Auguri Befana 2017: frasi simpatiche, divertenti, originali, più belle dolci, cartoline e testi

AGGIORNAMENTO Le frasi per gli auguri per la Befana più dolci, simpatici e le cartoline originali: Un ultimo sforzo e poi ci siamo. L'Epifania rappresenta l'ultima festività di questo periodo intenso e sarà anche l'ultima occasione per fare gli Auguri per la Befana. Qui di seguito potrai leggere le frasi dolci, divertenti, simpatiche, gli sfondi e le cartoline originali e più belle.

Altro che Babbo Natale. In Italia, almeno fino a qualche anno fa quando l'uomo con la barba bianca trainato dalle renne era un affare che riguardava principalmente il Nord Europa, la Befana è stata la protagonista indiscussa della notte tra il 5 e il 6 gennaio. Grandi e piccini aspettavano l’arrivo della vecchietta a bordo della sua scopa volante che si introduceva nelle canne fumarie (quando era prevista) o negli appartamenti per regalare doni o carbone ai bimbi di tutta Italia. Inoltre la tradizione cattolica prevede l’arrivo dei Re Magi carichi dei doni (oro, incenso e mirra) da regalare al nuovissimo inquilino della Grotta di Betlemme, Gesù Bambino. Il colpo di coda alle festività natalizie che deve essere celebrato degnamente. Ecco perché abbiamo pensato di raccogliere per voi i migliori Auguri per la Befana attraverso frasi dolci, divertenti, simpatiche, sfondi, cartoline, originali più belle e testi. Tocca a voi adesso prendere nota e utilizzare a vostro piacimento questi suggerimenti che vi diamo.

Frasi dolci, divertenti e simpatiche

Per prima cosa vi proponiamo una selezione di frasi dolci, divertenti e simpatiche da inviare alle persone a voi più care. Un modo per dimostrare in maniera originale e divertente il vostro affetto nei confronti di amiche, parenti o colleghe di lavoro che rimarrà certamente impresso nel loro cuore. Sarà anche l’occasione per salutare con un sorriso le festività natalizie che con l’Epifania vanno via.

Ciao bella, volevo informarti che il negozio qui accanto ha inaugurato la stagione delle svendite. Se devi comprare l’attrezzatura necessaria, scope, sacchi e finalmente anche un paio di scarpe nuove è il momento di andare. Così troverai anche una varietà più completa. Costa tutto poco e potrai trovare anche la dentiera. Fai presto però che il 6 gennaio è dietro l’angolo. Buona Epifania Incontrare la Befana è una cosa strana. Se poi accade in pieno giorno e con tanta gente intorno è ancora più strano. Ma quando mi sono accorto è che era tua sorella la meraviglia è arrivata alle stelle. Auguri. Ho visto un documentario che parlava della vita della Befana. Come mai hai deciso di raccontare tutta la tua vita? Buona Befana. Sei stata scelta come nuova modella per la tua bellezza e all’unanimità sei stata eletta Miss Befana 2017. Auguri!!! La Befana a volte tarda perché ormai è vecchia e sorda ma a coloro che sono bravi lascia sempre doni tra le ceneri e il carbone. Un bacione e un grande augurio a te che sei brava. Auguri, mi hanno detto che il 6 gennaio festeggi il tuo onomastico. Tanti auguri allora, buona Befana! Visto che domani è la tua Festa, vorrei farti i migliori auguri e chiederti un favore: almeno quest’anno, mettiti gli occhiali così per una volta eviti di tamponarmi a bordo della tua scopa volante. Auguri Mi fa piacere non vederti più disperata come fino ad oggi. La scopa volante l’hai acquistata e il 6 gennaio potrai dimostrare tutto il tuo valore professionale nei panni della Befana. Auguri! Alla sfilata ti ho incontrata ed eri emozionata, eri sola e imbarazzata, ma con la scopa modernizzata eri la più fatata. Auguri di Buona Befana. Annuncio importante: la nostra azienda ricerca donne dinamiche, di tutte le età, anche senza esperienza di volo. Alla Befana viene naturale. Auguri a te che sei la Befana numero uno.

Auguri Befana, gli sfondi e cartoline originali

Infine per fare gli Auguri della Befana più belli della tua vita non devi sottovalutare le possibilità di inviare sfondi e cartoline originali per lasciare a bocca aperta le persone che riceveranno i vostri messaggi. Se non sapete come fare o dove ricercare le soluzioni migliori non devi fare altro che cliccare qui. Ti si aprirà un mondo infinito con le cartoline e gli sfondi più originali che hai mai trovato in vita tua. Il modo migliore per festeggiare la Befana e l’Epifania che tutte le feste si porta via.