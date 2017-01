Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Grillo, Padoan, Grossi

Solo da una prima e sommaria analisi delle ultime notizie pensioni si giunge alla conclusione che la partita è chiusa. O meglio, le novità per le pensioni sono già state scritte, ma restano ancora da configurare alcuni dettagli tecnici di primo piano. Di più: alla luce del fragile terreno su cui si sta muovendo la politica italiana, è lecito credere come le principali forze politiche intenderanno giocare la carte delle novità per le pensioni in vista di futuri appuntamenti con le urne. Anzi, qualcosa si sta già muovendo, come emerge dalle prese di posizione di alcuni dei principali leader o comunque degli esponenti della maggioranza e delle figure più rappresentative.

Novità per le pensioni: Grillo e il controdiscorso

Sin dalla sua nascita ovvero dell'apparizione nell'agorà politica, il Movimento 5 Stelle ha inserito le novità per le pensioni tra i punti centrali del suo programma politico. E anche senza fare un diretto riferimento al sistema della previdenza in Italia, Beppe Grillo, il leader o il portavoce del Movimento, ha dedicato ampio spazio all'occupazione, l'altra faccia della stessa medaglia, in occasione del cosiddetto controdiscorso di fine anno. E lo ha fatto puntando l'attenzione sul futuro ovvero su quali saranno le prospettive da qui a meno di dieci anni, con inevitabili conseguenze anche sulle novità per le pensioni. In realtà sotto questo stretto punto di vista, è da tempo chiara la posizione del Movimento 5 Stelle, secondo cui il passaggio chiave è l'introduzione di quell'assegno universale invocato da più parti e che trova applicazioni con diverse varianti nella stragrande maggior parte dei paesi europei.

Sulle ultime notizie pensioni Padoan non cambia idea

Sono bastati pochi mesi per far perdere smalto alla figura del Pier Carlo Padaon. Il responsabile del Tesoro, confermato anche con questa nuova maggioranza, veniva considerato il ponte tra la Comunità e Roma per via degli ottimi rapporti maturati nel tempo, dell'apprezzamento riscontrato fuori dai confini nazionali e per il suo curriculum. Tanto per fare un esempio, la sua posizione equilibrata sulle novità per le pensioni (leggasi contraria ai cambiamenti delle norme sulla previdenza, requisiti anagrafici in particolare) è sempre stata ben vista dai governanti nazionali e sovranazionali. Succede però che alcune recenti decisioni sono state considerate passi falsi così gravi ed evidenti da veder proiettata in Italia l'ombra della Troika ovvero del commissariamento da parte dei Banca centrale europea, Fondo monetario internazionale e la stessa Unione europea.

Il futuro delle pensioni passa anche da Paolo Grossi

E come ci insegna il recente passato, le novità per le pensioni passano anche dal sentiero giudiziario. E sotto questo punto di vista, tra gli organismi più attivi in grado di incidere con profondità sui cambiamenti c'è l'Alta Corte. Le decisioni dell'organo costituzionale presieduto da Paolo Grossi hanno spesso rappresentato spartiacque importanti per le pensioni e potrebbero essere anche nelle prossime settimane, considerando che all'ordine del giorni c'è la possibile indizione di un nuovo referendum abrogativo sulle norme sul lavoro. Si tratta di una decisione di grande rilievo sia per le novità per le pensioni e sia in vista di una nuova chiamata alle urne per la scelta di una nuova maggioranza, già nella prossima primavera tra maggio e giugno.