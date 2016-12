Buon Anno 2017: frasi di auguri, messaggi buona fine e buon inizio e video dediche

Ci si avvia alla fine di quest’anno 2016 e per augurare buon anno 2017 sono in tantissimi coloro che stanno pensando alle migliori frasi di auguri da inviare. Insieme a classiche frasi e messaggi, sono anche tanti coloro che decideranno di fare gli auguri di buon inizio anno ai propri cari con video e dediche speciali. Del resto, sono tantissime le possibilità di comporre e inviare auguri di buon anno nuovo, bisogna solo scegliere quello che piace di più, semplicemente.



Frasi Auguri di Buon Anno, messaggi e dediche

Frasi, messaggi e dediche di auguri di un felice anno nuovo 2017 possono essere consultate semplicemente sul web che rappresenta una risorsa preziosa per tutti coloro che cercano idee e suggerimenti sulle parole da dedicare ad amici e parenti in vista dell’inizio del nuovo anno. Del resto, si sa, all’inizio di ogni anno nuovo, buoni e nuovi propositi, le speranze che si realizzino finalmente alcuni progetti e desideri ancora inattuati sono sempre grandissime e grandissime le aspettative che nei successivi 12 mesi qualcosa cambi. Le migliori frasi di auguri da dedicare dovrebbero, dunque, puntare essenzialmente a questo: ad augurare il meglio ad amici, parenti, compagni. Di seguito proponiamo una lista di esempi di frasi di auguri di buon anno 2017 che potrebbero essere presi come spunto.

'Tanti felici auguri di buon anno nuovo 2017 e che sia quello giusto per realizzare ogni tuo desiderio'

'A Capodanno tutto è magico. Ti aspetta un'enorme festa, per salutare l'anno passato e festeggiare insieme l'inizio di quello nuovo. Che sia un anno pieno di meravigliose soddisfazioni e grandi gioie'

'Un nuovo anno è come un libro bianco: la penna è nelle tue mani. E' l'occasione giusta per scrivere una nuova storia, ricca di soddisfazioni e di opportunità. Ti auguro di coglierle al volo. Tanti auguri di buon 2017'

'Un nuovo anno sta per arrivare: sii felice, non sprecare nessun momento, tutti sono preziosi. Festeggia con chi ami il Capodanno 2017 e preparati a vivere un nuovo anno super. I migliori auguri per un felice anno nuovo 2017'

'Bellezza, salute, allegria, felicità, fiducia: che sia condito con questi ingredienti il tuo inizio di anno nuovo. Buon 2017'

'Auguri ai miei amici e ai miei nemici, auguri con tutto il cuore, perchè la vita riesca a regalarvi sogni realizzati e desideri esauditi e vi faccia percorrere l’avventura della vita con il sorriso sulle labbra e con la speranza nell’anima. Auguri anche a chi si mostra per quello che non è, a quelli a caccia di avventure da poco con la speranza che con il tempo comprendano che alla fine,così facendo,ci si sente vuoti. Buon 2017'

'Auguri ai bambini di tutto il mondo, affinchè la vita possa illuminare sempre il loro cuore e il loro cammino rendendolo meno difficile quando la strada diventa impervia ed oscura, cerchiamo di vivere ogni giorno intensamente, sforzandoci di essere migliori del giorno precedente, non dimenticatevi mai di quelli che soffrono nel silenzio e con dignità, perchè esistono anche loro e sono tanti, troppi. Buon anno a tutti'

'Ti auguro di affrontare sfide e vincerle, di sfidare il dolore e superarlo il prima possibile, di gioire delle cose belle e farne la tua forza, ma sopra ogni cosa, ti auguro un amore sincero accanto a te che sappia comprenderti e guardarti negli occhi con amore per ciò che sei. Che sia un Buon Anno Nuovo'

'Ti auguro di accogliere l’anno nuovo con tutti i tuoi sogni e le cose belle che ti hanno accompagnato fino ad oggi, e di aprire il tuo cuore a tutte quelle che verranno e che sapranno renderti felice. Auguri di buon anno 2017'

'Vivi il tuo presente, sogna il tuo futuro, ma ripesca nel tuo passato quei tasselli che ti aiuteranno a costruire ciò che vuoi essere. Tantri auguri e felice anno nuovo'



Auguri di buon anno nuovo 2017 con video

Insieme a frasi e messaggi, gli auguri di buon anno si possono fare anche attraverso dediche speciali, non a parole, ma con video particolari. Sia che si decida di cercare il migliore sul web consultando siti specifici come Youtube, o www.jibjab.com, www.happynewyear2017dp.com, www.videohive.net, www.happynew-year2017.com, sia che si decida di realizzarne uno personalizzato usando semplicemente una delle tantissime app per smartphone dedicate proprio alla creazione di ogni genere di video, da quelli più divertenti a quelli più tradizionali e romantici, certamente auguri di buon anno 2017 con i video saranno auguri originali che riusciranno a colpire particolarmente. Con la creazione di video tramite app, sarà possibile anche scegliere sottofondi musicali o cornici se, per esempio, si decidesse di personalizzare un video collage di foto, o si potrà creare scegliendo personaggi, sfondi e animazioni.