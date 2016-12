Musei aperti, dove andare e cosa fare adulti e bambini, negozi aperti Roma, Torino, Milano, Napoli 1 Gennaio 2017

AGGIORNAMENTO Musei aperti gratis Milanio, Roma, Torino, Napoli Come tradizione il 1° Gennaio sono aperti tantissimi musei in tutta Italia dal Nord al Sud. In più quest'anno cade di domenica, ed essendo la prima domenica dell'anno in molti si potrà accedere gratuitamente senza pagare: un modo per unire la cultura alla necessità di riprendersi dal tour de force di pranzi e cene.

Cosa fare domenica primo gennaio nelle principali città italiane, in un giorno di festa, il primo che accoglie il nuovo anno? Tra mostre, siti archeologici da visitare e negozi e centri commerciali che resteranno aperti ci sarà solo l’imbarazzo della scelta. Vediamo quali sono le possibili opzioni da scegliere se si è a Milano, Napoli, Roma, Torino.

Musei e negozi aperti primo gennaio 2017 a Milano

Dalle 13:30 alle 17:30 a Milano, sono aperti e gratis i musei civici come l’Acquario Civico, i Musei del Castello Sforzesco, il Museo del Risorgimento, Palazzo Morando, la Galleria d’Arte Moderna, il Museo Archeologico, il Museo di Storia Naturale, il Museo della Pietà Rondanini, Casa Museo Boschi di Stefano e lo Studio Museo Francesco Messina. Ma resteranno aperti anche Palazzo Reale ospita ben quattro mostre, che potranno essere visitate dalle 14:30 alle 19:30; resterà aperto il Mudec, dalle 14:30 alle 19:30; il Museo del Novecento, dalle 14:30 alle 19:30; Palazzo Marino, dalle 9:30 alle ore 20; il Pac, dalle 14:30 alle 19:30; e la Triennale che sarà visitabile dalle 14 alle 20:30. Dalle 10 alle 20 sarà visitabile, dalle 10 alle 20, ancora la mostra Real Bodies, in via Privata Giovanni Ventura 15. Fino all'8 gennaio in Darsena bambini e più piccini potranno divertirsi al Darsena Christmas Village, Il Bosco delle Fiabe, la Casa di Babbo Natale, pattinando sul ghiaccio, albero di Natale sull’acqua. Per chi volesse fare un giro per negozi, oltre ai griffati negozi del centro milanese, resteranno aperti, tra gli altri, il Centro commerciale Sarca e il Vulcano.

Musei e negozi aperti primo gennaio 2017 a Napoli

A Napoli, domenica 1 gennaio 2017 saranno aperti e visitabili gratuitamente tutti i monumenti, musei, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali statali e anche Museo Duca di Martina-Villa Floridiana dalle 9 alle 17:00; il Museo di San Martino dalle 11 alle19; Castel Sant’Elmo dalle 9 alle 17; Palazzo Reale e il Museo di Capodimonte dalle 11 alle 19; Parco e Tomba di Virgilio dalle 9 alle 17; il Museo di Villa Pignatelli dalle 11 alle 19; il Complesso monumentale dei Girolamini dalle 10 alle 18; e il Museo Archeologico Nazionale dalle 11 alle 19. A Napoli, poi, domenica primo gennaio resteranno aperti i negozi di centri commerciali come Centro Commerciale Le Campane, Centro Commerciale Le Ginestre, Centro Commerciale Quarto nuovo, Centro Commerciale Vulcano buono.

Musei e negozi aperti primi gennaio 2017 a Roma

A Roma è possibile visitare gratis l’Anfiteatro Flavio (il Colosseo), l’Arco di Costantino, l’Aula Ottagonale delle Terme di Diocleziano ma anche la bellissima Domus Aurea o la Galleria Spada, ma anche al Museo nazionale etrusco di Villa Giulia o a quello di Castel Sant’Angelo. Sono aperti il primo gennaio anche il Museo di Villa Borghese o il Pantheon. Così come a Milano, anche a Roma, domenica primo gennaio 2017, resteranno aperti i negozi del centro città, insieme a diversi centri commerciali, come Centro Commerciale Anagnina, Sedici Pini, I Granai, Parco Commerciale Da Vinci, Centro Commerciale Euroma 2.

Musei e negozi aperti primo gennaio 2017 a Torino

A Torino, il primo gennaio 2017, per la giornata della Domenica al museo sono aperti e con ingresso gratuito per tutta la giornata il complesso dei Musei Reali, Palazzo Carignano e la Villa della Regina. Per il primo gennaio resteranno aperti i negozi di diversi centri commerciali di Torino, come Caselle Center, Città Commerciale Piemonte, Parco Commerciale Dora, Centro Commerciale Il Gialdo, Le Alpi, Le Baite, Centro Commerciale Porte di Moncalieri.