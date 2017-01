Pensioni ultime notizie tutti i sistemi appena fatti e metodi precedenti per uscire prima

Sono tante le novità in questo 2017 per i lavoratori intenzionati a uscire prima nel corso nel 2017. Cosa cambia in concreto? Quali sono le novità rispetto allo scorso anno? Ma soprattutto, le nuove norme sono più convenienti sulla base delle pensioni ultime notizie? Spieghiamo subito come il nuovo pacchetto di provvedimenti che entra in vigore con tempistiche differenti in questi 12 mesi non sostituisce l'impianto previdenziale in corso, ma semplice si aggiunge e per certi versi corregge alcune posizioni. E poi, alcune tra le principali novità, come le mini pensioni, con o senza oneri, sono a carattere sperimentale per due anni, al termine dei quali sarà assunta una decisione definitiva sul loro rinnovo.

La principale novità: le mini pensioni

Quello delle mini pensioni è in provvedimento centrale del nuovo pacchetto delle novità per le pensioni. In linea con le caratteristiche del sistema previdenziale italiano, sono previste diverse configurazioni, riconducibili nelle due macroaree con o senza oneri. Della prima fanno parte le mini pensioni su base volontaria. In buona sostanza si tratta di rinunciare a una parte dell'importo per smettere anzitempo ovvero farsi corrispondere dagli istituti di credito la somma necessaria per il congedo, per poi restituirla gravata di interessi. Possono accedere a questo strumento i lavoratori pubblici e privati con almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi versati. Ma solo dal prossimo primo maggio.

La principale differenza con le mini pensioni senza oneri, come riferito dalle ultime notizie di questo inizio anno, è appunto la gratuita per i lavoratori. Tuttavia cambiano i requisiti poiché è richiesta la maturazione di almeno 30 o 36 anni di contributi ed è necessario rientrare nell'elenco delle categorie svantaggiate stilato dalla maggioranza, che comprende anche chi è senza occupazione, invalidi (o coloro che si prendono cura di familiari invalidi) e lavoratori alle prese con attività particolarmente faticose.

Quota 41 e lavori faticosi

Si tratta delle categorie di lavoratori che, ultime notizie sulle pensioni alla mano, hanno tenuto maggiormente impegnata la maggioranza. La prima tira in ballo coloro che hanno iniziato l'attività lavorativa da giovanissimi e che, nel 2017, possono andare in pensione con 41 anni di contributi versati (la cosiddetta quota 41), al di là dell'età anagrafica, ma solo se hanno lavorato per almeno 12 mesi prima dei 19 anni e rientrano nella lista delle categorie svantaggiate viste nel precedente paragrafo. In merito a coloro che svolgono attività faticose, porte aperte al ritiro a 61 anni e 7 mesi di età, ma con 36 anni di contributi. Ma non per tutti: anche in questo caso sono piantati alcuni paletti.

Contributivo donna

In questo contesto si segnala la possibilità aggiuntiva per le donne in ambito pensioni: stando alle ultime notizie, il ritiro è possibile a 57 anni e 3 mesi di età con 35 anni di contributi per le lavoratrici dipendenti o a 58 anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome, rinunciando a una parte dell'assegno previdenziale perché calcolato con il contributivo. Ma questa strada è percorribile solo per chi ha raggiunto 57 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre.

I nuovi chiarimenti sulle novità per le pensioni

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha avuto la necessità di emanare una circolare di chiarimento in merito alle ultime notizie sulle pensioni. Più precisamente in una delle ultime circolari emanate lo scorso anno, ha precisato come sia possibile congedarsi a 64 anni e 7 mesi senza alcun taglio sull'importo mensile, ma solo per i lavoratori nati nel 1952. Tutto chiaro? Solo fino a un certo punto perché da un'attenta lettura del testo e simulando la sua applicazione, la platea dei beneficiari è un po' più ristretta.