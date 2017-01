Pensioni ultime notizie quota 100, quota 41, mini pensioni tra Natale e Capodanno cosa è successo

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 21:30): Solo apparentemente il dibattito sulle novità per le pensioni si è spento nel periodo tra la fine di un anno e l'inizio di un altro. La novità è rappresentata dallo spostamento dell'attenzione su altri centri decisione così come la ripresa di alcuni strumenti, riferito dalle ultime e ultimissime notizie, come l'assegno universale, finora escluso dal ventaglio delle soluzioni.

Che la situazione italiana non fosse delle migliori è da tempo sotto gli occhi di tutti. Il riferimento non va evidentemente solo alle novità per le pensioni, i cui cambiamenti che entreranno in vigore nel corso dei prossimi mesi non sono in grado di dare risposte soddisfacenti a tutti. È proprio l'intera impalcatura dei conti pubblici che sta destando qualche perplessità al di là dei confini nazionali. La prova arriva dai nuovi malumori della Comunità, indipendentemente dalle ultime notizie pensioni, che punta l'indice contro la gestione e la situazione degli istituti di credito. Ecco allora che riecheggiano le parole commissariamenti e Troika ovvero il diretto interessamenti di Fondo monetario internazionale, istituzione della Comunità e della Bce guidata da Mario Draghi.

Novità per le pensioni? Non dai dicasteri, anzi

A dimostrazione di come il comparto delle novità per le pensioni sia ancorato, ci sono le ultime notizie relative alla nuova squadra della maggioranza. Ebbene, sia che si tratti delle nomine delle guide dei dicasteri chiave per le pensioni (Occupazione e Tesoro), sia dei loro vice e sia dei posti di sottogoverno, tutto è rimasto immobile. Si tratta del segnale più evidente della volontà di lasciare tutto fermo da qui a, forse, alla fine della legislatura. Di più: la figura principale sulle pensioni ovvero Tommaso Nannicini, già sottosegretario, consigliere economico dell'ex capo della maggioranza e coordinatore della cabina di regia sulle novità per le pensioni, è stato allontanato ovvero assegnato al Partito democratico per la stesura di una nuova piattaforma programmatica in vista delle urne. In prospettiva può essere una buona notizia, ma nell'immediato il confronto sulle novità per le pensioni perde uno dei suoi protagonisti.

Dal decreto omnibus ultime novità pensioni

Come da tradizione, tra Natale e Capodanno è stato elaborato il decreto omnibus che solo marginalmente ha coinvolto le novità per le pensioni. Più precisamente, è stata stabilita la proroga del pagamento delle pensioni, delle indennità di accompagnamento e dei vitalizi al primo giorno del mese o a quello successivo se si tratta di un festivo o di un giorno non bancabile. Per il resto non c'è stato altro spazio a cambiamenti in grado di incidere realmente sulla situazione delle pensioni in Italia. In ogni caso, come già noto da tempo, alcuni passaggi tecnici e di primaria importanza sulle novità per le pensioni devono ancora essere definiti e se ne parlerà nelle prossime settimane. Il riferimento va innanzitutto alle mini pensioni con oneri, la cui attivazione è calendarizzata tra cinque mesi.

Tra le novità rispunta l'assegno universale

In maniera ciclica si riaccende il confronto sull'opportunità di introdurre l'assegno universale come possibile novità per le pensioni. Si tratta di concedere uno strumento temporaneo di sostegno al reddito a chi è senza occupazione e rientra in alcuni parametri ben precisi. La novità, sulla base delle ultime notizie pensioni registrate tra Natale e Capodanno, risiede nella maggiora convergenza tra le forze politiche. Se in origine i principali sostenitori di questo provvedimento sono stati gli esponenti del Movimento 5 Stelle, adesso anche parti del centrodestra e l'opposizione interna al Partito democratico sembrando spingere verso questa direzione. Nulla va dato naturalmente per scontato poiché proprio in riferimento all'assegno universale (e più in generale alle novità per le pensioni), ci sono posizioni molto sfumate.

Il tutto va poi inquadrato nella prospettive di nuove elezioni per la scelta della nuova guida del Paese. Quanto siano vicine o lontane è tutto da scoprire, come da discorso di fine anno del Capo dello Stato. Il periodo più prossimo è quello della prossima primavera, ma se la legislatura dovesse fare tutto il suo corso, allora l'appuntamento con le urne è solo nel 2018. E con l'avvicinarsi della chiamata al voto, le novità per le pensioni acquisteranno nuova centralità sia in termini di confronto che di nuove proposte di cambiamento e miglioramento.

