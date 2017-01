Frasi Auguri Befana 2017 e immagini Epifania, frasi con foto e video per Whatsapp, Facebook e sms

Se credevate che con l’arrivo del 2017 sarebbe terminato l’impegno dell’invio di auguri attraverso frasi, video, immagini e foto, allora avevate trascurato un aspetto importante. Che a portare via le feste e quindi la tradizionale consuetudine di inviare messaggi di auguri è l’Epifania. E che la grande protagonista di questa festa è la Befana. La vecchietta che ha fatto sognare e tutt’ora fa sognare i bambini italiani. Questo significa che, nonostante le abbuffate, le nottate e i festeggiamenti pazzi che avete dovuto sostenere, non siete ancora autorizzati a rilassarvi. C’è bisogno di tenere la barra dritta e mostrare di essere pronti anche per gli Auguri della Befana. E siccome avete dimostrato una certa originalità nei messaggi di Natale e Capodanno, soprattutto se avete seguito i nostri consigli, non potete smentirvi proprio in occasione della festa della Befana. Se avete apprezzato i nostri suggerimenti, continuate a seguirci. Abbiamo raccolto per voi le frasi più belle ed inedite di Auguri per la Befana e le immagini, foto e video da poter condividere Whatsapp, Facebook o inviare tramite sms. Continuate a seguirci e non ve ne pentirete.

Frasi Auguri Befana

E veniamo subito alle farsi di Auguri per la Befana. Qui di seguito un assaggio che potrete trovare sulle nostre pagine. Leggete e prendetene spunto. Non ve ne pentirete.

Ciao. Avrei bisogno di un favore. Potresti darmi una tua fotografia che devo dimostrare ad alcuni amici che la befana esiste ed è una mia stretta conoscenza? Auguri Non ti arrabbiare con me se ti ho rubato la scopa. Se ti serviva per volare per portare i regali ai bambini bastava che me la chiedevi e te l’avrei prestata. Auguri Befana! Vendo ultimo modello di scopa volante con specchietti retrovisore, navigatore satellitare incluso e climatizzatore di serie. Prezzo interessantissimo. Se ti interessa fammi un fischio. Buona Befana. L’Epifania tutte le feste porta via ma non il mio amore per te. Sarò sempre legato a te e ti voglio amare per tutta la vita. Auguri La figlia della befana chiese alla madre perché fossero così brutte. La madre befana rispose che non erano certamente le più brutte in circolazione. Bastava vedere chi sta leggendo adesso questo messaggio. Buona Befana. Eri disperata, perché disoccupata. Con il 2017 ti sei tranquillizzata perché finalmente un’occupazione ti sei trovata. Vai su, vai giù, sulla scopa ci sei tu. Auguri befana. Quest’anno la Befana è alla moda, ma dal suo stile non si schioda, ha le toppe sul vestito e le scarpe infradito, ma a dispetto della crisi elargisce mille sorrisi, perché i bimbi sian contenti anche in questi tempi di stenti. E per questo, amica mia, grazie a te e Buon Epifania. Ieri notte il cielo era bellissimo, pieno di stelle. Poi guardando meglio ho visto te; mi spieghi dove andavi su quella scopa? Sei sempre in anticipo. La befana è ormai vecchia e sorda e può anche fare tardi, però non ha perso l’abitudine di lasciare tanti doni alle persone buone. A te cosa porterà, doni o carbone? Auguri Non ci credo in Babbo Natale. La Befana mi ha detto che non esiste. Auguri

Foto e video per Whatsapp, Facebook e sms

Le frasi di auguri possono essere inviate anche a corredo di foto, immagini e video così da rendere ancora più semplice la diffusione grazie alla possibilità di condividerli sui social più popolari, a partire da Whatsapp e Facebook, oppure inviare i vostri auguri anche tramite sms. Per avere qualche ispirazione per fare i vostri auguri in maniera originale e moderna potete anche cliccare qui e avrete una vasta panoramica sui migliori auguri per la Befana.