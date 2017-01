Oroscopo 2017 Capricorno, Pesci, Scorpione, Cancro, Acquario, Leone. Previsioni 2017 salute, amore, soldi, lavoro

Con l’arrivo del nuovo anno gli amanti dell’astronomia saranno curiosi di conoscere il proprio oroscopo. Ecco perché abbiamo pensato di andare incontro alle esigenze di tanti nostri lettori pubblicando quest’articolo con le previsioni sulla salute, amore, soldi e lavoro di Capricorno, Pesci, Scorpione, Cancro, Acquario, Leone. Se credete nella forza degli astri, ma anche se volete rispettare questa tradizione solo per diletto, fareste bene a dare un’occhiata a questo articolo. Non si sa mai che le previsioni delle stelle diventino poi realtà.

Capricorno, Pesci e Scorpione, le previsioni delle stelle salute e amore

Appartenenti al segno del Capricorno, dei Pesci e dello Scorpione siete pronti a conoscere le previsioni delle stelle sulla salute e l’amore per il nuovo anno? Partiamo dal Capricorno, un segno zodiacale testardo e deciso che, come si dice in gergo, non getterà mai la spugna. Gli anni appena trascorsi sono stati duri e pieni di ostacoli ma il Capricorno è un segno estremamente forte e sa benissimo che ogni difficoltà della vita si trasforma facilmente in esperienza per affrontare le nuove sfide del futuro con maggiore energia. E sarà proprio questa la forza dei capricorni che guarderanno il nuovo anno dritto negli occhi, senza paura di poter fallire. I problemi del 2017 saranno di natura prevalentemente economica, ma non vi preoccupate, con il vostro metodo sarete al riparo da ogni difficoltà anche per quel che riguarda questo aspetto. I frutti del sacrificio saranno raccolti solo ad ottobre, quindi niente paura e tanta pazienza: tutti i nodi verranno al pettine. Ma questo non vi distolga dall’amore, assecondate sempre il vostro cuore, anche togliendo tempo ai vostri affari economici. I nati sotto il segno dei Pesci che, invece, troveranno il 2017 molto impegnativo. Forse migliore rispetto al 2016, ma comunque ci sarà da sudare per raggiungere i vostri obiettivi: ma alla fine dell’anno, finalmente, raccoglierete i frutti dell’impegno profuso e tra trecentosessantacinque giorni esatti la vostra situazione finalmente si stabilizzerà. Si tratta dunque di continuare a resistere, ma almeno la luce in fondo al tunnel comincia a vedersi. Anche lo Scorpione non avrà vita facile: non si tratterà di un anno particolarmente sfavorevole, ma un anno di transizione, in attesa di tempi migliori: questo vale sia per il lavoro che per l’amore, utilizzate il 2017 per prepararvi a un 2018 da sogno, fate della pazienza la vostra arma migliore, la ruota gira e non servirà a niente arrendersi.

Oroscopo Cancro, Acquario, Leone su soldi e lavoro

Invece cosa dice l’Oroscopo sull’anno che sta per arrivare per i segni Cancro, Acquario, Leone. Soldi e lavoro saranno aspetti positivi o ci sarà ancora da stringere la cinghia? Cancro, invece, sarà un anno di cambiamenti radicali, più o meno voluti. La parola d'ordine sarà elasticità, dovrete essere abili ad assecondare sempre l'onda senza cercare inutilmente di imporre i vostri voleri ai dettami delle stelle. Prendete ciò che la vita vi darà senza fare troppe domande e aspettate con pazienza il prossimo ottobre quando l'economia tornerà finalmente a girare. Mentre per l'amore dovrete aspettare almeno fino a dicembre, ma l'attesa sarà lautamente ricompensata con un amore che potrebbe risultare il vero cambiamento della vostra vita. Insomma, il gioco vale la candela. Passiamo invece all'Acquario, uno dei segni zodiacali che più si sentirà realizzato in questo 2017. Sia in amore, che in lavoro, che per quel che concerne la salute, tutto girerà per il verso giusto: starà a voi ottimizzare la vostra fortuna del 2017 per trarne beneficio anche negli anni a venire, sarà importante non perdere tempo e valorizzare ogni giorno come se fosse l'ultimo. Anche l'amore vi darà enormi soddisfazioni e soprattutto ricordate che ad ogni picco in basso corrisponderà un picco di beatitudine. Chiudiamo infine con quello che sarà il segno zodiacale che trarrà maggior beneficio dal 2017: il Leone, almeno fino ad ottobre, i nati sotto questo segno saranno continuamente baciati dalla fortuna. Tanta salute, tanto amore e soprattutto tanta fortuna negli affari: siate abili a capitalizzare al massimo le vostre economie fino a ottobre e poi non aspettarvi troppo dagli ultimi due mesi dell'anno, ma ci arriverete con il vento in poppa e non sarà assolutamente complicato riuscire a gestire le finanze. Il trend positivo riprenderà poi automaticamente con il 2018.