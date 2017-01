Isee 2017: le novità

L’Agenzia delle Entrate e l’Inps potrebbero introdurre per il 2017 un’importante novità: il modello Isee precompilato, un modo per velocizzare le procedure e limitare gli errori e le false testimonianze. Andiamo a vedere più da vicino quali sarebbero le novità sull’Isee 2017 introdotte dagli enti sopra citati.

Isee 2017 cosa cambia

Ma allora cosa cambia per quel che riguarda il nuovo Isee 2017? Per prima cosa, con il nuovo modulo, i contribuenti consegnerebbero meno dati sulla propria condizione economica, evitando di dover presentare i documenti relativi al proprio reddito e al patrimonio immobiliare, dal momento che l’Agenzia delle Entrate e l’Inps proporrebbero un modulo già aggiornato sulla propria situazione economica. Questa novità potrebbe entrare in vigore dal 2017: così, dopo il modello unico e il 730, anche il modello Isee si appresterebbe ad essere precompilato. Un aspetto importante per quel che riguarda il processo di semplificazione a cui sta andando incontro la burocrazia italiana, notoriamente molto farraginosa e complicata. Una giungla di leggi e provvedimenti in cui è difficile orientarsi. La riforma arriva dopo quella del 2015, quando fu introdotto l’obbligo di controllo incrociato dei dati dei richiedenti: in questo modo si ridurrebbe notevolmente il carico di adempimenti dei cittadini, nonché si registrerebbe una notevole sferzata ai tempi di attesa. Con il nuovo modello si va incontro al doppio vantaggio di semplificare la vita del contribuente e, al contempo, di vigilare maggiormente sullo stato fiscale dei cittadini, evitando frodi ed evasioni: il tutto, inoltre, accadrebbe in tempi molto più veloci. L’approvazione della Legge di Bilancio 2017 vuole infatti andare nella stessa intrapresa dopo l’entrata in vigore del Modello Isee 2015. Un calo drastico dei falsi in bilancio. Si è registrato infatti un crollo dal 70% al 14% in tutta Italia e addirittura dal 90% al 20% se consideriamo le sole regioni del Meridione. Insomma, con il nuovo modulo, il contribuente passerà meno tempo a raccogliere dati e documenti da presentare e non incorrerà nel rischio di commettere errori, né potrà dichiarare il falso. Una novità che, anche alla luce del successo della prima modifica del 2015, sembra avere tutte le carte in regola per essere la grande scommessa del 2017. Andando più nello specifico il nuovo modello avrebbe tutti i campi già precompilati, il contribuente dovrà soltanto inserire i dati variabili, ovvero quei dati relativi al numero di persone che compongono il nucleo familiare o notizie del genere.

Novità Isee 2017, lotta all’evasione

Le novità Isee 2017 potrebbero così in un sol colpo dare un grande aiuto alla lotta all’evasione fiscale, uno dei problemi principali dell’Italia. Anno dopo anno, diventa infatti sempre più preoccupante la situazione del Paese che presenta la non invidiabile condizione per il cittadino di dover pagare le tasse più alte d’Europa senza beneficiare di servizi sociali all’altezza. I buchi del sistema fiscale sono evidenti ed è un obbligo dello Stato di combattere questa emorragia. Un altro aspetto positivo di questa innovazione potrebbe essere rappresentato anche dalla semplificazione di alcuni meccanismi burocratici. Molti cittadini che hanno richiesto prestazioni sociali agevolate, hanno dovuto aspettare tempi troppo lunghi per poi vedersi rifiutare la domanda quando ormai le scadenze erano già passate per un piccolo vizio di forma o un singolo documento mancante. Con la collaborazione dell’Inps, che sarà al vertice dell’operazione, dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro, la macchina burocratica sarà molto più fluida: in modo da contrastare senza mezzi termini l’evasore, che non avrà più modo di aggirare gli ostacoli, e al contempo di proteggere maggiormente il contribuente più debole che necessita dell’aiuto dello Stato.

