fede. Non vogliono essere da meno sul terreno dei festeggiamenti per il Capodanno 2017 le città di Bari a Catania con Fedez e J-Ax e Carmen Consoli e l'Orchestra popolare della notte della Taranta. Infine a Parma c'è spazio per il dj-set di Fat Boy Slim.

