Frasi Auguri Buona Befana per amiche, mamma, sorella, zia, nonna. Frasi originali, simpatiche, divertenti

Sazio per gli auguri che hai inviato in occasione del Natale e del Capodanno? Non è ancora il caso di fermarsi, però. Perché se di certo una cura dimagrante dopo le abbuffate festaiole sarà necessaria, resta da superare l’ultimo scoglio per quel che riguarda le fatiche mentali. Se non hai più energie per elaborare frasi di auguri di Buona Befana ci pensiamo noi ad aiutarti. Proveremo quindi a darti suggerimenti utili proponendo sezioni con frasi originali, simpatiche e divertenti da dedicare alle amiche, alla mamma, alla sorella, alle zie e alle nonne. Hai solo l’imbarazzo della scelta. Divertiti e, se vi pare, condividi quest’articolo con i tuoi amici più stretti.

Frasi Auguri Buona Befana per amiche e mamma

Vuoi inviare frasi di Auguri di Buona Befana alle tue amiche e alla mamma? Non disperare se non riesci a pensarne più di una. Leggi la selezione che abbiamo pensato appositamente per te e poi riuscirai a sbalordire i destinatari dei tuoi messaggi.

Befane di tutto il Mondo uniamoci in un rito collettivo: che le nostre tette siano sempre perfette, che il culone crescerà a chi mal ci tratterà e se un uomo ci tradirà, qualche cosa gli cadrà mentre a noi sempre l’amore ci sorriderà. Buona Befana. Di befane ce ne son tante ma di certo tu sei la più importante tu sei brutta un po’puzzona ma di certo sei la più buona. Scopa scopetta la sfiga ora non ti becca. Rospo rospino quest’anno sarà divino! Se la sfiga vuoi evitare a tre Befane come te lo devi mandare. La figlia della Befana domanda alla mamma il perché entrambe sono così brutte. La mamma le risponde di stare tranquilla perché non sono affatto le più brutte. Almeno non quanto la tipa che sta leggendo in questo momento il messaggio. Scusa se ti disturbo, ma avrei bisogno di un favore. Potresti mandarmi una tua foto? I miei amici non credono che io conosca la Befana! Se la Befana vedendoti dovesse buttarsi ai tuoi piedi, e cominciare a piangere capiscila, ha paura che le freghi il posto di lavoro. È passato Babbo Natale e mi ha chiesto se sei pronta per il giro del sei gennaio. Auguri O mia cara Befanina, fa che io trovi domattina, ne regali ne balocchi, ma il colore dei tuoi occhi, che mi dicon con calore, è sol per te tutto il mio amore. Auguri. Befane propongo il rito magico che ci accomuna tutte: che ci aiuti San Giuseppe a tenere su le tette e che Santa Restaurata ci mantenga la facciata, quanto al Pio San Valentino ci rassodi il sederino e che Santa Rosolia ci aiuti a xxxxx via. Buona Befana a tutte. A.B.I. Associazione Befane Italiane. Gentili socie, vi preghiamo di rinnovare entro il sei gennaio le vostre tessere annuali. Avrete diritto a due buoni per barba e baffi gratuiti e al bollino blu per le vostre scope. Buona Befana.

Buona Befana a sorella, zia, nonna

E per finire anche qualche idea per dire Buona Befana alla sorella, zia, nonna.