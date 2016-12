Oroscopo 2017 Vergine, Gemelli, Bilancia, Sagittario, Toro, Ariete. Previsioni 2017 amore, denaro, salute, lavoro

Anno nuovo, Oroscopo nuovo. Il 2017 sarà un anno di grandi cambiamenti, astronomicamente parlando. Andiamo a vedere cosa le stelle hanno in serbo per Vergine, Gemelli, Bilancia, Sagittario, Toro, Ariete, quali sono le previsioni sull’amore, il denaro, la salute e il lavoro.

Oroscopo Vergine, Gemelli, Bilancia, previsioni amore e denaro

L’Oroscopo per i nati sotto il segno della Vergine, dei Gemelli e della Bilancia sarà come al solito molto interessante. Ecco le previsioni su cosa gli astri hanno in serbo riguardo l’amore e il denaro. Partiamo dal segno della Vergine, che resterà gran parte dell’anno preda dell'indecisione, dimidiata tra l'eterno dubbio del se vale la pena rimboccarsi le maniche e tornare a combattere o se forse è meglio giocare d'attesa come la propria indole spesso induce a fare. Sarà un anno di oscillazioni, in amore e lavorativamente parlando, caratterizzato da continui alti e bassi che non vi daranno mai una sensazione di stabilità. Il consiglio è di non prendere decisioni affrettate e di aspettare ottobre che potrebbe essere un periodo molto fortunato. Anche per i Gemelli questo sarà un anno fatto principalmente di attese, sia per quel che riguarda l'amore, sia per quel che riguarda il lavoro. Sarà necessario approfittare di questo momento per maturare la propria responsabilità, soltanto in questo modo riuscirete ad arrivare nel migliore dei modi al prossimo dicembre quando le stelle avranno in serbo per voi tante importantissime sorprese che potrete cogliere soltanto se già da adesso vi impegnerete a fare i conti con voi stessi. Per il segno della Bilancia, invece, il 2017 sarà un anno particolarmente positivo, che vi porterà a qualche cambiamento molto agognato in passato. Non abbiate fretta e siate abili ad assecondare gli eventi, imparate soprattutto a non lamentarvi e di risultare troppo testardi nelle vostre decisioni. Sarà necessario preferire la calma all'impulsività, quanto più sarete riflessivi, tanto più sarete ripagati dal destino, ma in ogni caso, osate, osate, osate: questo è un anno importante per voi e non dovrete aver paura di sbagliare. Tutto questo però in attesa di dicembre che potrebbe rappresentare un periodo difficile per voi, sarà vostro obbligo, quindi, arrivarci pronti e carichi.

Previsioni per Sagittario, Toro, Ariete, salute e lavoro

Che 2017 sarà secondo le previsioni degli astri per il Sagittario, il Toro, l’Ariete su lavoro e salute? Anche per il Sagittario si tratterà di un anno molto positivo, sia per quel che riguarda gli affetti, sia per quanto concerne la situazione lavorativa. Forse l’amore vi darà qualche grattacapo in più, ma macroscopicamente, non correrete grossi rischi, l’importante è essere sempre sinceri e chiari, solo così non vi andrete ad infilare in situazioni che potrebbero guastarvi l’umore. Il Toro, come nella sua natura, avrà una sola parola d’ordine da seguire in questo 2017 e cioè concretezza. Concretezza nel lavoro, in amore e in tutti gli aspetti della vita. Non sarà un anno semplice, bensì un anno di transizione: quello che seminerete da oggi sarà raccolto solo alla fine del 2017, poi la vostra vita sarà segnata da un periodo di rivoluzione positiva. Dovrete essere abili di lottare tenacemente e costruire tanto per vedere poi legittimare la vostra situazione in dicembre: la strada è ancora lunga, ma se resterete sempre lucidi la fine dell’anno vi riserverà piacevolissime sorprese. Per l’Ariete, infine, non sarà un anno molto facile da affrontare: in amore, le gioie si alterneranno ai dolori, e le certezze saranno a volte obnubilate dalle insicurezze. Sarà importantissimo pensare in prospettiva, un piccolo sacrificio oggi per guadagnare tanta felicità in futuro. Questo sarà un anno di grandi cambiamenti interiori, che vi appariranno come decisioni impulsive ma che in realtà saranno frutto di lunghe congetture. Ebbene, queste decisioni vi sembreranno infine una liberazione, seguite sempre i vostri impulsi senza paura di sbagliare. Anche le vostre economie attraverseranno un periodo altalenante, ma alla fine, da ottobre in poi, dovrebbero finalmente stabilizzarsi.