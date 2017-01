Pensioni ultime notizie quota 100, quota 41, mini pensioni ovunque si guardi errori

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 22:22): E' innegabile cercando di analizzare la situazione in modo oggettivo e senza nessun tipo di preconcetti che dovunque ci si giri a vedere ci sono errori sia grandi che piccoli in tutte o quasi le questioni affrontate nelle ultime notizie e ultimissime, molti dei quali ono stati ripresi anche dall'Alta Corte con richiesta urgente eo bbligatoria di revisione. E anche le novità per le pensioni potrebbe nascondere errori e problemi nei numerosi dettagli non delineati e in generale nelle novità per le pensioni finora fatte e nelle strategie per esse sono chiari gli errori seppur non tutti formali e quindi non certificati (ma anche quewsto solo in parte è vero)

Alla fine di un anno e all’inizio di uno nuovo, facendo un bilancio di quello che il dimissionario premier ha portato avanti fino a dicembre e il nuovo esecutivo sta continuando a fare, ciò che emerge chiaramente è che ovunque si guardi si scorgono errori. Non sono pochi e interessano le questioni forse più importanti per il nostro Paese, a partire da quelle novità per le pensioni che da mesi, se non anni, si chiedono di attuare per cambiare le attuali norme pensionistiche che hanno bloccato l’occupazione e il ricambio generazionale a lavoro, e hanno creato non pochi problemi ai lavoratori, soprattutto a determinate categorie, come coloro che hanno iniziato a lavorare sin da giovanissimi o chi è impiegato in occupazioni faticose, bloccando tutti gli altri nel loro percorso verso il pensionamento.

Gli errori degli esecutivi sulla questione istituti di credito

Dalle ultime notizie di questi giorni, ciò che subito emerge è l’errore della gestione della crisi bancaria del nostro Paese: i piani di salvataggio miliardari e il bail in non hanno sortito il risultato sperato e la nuova crisi di Mps che ha costretto l’esecutivo a varare un nuovo piano che ha fatto finire l’Italia nel mirino della vigilanza della Bce, altro non ha fatto che richiamare l’ombra della Troika. E’ possibile, infatti, che l’Italia ricorra alla richiesta di aiuti del fondo salva stato e in tal caso, in cambio dei richiesti aiuti, scatterebbero i controlli della Troika e contestuali richieste decisamente più strigenti su diverse questioni e anche le novità per le pensioni ne risentirebbero. Nulla, come miglioramenti, verrebbe fatto, ma potrebbe prospettarsi anche il rischio di peggioramenti per le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, o anche un blocco della reale attuazione di queste stesse novità.

Gli errori popolari

Grossolani e importanti anche gli errori popolari, quelli che hanno fortemente deluso i cittadini e che sono diventati protagonisti delle nuove battaglie che stanno conducendo i gruppi online che sono diventati decisamente importanti attori dei dibattiti previdenziali e delle discussioni incentrate sulle principali questioni sociali del nostro Paese. E ne sono un esempio non solo i tanti gruppi Facebook nati ma anche le iniziative avviate. Mentre si continua a discutere di novità per le pensioni ulteriori, all’indomani della conclamata delusione per le novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 che sono state inserite nel nuovo testo unico, il coordinatore del gruppo online Lavoratori precoci lavoro giovani, ha deciso di raccogliere il maggior numero di firme da parte dei cittadini e di presentarle in tutti i tribunali d'Italia per far capire come sia illegittimo continuare ad andare avanti con un esecutivo non eletti e come illegittimi possano essere considerati i conseguenti provvedimenti approvati, comprese le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, essendo state approvate da un esecutivo non eletto dai cittadini.



Gli errori della riforma della P.A.

Clamorosi anche gli errori di una riforma della P.A. che, ricordiamo, appena approvata in Consiglio dei Ministri, dopo qualche ora è stata bocciata, in parte, dall’Alta Corte. Una situazione decisamente paradossale, confermata dalle ultime notizie che prevedono una prossima correzione degli articoli bocciati. Quattro, in particolare, sono stati i decreti dichiarati in parte illegittimi, l’art.11 sulla dirigenza pubblica; l’art 17 sul riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con riferimenti anche alla norma sui licenziamenti lampo dei cosiddetti furbetti del cartellino; l’art 18 sul riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; e l’art 19 sul riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.



Gli errori sulle pensioni

Clamorosi poi gli errori sulle novità per le pensioni: errori di forma, per novità per le pensioni come quota 41 e mini pensione che sono state approvate nel nuovo testo unico ma che in realtà rappresentano meri annunci perché servono gli specifici Dpcm per renderle concrete ed effettive; ma anche errori di contenuto. Non si tratta, infatti, di novità per le pensioni universali e strutturali, ma una sorta di contentino, novità per le pensioni limitate, che prevedono diversi paletti e, ancora una volta, in via sperimentale, per tre anni, e che rischiano anche di rivelarsi inutili e inefficaci, rischiano, allo stesso tempo, di far sprecare ancora solo soldi. E un ennesimo problema che potrebbe derivare da queste novità per le pensioni è il rischio di andare ad accrescere quelle diseguaglianze sociali già fortemente sentite nel nostro tessuto. Si tratta di errori pensionistici che sono stati sottolineati dalla Corte dei Conti, dall’Ufficio parlamentare di bilancio, dall’Alta Corte e dalle stesse forze sociali, ma che sembrano essere rimasti appunti inascoltati. Così come mancano ancora, come hanno lamentato in tanti, gli elementi fondamentali per l’entrata in vigore effettiva di mini pensione e quota 41, vale a dire entità dei tassi di interesse ed eventuali criteri di priorità per la richiesta della mini pensione. Ciò che ancora ci si chiede, per esempio, è se e quando per la richiesta di mini pensioni con oneri si raggiungerà il numero massimo, chi ha requisiti me ne rimarrò fuori cosa farà? Si sarebbero potuti investire più soldi approvando la quota 100, che in tanti considerando ancora la migliore novità per le pensioni, o la quota 41 per tutti, che avrebbe richiesto tra i 4 e i 5 miliardi di euro, semplicemente recuperando fondi tagliando magari gli stanziamenti miliardari per altri provvedimenti, se ci fosse stata effettiva volontà politica di agire in tal senso. E se si fosse fatto così certamente non ci sarebbero stati errori sulle pensioni.