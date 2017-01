Partita Iva 2017 Regime Forfettario, Minini e partita iva normale: come funziona, per chi, come fare domanda, chi rientra

AGGIORNAMENTO: Si deve iniziare a fare il punto sulla partita iva che nel 2017 avrà anche diversi cambiamenti per i diversi regimi e sotto i diversi aspetti di funzionamento. E' molto importante e non è assolutamente una frase retorica fare le giuste scelte per non sbagliare nell'aprire una attività con partita iva o proseguirla adottando e/o cambiando il regime migliore quando è possibile.

Il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 varata dal Governo Renzi ha introdotto significative novità per i titolari di Partita Iva. Il regime dei minimi o forfettario, che rappresenta l’unica strada percorribile per quei commercianti, artigiani e liberi professionisti che vogliono iniziare un’attività lavorativa ma non sono in grado, per ovvi motivi, di accollarsi le grosse spese, spesso un ostacolo insormontabile al buon esito di questo tentativo, offre novità molto interessanti da tenere in considerazione. Per prima cosa bisogna capire chi rientra, come fare domanda, per chi e come funziona. I lavoratori che rientrano nei parametri necessari ad usufruire del regime forfettario avranno, contrariamente a quello che succedeva prima, la possibilità di superare i limiti di reddito per 2 volte in 5 anni senza incorrere nel rischio di essere espulso dal regime agevolato con una tassazione forfettaria del 15%, ma dovrà pagare rispettando un’aliquota al 27% da calcolare sul totale dei compensi che hanno superato la soglia. Artigiani, commercianti e liberi professionisti devono rispettare soglie diverse.

Chi rientra nel Regime Forfettario

Naturalmente le agevolazioni non sono valide per tutte le categorie. Chi rientra nel Regime Forfettario allora? Stiamo parlando di un regime ha sostituito i regimi che regolamentavano la tassazione delle partite iva fino alle nuove disposizioni del 2014. Sono commercianti, artigiani e liberi professionisti. Le novità, non solo formali ma anche sostanziali, introdotte a partire dal primo gennaio, faciliteranno ulteriormente il quadro burocratico e legislativo offrendo così la possibilità, specialmente ai giovani laureati, di iniziare la propria attività da libero professionista pur non avendo grandi cifre da investire, almeno nella fase iniziale come è normale che sia, nella fase iniziale della propria carriera.

Regime forfetario 2017, per chi e come funziona

Il regime forfettario è ideale per le persone fisiche che iniziano un’attività professionistica. Per capire per chi è previsto come funziona basta leggere questo articolo. L’unica comunicazione che si deve dare, rispettando il termine ultimo del 28 febbraio dell’anno nel quale si è aperta l’attività in questione, è quella all’Inps per essere così in grado di determinare, con maggiore precisione, il numero dei contributi necessari. Ovviamente per quelli che dispongono di casse di categoria professionale autonome, il discorso non vale. L’adesione al regime forfettario avviene durante la dichiarazione dei redditi, perché solo in questa circostanza si potranno valutare i ricavati e l’adesione senza impedimenti al regime fiscale di appartenenza.

Partita Iva come fare domanda e quali categorie possono rientrare

Come fare domanda e quali sono le categorie che possono rientrare? Al regime forfettario della Partita Iva possono aderire le persone fisiche, e non le società, che iniziano una libera professione che non oltrepassi i compensi stabiliti per ogni categoria sancita dal codice Ateco. per il regime agevolato forfettario 2017 i lavoratori che vogliono iniziare l’esercizio d’impresa, arti e professioni che non hanno realizzato guadagni o compensi non superiori ai limiti presenti nell’allegato Legge si Stabilità nell’anno precedente. Quelli, nell’anno precedente non hanno sostenuto spese superiori ai 5.000 euro lordi per il lavoro accessorio, o per i lavoratori dipendenti e i collaboratori anche con contratti a progetto e se il costo lordo dell’ammortamento beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro. Nel calcolo di tale limite possono rientrare i beni in locazione finanziaria, cioè il costo pagato dal concedente.