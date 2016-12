Musei aperti Firenze, Napoli, Venezia, Torino, Roma, Milano 1 Gennaio 2017. Orari, aperti di sera, gratis

AGGIORNAMENTO Musei aperti a Firenze, Napoli, Venezia, Torino, Roma, Milano: Quale miglior modo di passare il primo dell'anno, dopo una lunga nottata di baldoria, se non con una passeggiate rigenerante per le centinaia di musei che domenica 1° Gennaio 2017 saranno aperti? C'è di più essendo la prima domenica del mese, saranno quasi tutti ad accesso gratuito, quale miglior occasione?

Tempo di feste e di relax: sono diverse le usanze degli italiani nei giorni di vacanze natalizie e di inizio anno. E tantissimi per il primo giorno del nuovo anno, che quest’anno cade di domenica, approfitteranno per visitare musei, siti archeologici e luoghi di interesse culturale. Ma quali sono i musei aperti nelle principali città italiane che si possono visitare?



Musei aperti primo gennaio 2017 a Torino

A Torino, il primo gennaio 2017, per la giornata della Domenica al museo sono aperti e con ingresso gratuito per tutta la giornata il complesso dei Musei Reali, Palazzo Carignano e la Villa della Regina.

Musei aperti primo gennaio 2017 a Milano

A Milano, domenica 1 gennaio 2017 sono diversi i musei della città aperti: Palazzo Reale ospita ben quattro mostre: "Hokusai, Hiroshige, Utamaro. Luoghi e volti del Giappone", 'Escher", "Pietro Paolo Rubens e la nascita del Barocco" e "Arnaldo Pomodoro", che potranno essere visitate dalle 14:30 alle 19:30; al Mudec, si potrà vedere la mostra di Jean-Michel Basquiat, ma anche quella dell’Homo Sapiens- Le nuove storie dell'evoluzione umana, dalle 14:30 alle 19:30; il Museo del Novecento, all’interno del Palazzo dell’Arengario in piazza del Duomo, ospita una collezione di oltre quattromila opere di arte italiana del XX secolo e resterà aperto domenica 1 gennaio dalle 14:30 alle 19:30. A Palazzo Marino, si potrà vedere la mostra della Madonna della misericordia di Piero della Francesca, dalle 9:30 alle ore 20; al Pac, invece, domenica 1 gennaio dalle 14:30 alle 19:30 sarà visitabile la mostra ‘Armin Linke. L'apparenza di ciò che non si vede’, più di 170 immagini fotografiche accompagnate da testi e audio, selezionate tra le oltre ventimila fotografie che compongono l’archivio dell'artista Armin Linke. Domenica primo gennaio saranno chiusi, invece, il Museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci e il Muba, il Museo dei bambini, mentre la Triennale sarà visitabile dalle 14 alle 20:30. Dalle 10 alle 20 sarà visitabile, dalle 10 alle 20, l’incredibile e affascinante mostra Real Bodies, mostra che si trova in via Privata Giovanni Ventura 15. Dalle 13:30 alle 17:30 è previsto l’ingresso gratuito ai musei civici milanesi: l’Acquario Civico, i Musei del Castello Sforzesco, il Museo del Risorgimento, Palazzo Morando, la Galleria d’Arte Moderna, il Museo Archeologico, il Museo di Storia Naturale, il Museo della Pietà Rondanini, Casa Museo Boschi di Stefano e lo Studio Museo Francesco Messina.

Musei aperti primi gennaio 2017 a Roma

A Roma è possibile visitare gratis l’Anfiteatro Flavio (il Colosseo), l’Arco di Costantino, l’Aula Ottagonale delle Terme di Diocleziano ma anche la bellissima Domus Aurea o la Galleria Spada, ma anche al Museo nazionale etrusco di Villa Giulia o a quello di Castel Sant’Angelo. Sono aperti il primo gennaio anche il Museo di Villa Borghese o il Pantheon.

Musei aperti primi gennaio 2017 a Firenze

Anche a Firenze i musei civici statali restano aperti domenica primo gennaio 2017 e si possono visitare gratuitamente: in particolare, si potranno visitare la celebre Galleria degli Uffizi, il Gabinetto Disegni e Stampe del complesso museale stesso, il Giardino di Boboli, il Museo Nazionale del Bargello, Palazzo Pitti e le diverse mostre al suo interno, il Museo delle Cappelle Medicee o la Galleria dell’Accademia e il Museo degli strumenti musicali.

Musei aperti primo gennaio 2017 a Napoli

A Napoli, domenica 1 gennaio 2017 saranno aperti e visitabili gratuitamente, per la classica Domenica al museo, prima domenica del mese, tutti i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali statali e oltre ai musei statali domenica 1 gennaio 2017 a Napoli resteranno aperti e visitabili anche Museo Duca di Martina-Villa Floridiana dalle 9 alle 17:00; il Museo di San Martino dalle 11 alle19; Castel Sant’Elmo dalle 9 alle 17; Palazzo Reale e il Museo di Capodimonte dalle 11 alle 19; Parco e Tomba di Virgilio dalle 9 alle 17; il Museo di Villa Pignatelli dalle 11 alle 19; il Complesso monumentale dei Girolamini dalle 10 alle 18; e il Museo Archeologico Nazionale dalle 11 alle 19.

Musei aperti primo gennaio 2017 a Venezia

A Venezia, il primo gennaio 2017, è prevista l’apertura gratuita del Museo d’Arte Orientale, della Galleria dell’Accademia, del Museo archeologico nazionale o del Museo di Palazzo Grimani.